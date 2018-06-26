Рустам Минниханов о киберзащите: «Нас много разводят на этих темах айтишных»

Совет директоров «Татнефтехиминвестхолдинга» изучил системы кондиционирования и подверг экспертизе меры кибербезопасности

«Промышленников пугают какими-то кибератаками, требуя с них громадных денег. У нас системы защиты скоро будут дороже, чем сами производства!», — возмущался сегодня Рустам Минниханов влиянием современных трендов-мифов, на которых с лихвой зарабатывают сервисные IT-компании. На очередном заседании совета директоров «Татнефтехиминвестхолдинга» президент Татарстана с легкой иронией выслушал презентации ноу-хау от представителей зарубежных и отечественных компаний и постарался охладить их пыл. Подробности — в материале «Реального времени».

Достаточно прохладный прием устроили вчера московским гостям — представителям российских и зарубежных компаний, приехавшим по приглашению татарстанской стороны для презентации их возможностей на первое летнее заседание совета директоров ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг». Нельзя сказать, что знакомство с «новыми решениями для бизнеса» оказалось напрасным для членов совета, но слушали их как-то без особого интереса и с явным желанием как-то побыстрее закончить скучные доклады.

Возможно, ожидание предстоящих футбольных баталий с участием российской сборной пересиливало деловой настрой, либо оставались незавершенными неотложные дела. Так или иначе, никто, кроме президента РТ, не проявил желания что-то уточнить по теме у спикеров.

Как TESSO хотела удивить татарстанский бизнес

Первое слово было предоставлено председателю совета директоров кипрского холдинга «Future Technologies of Air Conditioning Limited» Владимиру Алпатову, который продвигает в России системы охлаждения TESSO отечественной разработки. Особенность их в том, что они расходуют, по информации производителя, в 2—10 раз меньше электроэнергии, чем традиционные кондиционеры. Производственные мощности компании находятся в Перми.

Пока TESSO не используется в Татарстане, но зато находит применение на железнодорожном транспорте и даже в метро. Фото Олега Тихонова

— Проблема кондиционирования воздуха становится все более острой, и это связано не только с глобальным потеплением, но и с увеличением промышленных объектов и ужесточением требований по комфорту и норм СанПИН, — отметил Алпатов. — В мире ежегодно тратится 1 млрд квт/ч электроэнергии на кондиционирование. Мы придумали способ, как эту проблему решить.

По его словам, система охлаждения TESSO отличается простой конструкцией и не содержит вредного фреона. В отличие от традиционного фреонового кондиционера, где есть два вентилятора, конденсатор, испаритель и компрессор, система охлаждения основана здесь на обмене горячих и холодных потоков воздуха через специальные теплообменники. Как это работает? «Горячий воздух температурой 45 градусов проходит через охлаждающие пластины теплообменника. И чем выше испарение, тем эффективнее работает система. Ведь теплообменник состоит из пластин, которые имеют сухую и влажную стороны. Благодаря этому пластина как губка впитывает всю воду при испарении», — объяснил Алпатов. Чем выше температура наружного воздуха, тем больше энергии получает кондиционер для его охлаждения. Система способна принимать воздух высоких температур — до 90 градусов.

— За счет такого воздухообмена энергопотребление сокращается от 2 до 10 раз, — уверено заявил Алпатов. — У нас в 10 раз меньше затраты на электрооборудование или подвод электричества. Все борются за снижение фреона, а у нас его вообще нет. У нас надежная эксплуатация: там просто нечему ломаться. Единственная движущая часть — это вентилятор. Пока TESSO не используется в Татарстане, но зато находит применение на железнодорожном транспорте и даже в метро.

А президент удивил австрийской «стеной»

Однако расписанные преимущества TESSO мало кого вдохновили. Напротив, президент Татарстана удивил гостя рассказом о том, какие необычные технологии он увидел в зарубежных поездках. «Два-три года назад были в офисе австрийской компании, где много технологичных вещей. Но самое главное — системой охлаждения служит обычная стена. Они охлаждают воздух не через воздуховоды в потолке, а через стену. Ирек, а вы как оцениваете?», — пригласил Минниханов к разговору главу Минстроя РТ Ирека Файзуллина.

