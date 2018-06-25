«Фалькао — символ колумбийского футбола»

Послематчевые комментарии героев самой яркой казанской игры ЧМ-2018

Фото: Максим Платонов

Поединок сборных Колумбии и Польши стал пока самым ярким из всех матчей чемпионата мира 2018, прошедших в Казани. И уж точно самым атмосферным из тех, что вообще принимала «Казань Арена». При этом три шикарных гола колумбийцев хорошенько запутали расклад в группе H, попутно оставив Польшу за бортом плей-офф мундиаля за тур до конца группового этапа. Спортивная редакция «Реального времени» собрала все самые жаркие комментарии тренеров и футболистов и выяснила, с каким настроем теперь подходят команды к последнему матчу в группе.

Адам Навалка: «Дело не в выбранном на матч составе»

Тренер проигравших Адам Навалка пытался держать удар и убедить, что на матч он выбрал правильные состав и тактику, хотя атаки раздосадованных польских журналистов были намного острее, чем действия игроков его команды во вчерашней игре.

— Какой у вас был план на матч? Мы увидели, что никакого плана не было. Почему мы не создали ни одного голевого момента? Здесь хуже нас играла только Саудовская Аравия.

— Это ваше мнение. Мы проиграли очень сильной команде. Игра была равной, пока мы не пропустили первый гол. После поданного углового мы выпустили ситуацию из-под контроля. Я извиняюсь за эту игру, но завтра будет новый день.

— После первого гола Колумбия начала занимать свободные зоны, а ваша команда перестала существовать на поле.

— Мы выложились полностью и использовали все ресурсы в нападении. Пропустив, попытались атаковать, использовать наших опытных игроков, но и против нас действовали опытные футболисты. У нас игра не клеилась, и Колумбия забила еще дважды. Мы выпустили на поле еще одного форварда, но игра осталась за соперником, и я их поздравляю. В конце матча у нас были возможности забить, но мы действовали неэффективно.

Мы проиграли очень сильной команде. Игра была равной, пока мы не пропустили первый гол. После поданного углового мы выпустили ситуацию из-под контроля. Я извиняюсь за эту игру, но завтра будет новый день



— Жара повлияла на подготовку ваших игроков и их игру?

— Не думаю. Подготовка шла нормально, но соперник играл лучше и превзошел нас во владении мячом.

— Почему вы так революционно изменили состав по сравнению с предыдущим матчем? Раньше такое за вами не водилось.

— Мы после каждой игры проводим индивидуальный анализ, публично делать этого я не буду. Сегодня в составе на поле вышли лучшие на этот момент игроки. Это было мое решение, и я не считаю, что состав повлиял на итоговый результат.

«Мы хотели быстро забить и сыграть на контратаках, но пропущенный гол поменял ситуацию»

— Почему вы выпустили Глика только в концовке?

— Камиль сказал мне, что готов играть минут 20—30, поэтому я и предоставил ему небольшой отрезок времени, чтобы убедиться, что он находится в хорошей форме. Ход игры изменило то, что был травмирован еще один игрок — Паздан. Не забывайте, что после первого матча повреждение получил Якуб Блащиковски.

— Что вы думаете о японской команде и что попытаетесь сделать в последнем матче?

— Это очень хорошо подготовленная команда. Они играют в коллективный футбол, в некоторых ситуациях до автоматизма. Это будет очень сложный матч, но мы постараемся забить и сыграть хорошо.

Мы старались атаковать, но соперник использовал наши свободные зоны



— Вчера вы были убеждены, что победите. Вы недооценили сборную Колумбии?

— Мы знали, что это очень сильный и опытный соперник. Нашей стратегией было забить быстрый гол и аккуратно сыграть в обороне. Мы хотели действовать на контратаках, но колумбийцы сыграли лучше.

— Удивил вас чем-нибудь Хосе Пекерман? (главный тренер Колумбии, — прим. ред.)

— Игра началась на равных, мы даже на время перехватили инициативу, но первый гол поменял ситуацию, плюс климат был тяжелым. Мы старались атаковать, но соперник использовал наши свободные зоны.

