Кировский футбольный оракул: «Судьбы осьминога Пауля не хочу, он мало прожил»

Путина, Украину и цены на бензин предсказать невозможно — уверен Игорь Dagon, потрясший Россию точностью прогнозов на матчи сборной России на ЧМ

В СМИ одна из горячо обсуждаемых тем — прогнозы на ЧМ-2018. Их делают и люди, и машины, и животные — бегемоты, коты, осьминоги… Игорь Dagon среди них пока самый точный — непредсказуемая сборная России расколота им как орешек. Парень угадал счет в двух поединках: Россия — Саудовская Аравия (5:0) и Россия — Египет (3:1) — в посте от 13 июня на своей странице в «Твиттере». Остается проверить результат матча с Уругваем, где «кировский оракул» предрекает упорную борьбу, в которой «победу на последних минутах вырывает» команда Черчесова. Будет ли хет-трик? О том, как он это делает, Игорь рассказал в интервью «Реальному времени».

Это музыка футбола

— Игорь, вы в Кирове родились? Наверное, в какой-нибудь семье магов?

— Да, родился в Кирове, но в обычной русской веселой семье, братьев и сестер нет. Может быть, единственная особенность в том, что родители работают в музыкальной области — поют в ансамблях. Это определило и мою судьбу. Пошел в музыкальный колледж, пел эстрадно-джазовый репертуар. Играю на фортепиано, гитаре. В общем, на всем, что звучит.

— Футбол — любимый вид спорта? За кого болеете?

— Да, футбол люблю. Болею, кроме, естественно, России, за Исландию. Очень люблю хорватов. За сербов еще болею, хотя им, думаю, не понравилось бы, что я переживаю за Хорватию.

— Сделаете еще один прогноз? Кто пройдет в плей-офф ЧМ-2018?

— Сербы и хорваты должны. Англия — не факт, Аргентина — тоже. Бразилия, Испания, Португалия — понятно, пройдут. Наслаждаюсь их футболом!

Игорь Dagon угадал счет в двух поединках на своей странице в «Твиттере». Фото — скриншот twitter.com



«Просто я написал самый безумный сценарий

— Дагон — это псевдоним? Почему вдруг мифическое существо?

— Да, Дагон — псевдоним. Вообще я — Игорь Данилов, но друзья зовут Дагоном. В детстве любил читать Говарда Филлипса Лавкрафта, эта штука не была занята, а на форумах нужно было подписываться, вот так и закрепилось за мной. В сети я — Dagon.

— Замечали за собой дар предвидения или последний удачный прогноз — просто случайное совпадение?

— Дара предвидения у меня никакого нет. Просто я написал самый безумный сценарий, который мог бы произойти, и он почему-то выстрелил. Я не знаю, как такое произошло, но это было забавно! Не было еще третьего матча, посмотрим, как там сложится. Шансы, я думаю, весьма неплохие. Другой вопрос, на кого мы после этого попадем. Пока сложно сказать.

— Можно чуть подробнее — как случилось это озарение?

— Просто мне было скучно, я прочитал очередную статью на спортивном портале и решил — дай-ка я напишу такой ироничный твит, что, мол, ругаем мы нашу сборную, а представьте, что выиграют?! Сам в это верил не особо, но это произошло, и я рад этому факту.

— Может быть, увлекаетесь астрологией, оккультизмом?

— Нет, не увлекаюсь. Единственное, я родился в пятницу 13-го. Люблю и Дагона, и соответствующие стили музыки. Но отношусь к этому без фанатизма и поклонения. Просто, ну родился в пятницу 13-го — что ж теперь страдать-то?

— А можете предсказать цены на бензин, что будет с лимитом легионеров, с Украиной, сколько еще Путин будет у руля?

— Про цены на бензин ничего не знаю. Ну, с лимитом легионеров, наверное, ничего не будет — сто процентов не отменят. А Путин у руля и Украина — это такие вещи, что не предсказать.

Игорь Dagon самый точный среди оракулов ЧМ-2018 — непредсказуемая сборная России расколота им как орешек. Фото vk.com

«Заработать не пытался»



— Вы зарабатываете на жизнь ведущим и ди-джеем? Кроме музыкального, есть другое образование?

— Да, работаю ди-джеем и ведущим. Другого образования пока нет, я работаю на радио и никуда больше не могу пока устроиться. У нас в Кирове сейчас с высшим образованием не то чтобы плохо, но вариантов не так много, как хотелось бы.

— Не пытались заработать на своем даре предвидения, или это для вас не так важно?

— Заработать не пытался. Хотя мне вот сегодня сказали, что меня должны были по «Первому каналу» показать, можно было попросить у них денег. Ну не страшно, это ведь спонтанно произошло. Это как нашел на улице тысячу рублей, нужно побыстрее их просадить, или не брать вообще то, что не твое. Вот если матч с Уругваем совпадет, смело можно будет рекламировать какие-то ставки на спорт (смеется). Букмекерская контора какая-нибудь мне точно позвонит. А так — никогда ничего особо не угадывал. Даже наоборот. Вот болею за ЦСКА — когда играли с «Лионом», говорил, что нет, не выиграем. А в душе, конечно, надеялся, что не будет проигрыша. Лучше пусть ты ошибешься, но команда выиграет, чем разнесешь ее и окажешься прав!

— Вы не женаты?

— Рано еще, 27 лет только. Нужно в жизни еще как-то состояться. Переехать, обустроиться, потом уже как-то задумываться над этим. Спешить пока некуда!

Игоря часто сравнивают с осьминогом Паулем. Фото tagesanzeiger.ch

«Судьбы осьминога Пауля не хочу!»

— «Назад в будущее» — видели этот фильм? Где спрятали альманах?

— Да, давненько когда-то смотрел. Классное кино из детства. И то, что меня с героем этого фильма сравнивают, это логично. Еще больше сравнивают с осьминогом Паулем, но его карьера мне не очень понравилась. Он мало прожил и не умел даже разговаривать. Поэтому я бы себя с ним не сравнивал.

— Что ощущаете от своей работы?

— От своей работы получаю кайф! Говоришь, веселишься, тусуешься — все как надо!

Вместо эпилога: не ставьте много!

— Если бы я был какой-то интересной персоной, которая уже сто лет предсказывает матчи, то ответил бы более обстоятельно. А так, повторю, получилось и получилось, грех жаловаться. Главное, чтобы люди квартиры не ставили!