Тот тоже не стал особо восхищаться системой TESSO, заметив, что аналогичные разработки по обмену воздушными потоками использует компания ФОРТЭКС. Файзуллин рассказал, что в порядке эксперимента несколько лет назад две ледовые арены в Казани — в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах — были оснащены традиционной и инновационной системами охлаждения. Конечно, экономия была получена на инновационной, рассказал он. По его мнению, принципы работы схожие, только TESSO использует другие теплообменники.

Президент дал поручение главе Минстроя РТ выступить координатором оценки эффективности внедрения этих систем в РТ



— Если все, что вы говорите, правда, хотя бы даже если половина, и то хорошо, — обернулся президент к председателю совета директоров «Future Technologies of Air Conditioning Limited». — Самая большая проблема — это высокая энергоемкость. В таблице у вас указано сокращение энергопотребления до 5,5 раз, а начали с 10 раз, — подмигнул Минниханов. — Ну, значит, где-то в три раза будет снижение. «До 10 раз экономии — это для стран арабского региона», — успел вставить Алпатов.

— Сегодня мы такие избалованные, без кондиционера ничего не можем. Сразу потеть начинаем. Нормально же раньше жили! В машине окно открыл, поехал — ничего не случилось. 30 лет назад появились кондиционеры, и после этого мы ослабли, — посмеялся президент. Тем не менее он дал поручение главе Минстроя РТ выступить координатором оценки эффективности внедрения этих систем в РТ.

Скоро системы защиты будут дороже, чем сами наши производства!

Тему цифровизации промышленных предприятий поднял в своем выступлении директор центра решений Yokogawa Electric Corporation Денис Рыжов. Он презентовал средства автоматизации производства, включая создание цифровых «двойников». «Без этого мы не можем полноценно анализировать все параметры сложных производственных объектов и предупреждать критические ситуации», — согласился с ним Минниханов.

Оживление в зале вызвало выступление генерального директора казанского ООО «АйСиЭл Системные Технологии» (ICL СТ) Айдара Гузаирова. Он напомнил, что с 1 января 2018 года вступил в силу федеральный закон №187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», который обязывает владельцев промышленных предприятий защищаться от кибератак, создавать системы реагирования на киберинциденты и передавать информацию о них в Госсистему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Закон предусматривает выполнение трех задач: категорирование промпредприятий, интеграция с ФСБ и обучение персонала. Под его действие подпадают 2 тысячи предприятий РТ.

Айдар Гузаиров напомнил, что с 1 января 2018 года вступил в силу федеральный закон, который обязывает владельцев промышленных предприятий защищаться от кибератак. Фото Марии Зверевой

Гузаиров рекомендовал не затягивать с выполнением этих требований. «Минэнерго рекомендовало начать работы с 1 августа с завершением их к 1 августа 2019 года», — сообщил он, предложив создать совместные рабочие группы, которые выработают программные предложения для реализации проекта. Министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов подтвердил, что предприятия ТЭК в этом смысле — источники повышенной опасности.

Этот напор слегка удивил президента. «Нас много разводят на этих разных темах айтишных, — неожиданно перебил он. — Они понятны только узкому кругу людей. Всех пугают какими-то там кибератаками, требуют какие-то громадные деньги. У нас скоро системы защиты будут дороже, чем сами производства!».

По его словам, нужно создать центр, где предприятие могло бы провести независимую экспертизу, чтобы четко понимать, нужно ли все это оборудование, какой программный продукт использовать и сколько это должно стоить.

— Да, мы должны выполнять требования федерального закона. Но вот чтобы под этот шумок наши успешные айтишники нас не разводили! — остудил он пыл представителей отрасли. Единственное, с чем он согласился, так это с подготовкой кадров. «И самое главное — на предприятиях тоже недалекие люди работают. Не знаю, может, в крупных у нас более-менее. Нет же специалистов! Поэтому подготовка кадров нужна! Надо готовить специалистов, профессионалов. Жизнь и дальше будет в цифру углубляться. Нам нужны эти специалисты», — резюмировал он.