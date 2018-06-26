«Бунтарь» Месси, выдающийся Дзюба и фиаско Салаха и Левандовски

Сборная и антисборная второго тура ЧМ-2018

Вчера на ЧМ-2018 начался третий тур, а мы тем временем подводим итоги тура второго, едва не оставившего за бортом сборную Аргентины и все-таки ставшего роковым для Египта, Саудовской Аравии, Польши и многих других команд. Популярный комментатор и футбольный автор Виталий Ошовский составил свою версию сборной и антисборной тура в колонке, написанной для «Реального времени».





Давид Оспина

Приход в «Арсенал» Берндта Лено поставил под вопрос дальнейшие клубные перспективы голкипера сборной Колумбии. Однако Давиду удалось абстрагироваться от слухов и провести героический матч с поляками. В самом начале игры Оспина получил повреждение голеностопа и с «поломанной» ногой совершил два суперсейва. На 84-й минуте Давид усугубил травму, но остался на поле (замены у Колумбии к этому времени закончились) и вытащил мяч из-под перекладины.

Кристиан Гамбоа

Пожалуй, единственный футболист Коста-Рики, кто в игре с бразильцами периодически помышлял об атаке. Именно Гамбоа в начале матча прорвался по правому флангу и опасно навесил на Сельсо Борхеса. Именно Гамбоа в ряде эпизодов без нарушений правил останавливал Неймара. Примечательно, что свою лучшую 15-минутку бразилец провел как раз тогда, когда Кристиану потребовалась замена. Без своего лучшего защитника Коста-Рика пропустила дважды.

Домагой Вида

Буквально 2 года назад хорватский защитник в матче с Португалией не использовал несколько хороших моментов, и его команда проиграла 0:1 в 1/8 финала Евро. Судьба отдала Виде должок на нынешнем ЧМ: на счету Домагоя — после той встречи было немалое количество потрясающих матчей, но его игра с Аргентиной затмила все предыдущие. Это был звездный час дуэта Ловрен — Вида: они стелились в подкатах, играли с максимальной концентрацией и выключили из игры Дибалу, Агуэро и Месси.

Джон Стоунс

Как и для Виды, 2-й тур стал для Стоунса матчем всей жизни. В игре со слабой Панамой защитнику сборной Англии потребовался тайм, чтобы отметиться дублем и заработать пенальти. Стоунс вполне мог оформить исторический для защитника хет-трик, но 11-метровый пошел пробивать Харри Кейн.

Джердан Шакири

Когда этот парень заводится по-полной, сопернику приходится совсем тяжело. Известно, что Шакири — этнический албанец, и матч с сербами был для него самым принципиальным. В первом тайме Шакири в одиночку тащил на себе вялую атаку своей команды, но после перерыва активно заиграла вся Швейцария: в таких условиях Джердан был просто обречен стать героем матча. Именно его гол на 94-й минуте подарил Швейцарии промежуточное второе место.

Лука Модрич

Кто бы мог подумать, что примером абсолютного доминирования какой-либо из команд в центре поля послужит матч Аргентина — Хорватия! Модрич в своих лучших традициях разгонял контратаки, великолепно вел позиционную игру и окончательно «приговорил» «альбиселесте». Его дальний удар — как сочная вишенка на хорватском торте.

Роман Зобнин

Лучший матч года! В игре с египтянами именно Зобнину, по большому счету, выпала сложнейшая задача — не дать Салаху развернуться. Игравший в оттяжке Мохаммед периодически получал мячи, но уже в следующую секунду его регулярно атаковал Роман. Более того, Зобнин в ряде эпизодов идеально поддерживал атаку вторым темпом. Именно после его удара защитник сборной Египта Ахмед Фатхи срезал мяч в свои ворота.

Ахмед Муса

Нападающий сборной Нигерии провел просто безумный второй тайм в матче с Исландией. Муса сам же начал первую голевую атаку, выиграв у мощных исландцев верховую дуэль. В эпизоде со вторым голом Ахмед обыграл вратаря и вколотил мяч в пустые ворота.

Не менее интересные события последовали после матча. «Лестер Сити» в своем «Твиттере» объявил о том, что заслуга в дубле Ахмеда всецело принадлежит этому клубу. Это вызвало бурную перепалку в соцсетях, особенно возмущались болельщики ЦСКА.

— Я хочу обратиться к «Лестеру». Оставленный вами в глухом запасе, он даже не был бы в России, не говоря уже о том, чтобы забивать голы на мировом первенстве. Его успехи — это полностью заслуга ЦСКА! — раскритиковал «лис» журналист Удо Колин. — Не пытайтесь претендовать на славу, которая не ваша! Спасибо ЦСКА, вы, ребята, молодцы! Эта слава принадлежит вам, а не «Лестер Сити»!

Марио Гавранович

Нападающий сборной Швейцарии 7 лет назад провалился в «Шальке». Однако после такого второго тайма Гавранович вновь обречен на переезд в топ-чемпионат. Выход Марио вместо привычно аморфного Хариса Сеферовича добавил швейцарцам живости и осмысленности в атаке. Гавранович так потрепал сербскую защиту, что в концовке игры соперники перемещались на «ватных» ногах. Свой победный гол Шакири забивал именно с передачи Марио.

Херри Кейн

Еще до ЧМ его стоимость оценивалась в 201 млн евро, теперь же, после такого старта, «Тоттенхэм» вправе накинуть еще миллионов 50! После тяжелейшего матча с Тунисом, где Кейн в одиночку спас честь английского футбола, пришло время покуражиться на Панаме. Харри стал автором второго хет-трика на турнире, и теперь именно он является лучшим бомбардиром мундиаля.

