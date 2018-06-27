Банк «Аверс»: «Молодые родители в качестве первоначального взноса могут использовать средства маткапитала»

Фото: Максим Платонов

Низкие ставки на ипотечные кредиты увеличивают рост рынка жилищного кредитования. Сейчас взять ипотеку в Банке «Аверс» можно под 9,0%, но, по прогнозам аналитиков, вскоре процентная ставка может продолжить снижение. Что ждать от рынка ипотечного кредитования, какие условия предлагает Банк «Аверс» по розничным кредитам — в статье интернет-газеты «Реальное время».

Ипотечные заемщики молодеют с каждым годом

Сейчас продолжается рост жилищного кредитования, который начался в 2017 году. По прогнозам ДОМ.РФ [1], до конца года в России будет выдано 1,3—1,4 млн ипотечных кредитов на сумму около 2,5—2,7 трлн рублей. Высокий спрос на ипотеку связан, во-первых, с низким уровнем инфляции, а во-вторых, с падением ключевой ставки. Падение достаточно значительное, что привело к снижению процентных ставок во всех банках и увеличению спроса на ипотечное кредитование. Сейчас на ипотеку приходится 60% от всех сделок с недвижимостью.

Ипотека с каждым годом «молодеет», что связано с увеличением ее доступности. В апреле этого года в Банке «Аверс» начала действовать ипотека с государственной поддержкой. По этой программе улучшить жилищные условия могут семьи, в которых родился второй и третий ребенок — начиная с 2018 года и по 2022 год. Что немаловажно, молодые родители в качестве первоначального взноса могут использовать средства материнского капитала, что уменьшает ежемесячную финансовую нагрузку на семью.

Рефинансирование ипотеки, или Как уменьшить переплату

Многие российские банки отмечают тренд на снижение продуктов по рефинансированию, что связано с тем, что сейчас снижаются процентные ставки по действующим ипотечным программам. Тем не менее в Банке «Аверс» продолжают действовать программы рефинансирования кредитов. Большой популярностью пользуется программа «Перезагрузка 2.0», по которой можно рефинансировать ранее полученный кредит на более выгодных условиях — снизить процентную ставку, изменить размер ежемесячных платежей, срок кредитования или состав заемщиков. Это один из самых популярных продуктов на протяжении длительного времени, и с ним Банк «Аверс» конкурирует с федеральными банками.

По программе клиентам предлагают снизить процентную ставку по ипотеке до 9,25% годовых, а для сотрудников группы компаний «ТАИФ» — до 9% годовых. При этом сумма кредита может варьироваться от 500 тыс. до 15 млн рублей со сроком погашения 20 лет. Указанные процентные ставки действуют при присоединении к программе добровольного страхования жизни и страхования риска утраты права собственности на объект недвижимости. При отказе от всех видов страхования процентная ставка увеличивается на 1% годовых

От земельного участка до квартиры

Банк предлагает ипотечные продукты со ставкой от 9 до 9,25% для всех категорий клиентов. В базовой линейке предусмотрена возможность приобретения различных видов объектов недвижимости — от земельного участка, дачного домика, гаража, комнаты до квартиры или индивидуального дома. Клиенты могут купить как строящееся жилье, так и готовое, а также получить денежные средства на индивидуальное строительство и ремонт имеющейся недвижимости. Сумма кредита может составлять от 300 тысяч рублей до 15 млн рублей. Срок кредитования — от 1 года до 30 лет. Чтобы получить минимальную процентную ставку на весь период ипотечного кредита, необходимо оформить добровольное страхование жизни и страхование риска утраты права собственности на объект недвижимости. При отказе от всех видов страхования процентная ставка увеличивается всего на 1% годовых.

Особенно популярны такие продукты, как «Приоритет» и «Квадраты счастья», которые связаны с покупкой объектов недвижимости на первичном и вторичном рынках, а также корпоративная ипотечная программа, которая позволяет сотрудникам группы компаний «ТАИФ» приобрести жилье у Государственного жилищного фонда при президенте Республики Татарстан.

Трендовое снижение ставок по розничным кредитам

В июне Банк «Аверс» снизил ставки по розничным кредитам. В среднем по потребительским кредитам ставки были снижены на 1 процентный пункт, а по ряду ипотечных программ — на 0,5 процентного пункта. Банк сохранил для клиентов все преимущества своих программ кредитования, включая индивидуальный подход в принятии решения по кредиту. Снижение ставок актуально для многих клиентов в решении жилищного вопроса и летом, когда планируются затраты на отпуска и ремонты. Теперь оформить потребительский кредит в Банке «Аверс» можно по ставке от 11 до 17,5% годовых. Процентная ставка зависит от ряда факторов — доходов клиента, его кредитной истории, обеспечения и т. д. Сумма кредита может быть от 50 тысяч рублей до 5 млн рублей, а срок кредитования — от 1 года до 5 лет. Кроме того, по программе «Пора действовать» можно оформить кредит на любые цели под залог недвижимости и на срок до 20 лет.

Особая ипотека на приобретение парковочных мест

В Банке «Аверс» продолжает действовать ипотечная программа «Особая ипотека», по которой можно купить парковочное место и нежилое помещение на проспекте Победы в ЖК «Флагман». Это три высотных дома класса комфорт с крытой парковкой и развитой инфраструктурой. Кредит от 100 тыс. до 15 млн рублей можно получить до 15 лет. Процентная ставка варьируется от 7,9% до 8,4% годовых — это очень низкая процентная ставка, которая действует довольно длительное время. Минимальный первоначальный взнос составляет 10%, что тоже ниже, чем по всем ипотечным программам. Благодаря таким выгодным условиям многие клиенты смогли приобрести парковочные места в данном жилищном комплексе.

Подробную информацию об условиях кредитования можно узнать в офисах Банка, на сайте aversbank.ru или по телефону 8-800-700-43-21 (звонок по России бесплатный).

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014.

[1] Единый институт развития в жилищной сфере