Хосе Пекерман: «Победу команда посвящает Карлосу Санчесу»

Колумбия, как и Польша, стояла перед матчем на краю пропасти, но с блеском выбралась из сложной ситуации. Маэстро Пекерман тщетно пытался скрыть удовлетворение от игры своей команды и результата, да это и не требовалось — аргентинский наставник понимал, что в одночасье сделал счастливыми 40 миллионов колумбийцев. Яркую победу тренер и его команда посвятили Карлосу Санчесу, удаленному в начале игры с Японией:

— Поздравляем, дон Пекерман! В чем причина этого триумфа — правильно выбранная тактика, подбор игроков?

— Последние несколько дней Карлос Санчес находится в очень плохом состоянии, и мы — это общее решение команды — посвящаем эту победу ему. Мы хорошо подготовились к матчу и выполнили на поле многое из того, что задумывали. Потихоньку игроки входят в лучшую форму. Я всегда хотел играть именно так, и рад, что сегодня это удалось. Польша — сильный соперник и главное было — правильно начать матч. Никто из соперников не мог допустить ошибку, не мог проиграть. Мы навязали полякам свой стиль игры. Команда действовала как единый организм.

Мы хорошо подготовились к матчу и выполнили на поле многое из того, что задумывали. Потихоньку игроки входят в лучшую форму. Я всегда хотел играть именно так, и рад, что сегодня это удалось



— Почему вы решили выпустить Хамеса Родригеса с первых минут?

— Первый матч на чемпионате мы были вынуждены играть вдесятером и проиграли, хотя и показали Японии свою силу. Но играя в меньшинстве всю игру, трудно добиться даже ничьей. Сегодня все пошло по другому — мы создали много моментов, забили голы. Хамес — игрок огромного таланта, сегодня он и Хуан Куадрадо отлично дополняли друг друга на поле.

«Фалькао — символ колумбийского футбола»

— Насколько важно для вас, что Фалькао забил свой первый гол на чемпионате мира?

— Это один из самых радостных для нас моментов. Фалькао — символ нашей сборной, колумбийского футбола. Мы хотели помочь ему раскрыть его потенциал.

— Агилар получил тавму?

— Он слишком высоко поднял ногу и почувствовал боль. Это повреждение не связано с предыдущими травмами, дождемся результатов медосмотра.

— Сегодня все от вас в восторге. Как сохранить хладнокровие и хорошо сыграть против сборной Сенегала?

— Нам необходимо понять, что такое футбол, и избежать быстрых выводов. Колумбийская сборная за последнее время сильно выросла. Наши игроки способны на самокритику, на преодоление тяжелых моментов, у них развит состязательный дух. Это дает надежду на будущее. Футбол — это игра, в которой никто не застрахован от ошибок, и я тоже ошибаюсь. Нас укрепила эта победа, но мы не будем почивать на лаврах. За четыре дня до следующей игры трудно что-либо поменять, но мы хотим продолжить выступать на этом чемпионате. Мы должны будем преодолеть сопротивление хорошо начавшего турнир Сенегала. У них 4 очка, и нам будет непросто добиться победы. Мы настроены решительно, а сейчас колумбийцы пусть празднуют и верят, что мы оправдаем их ожидания.

Колумбийская сборная за последнее время сильно выросла. Наши игроки способны на самокритику, на преодоление тяжелых моментов, у них развит состязательный дух. Это дает надежду на будущее



— Матч для вас начался тяжело. Что стало ключом к крупной победе? Вы осознаете, что в следующем матче будете противостоять команде, которая будет играть на ничью?

— Посмотрим, как будет развиваться этот матч. А что касается прошедшей игры, то мы знали, что поляки хороши на втором этаже, что у них опасны длинные передачи. Но мы хорошо защищались, забили и по ходу матча навязали сопернику свой стиль. Мы старались играть низом, атаковали через центр, потому что обладаем подбором сильных игроков, которые также сильны на втором этаже. У Мины, Хамеса, Куадрадо сильный удар. Гол придал нам уверенности. Сенегал имеет свой стиль, но мы попытаемся навязать ему свою модель игры.