Артем Дзюба

Великий матч настоящего мастера! Более 50 процентов выигранных силовых единоборств, гол + результативная передача и общие активные действия делают его одним из главных претендентов на звание лучшего игрока второго тура.





Вилли Кабальеро

Ровно до 53-й минуты все было нормально, пока Вилли не совершил одну-единственную срезку. Она привела к тому, что оказавшийся перед ним Анте Ребич вколотил мяч под перекладину ворот сборной Аргентины. Грубейшая ошибка Кабальеро окончательно обрушила и без того хлипкую позиционную игру команды Месси.

Ахмед Фатхи

Не было бы счастья у сборной России, да несчастье Египта помогло. Первый тайм прошел в более-менее равной игре, пока на 47-й минуте у египтян не случился курьезный автогол. Фатхи настолько увлекся борьбой с Дзюбой, что «киксанул» мяч в свои ворота. Как и в случае с Кабальеро, эта грубая ошибка стоила египтянам веры в себя.

Яссин Мерья

Лидер обороны сборной Туниса призван был сдерживать пару Азар — Лукаку. Однако с самого начала матча стало понятно, что у Мерья дела идут совсем не так. Оба нападающих сборной Бельгии отметились дублем, причем все свои голы бельгийцы забивали через центр обороны Туниса.

Жером Боатенг

Начало ЧМ получилось неожиданно тяжелым для защитника «Баварии» и сборной Германии. В первом туре победный гол из-под Боатенга забил мексиканец Лосано, а в игре со Швецией Жером не смог сдержать Олу Тойвонена. Более того, на 82-й минуте Боатенг чуть было окончательно не подставил немцев своим необязательным удалением. Матч с костариканцами он вынужден будет пропустить. Это худший групповой этап в карьере Боатенга!

Мацей Рыбус

На первых минутах матча с Колумбией казалось, что игрок «Локомотива» может стать одним из лучших в этой встрече — настолько агрессивно поляки терзали защиту колумбийцев. Однако ближе к 17-й минуте у них стали появляться первые провалы, а в конце первого тайма стало понятно: Польша к скоростям турнира просто не готова. Рыбус же отчасти «привез» первый гол и стал легкой мишенью реактивного Куадрадо.

Энцо Перес

Назвать игру опорников сборной Аргентины иначе как «безобразием» невозможно. Атака команды в игре с хорватами выглядела гипернасыщенной и в то же время отрезанной от игры. Разыгрывающий Энцо Перес очень долго и медленно принимал решения, а его передачи легко читались и обрывались хорватскими полузащитниками. Возможно, Пересу не хватало более атакующего напарника в середине поля, но Сампаоли решил по-другому и выпустил на замену вместо него Пауло Дибалу.

Гильфи Тоур Сигурдссон

В матче с Нигерией Сигурдссон выдал худший тайм в сезоне. Если в первые 45 минут его подачи тревожили защиту африканцев, то во втором тайме на поле вышел, не иначе, «брат-близнец» Гильфи Тоура. Сигурдссон регулярно проигрывал борьбу в середине поля, терял мячи при простых передачах и в концовке умудрился промахнуться с 11-метровой отметки.

Мохаммед Салах

«Вот это даа-а-а. Нашей сборной его точно не остановить!», — вероятно, так думали все, кто следил за игрой Салаха за «Ливерпуль» на протяжении минувшего сезона. Другие же говорили: один в поле не воин. И они оказались правы! Как только Салах оказывался с мячом, его моментально накрывал Роман Зобнин. Спартаковец со своей задачей справился блестяще, а лучший бомбардир АПЛ буквально за месяц превратился в главного антигероя сезона — сначала проиграл в финале ЛЧ, а затем не вышел со сборной из группы на ЧМ.

Лео Месси

Впрочем, за звание главного антигероя сезона с Салахом может поспорить Месси. «Лео — выдающийся игрок, один из лучших в истории футбола. Но он — не лидер», — Эммануэль Пети, наверное, попал в точку. Завести партнеров на решающий бой, заставить их найти внутри себя дополнительные силы — это не про Месси.

Более того, если верить информации аргентинских журналистов, Месси потребовал от тренера исключить из состава Макси Месу и Маркоса Акунью. Сампаоли якобы пошел наперекор Лео, и тот сознательно провалил матч с хорватами. В общем, с нетерпением ждем матча Аргентина — Нигерия. Именно эта игра обещает стать самой «огненной» в третьем туре.

Юссуф Поульсен

Человек-несчастье сборной Дании. В прошлой игре с Перу нападающий «РБ Лейпциг» привез пенальти: повезло, что Кристиан Куэва пробил выше. На этом Поульсен не остановился и в игре с Австралией решил попробовать себя в волейболе прямо в своей штрафной. Единак счет сравнял и сохранил для Австралии шансы обогнать датчан.

Роберт Левандовски

Антигерой сезона №3. Но если у Месси еще есть шанс исправиться, то свой матч года Левандовски вчистую провалил. За всю игру Роберт создал один опасный момент, умудрившись при этом пробить в живот Оспине. «Я плохо показал себя в атаке, но я был один и не получал передач, поэтому было тяжко», — посетовал Левандовски на действия своей полузащиты. Теперь Роберт может сосредоточиться на выборе клуба, вот только «Реал» уже отказался от приобретения поляка. Вероятно, «Челси» и «Манчестер Сити» также не будут спешить подписывать Левандовски.