— Правда, что Санчесу угрожали расправой?

— Мы не следим за этой информацией. Он очень эмоционально относится к этой теме. Футбол — всего лишь игра, и я не хотел бы говорить об этом болезненном моменте.

Карлос Бакка: «После этой победы команда настроена на новые»

Нападающий «Вильярреала» и сборной Колумбии Карлос Бакка выразил надежду, что эта победа стала началом большого победного пути его команды.

— После этого матча команда восстановила доверие болельщиков.

— Да, мы проиграли первый матч, и это не очень хорошо. Но теперь мы победили, немного восстановили доверие и в следующем матче с Сенегалом должны сыграть еще лучше.

— Япония и Сенегал сыграли вничью. Какие мысли о сопернике?

— Сенегал очень сильная команда, но мы настроены только на победу, — заверил Бакка.

В команде 23 игрока и все готовятся к каждому матчу, вне зависимости от того, в основном они составе или нет. Все работают в полную силу и делают все для общей победы



Матеус Урибе: «Я всегда готов выйти на поле и выложиться на сто процентов»

Полузащитник колумбийцев Матеус Урибе, который на 30 минуте заменил травмированного Абеля Агилара, отметил, что не переживает по поводу пребывания в запасе, поскольку командный успех для него важнее всего.

— До матча вы не проходили в основной состав.

— Да, но, несмотря на это, я всегда готов выйти на поле и выложиться на сто процентов.

— Обидно, что не попадаете в основу?

— В команде 23 игрока и все готовятся к каждому матчу, вне зависимости от того, в основном они составе или нет. Все работают в полную силу и делают все для общей победы.

Мина Йерри: «Моя мечта забить на чемпионате мира сбылась»

Автор победного гола полузащитник «Барселоны» и колумбийской сборной Ерри Мина Гонсалес поделился с журналистами своими ощущениями от первого в своей жизни взятия ворот на мундиале.

— Это одна из самых важных ночей в вашей футбольной карьере?

— Для меня было очень важно сегодня забить гол. Эта победа очень важна для страны, и самое главное, что мы смогли завоевать три очка.

— Куадрадо выдал на вас замечательный выверенный пас.

— Да, я мечтал об этом. Забить гол на чемпионате мира — моя мечта.

На трибуне были мои родные. Вся моя семья помогла мне осуществить мечту сыграть на мундиале. И победить сегодня



Радамель Фалькао: «Одно дело играть против Польши, а другое — против Сенегала»

А вот главная звезда Колумбии, Радамель Фалькао, отметившийся вторым голом, сообщил, что команда превзошла саму себя.

— Эта победа состоялась благодаря поддержке всей страны и Бога, и мы надеемся, что болельщики насладились этой игрой.

— Матч прошел так, как вы и мечтали?

— Нет, он прошел намного лучше того, что мы ожидали. На трибуне были мои родные. Вся моя семья помогла мне осуществить мечту сыграть на мундиале. И победить сегодня.

— У Сенегала четыре очка, и у вас будет игра за выход в плей-офф.

— Мы будем готовиться к Сенегалу, будет непросто. Каждый матч особенный. Одно дело — играть против Польши, другое — против Сенегала.

Мацей Рыбус: «Видимо, уровень на чемпионате мира выше, чем в квалификации»

Полузащитник сборной Польши и московского «Локомотива» Мацей Рыбус нашел причину поражения своей команды в силе колумбийцев и ошибках Навалки.

— Не знаю, в чем причины нашего поражения. Наверное, в том, что мы играли против хорошей команды. Культура игры колумбийцев на высоком уровне. Они старались играть в комбинационный футбол. Первые 15 минут мы играли хорошо, много прессинговали, потом что-то пошло не так.

Не знаю, что стало со сборной. На чемпионате мира, видимо, уровень выше, чем в квалификации. Поэтому и мы выглядим хуже. У нас к тому же новая система, мы к ней еще не привыкли. Раньше играли в четыре защитника, сейчас в пять. Тренер хотел, чтобы у нас было две системы и альтернатива для соперника. Но это не сработало. Надо подумать, почему.