«Их нравы»: сорок лет ожидания престола, налоги на табак и флаг пророка

Правление османского султана Сулеймана II

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен правлению османского султана Сулеймана II (15 апреля 1642 г. — 22 июня 1691 г.).

39 лет в «клетке»



Двадцатый султан Османской империи Сулейман II приходился предыдущему правителю, Мехмеду IV, младшим братом по отцовской линии. Разница в их возрасте составляла всего три с половиной месяца, и если Мехмед IV был самым «долгим» султаном (его правление продлилось 39 лет), то Сулейман II стал самым «долгим» претендентом на престол. Его ожидание также продлилось 39 лет, что считается рекордом среди претендентов, учитывая тот факт, что в течение семнадцатого века в Османской империи по сравнению с другими веками смена правителей проходила довольно часто. Многие были свергнуты в результате дворцовых интриг, а некоторых, таких как Мехмед IV, свергали недовольные янычары.

По заведенной Ахмедом I традиции престолонаследия, все претенденты содержались в так называемой клетке «кафес», которую другими словами можно назвать тюрьмой с королевскими апартаментами. Содержащиеся в кафесе получали надлежащее религиозное и светское образование. На время пребывания в кафесе претендентам на престол запрещалось иметь детей. Поскольку Сулейман II провел в кафесе 39 лет, детей и наследников у него не было. Зато он получил блестящее образование у лучших учителей империи. Его основным увлечением была каллиграфия, и он вошел в историю Османской империи как один из самых искусных султанов-каллиграфов.

Годы, проведенные в кафесе, изрядно подкосили здоровье Сулеймана II, поэтому его правление продлилось всего четыре года, два из которых он провел не вылезая из больничной койки. По сведениям турецких историков, султан страдал почечной недостаточностью.

Тугра Сулеймана II. Фото wikipedia.org

Родиться в эпоху катастроф

Как мы отмечали в предыдущей публикации, конец правления Мехмеда IV пришелся на так называемые годы катастрофы, когда Османская империя начала терять свои территории в Европе и на Балканах и начались волнения внутри страны. Сулейману II, несмотря на откровенно плохое состояние здоровья, пришлось разгребать наследие своего брата. Ситуация усугублялась тем, что янычары начали облагать местное население Румелии непосильными налогами. Народ взбунтовался и пошел во дворец султана с требованием вывесить знамя пророка Мухаммада (с.г.в.), прекратить грабить народ и восстановить справедливость.

Здесь стоит отметить, что в Османской империи во времена великих бедствий или же перед предстоящими важными походами было принято вывешивать на всеобщее обозрение знамя пророка Мухаммада — одну из священных реликвий ислама, которую султан Селим I привез в Стамбул после завоевания Египта. Так как большая часть населения в то время была религиозной, знамя пророка действовало в качестве символа порядка и справедливости.

Сулейман II внял просьбам взбунтовавшихся граждан. По его приказу было вывешено знамя пророка, виновные были пойманы и наказаны, налоги снижены, а справедливость восстановлена. Более того, видя положительный вклад семейства Кёпрюлю в развитие государства, а мы знаем, что представители это семьи на протяжении двадцати восьми лет занимали должность великого визиря и на их время приходился период расцвета Османской империи, назначил Фазыла Кёпрюлю великим визирем, который, подобно своему деду, снизил налоговое бремя на жителей, начал проводить военные и экономические реформы, а также вернул некоторые из утерянных территорий в Европе и на Балканах.

Монета Сулеймана II. Фото sailko / wikipedia.org

Медяки и налоги на табак

Кроме всего прочего, правление Сулеймана II запомнилось тем, что впервые в Османской империи был введен налог на табак, из-за нехватки золота в государственной казне впервые начали чеканить медные монеты, а также были отменены непомерные налоги для населения.

За относительно небольшой период правления Сулейман II запомнился как глубоко религиозный, щедрый и приверженный принципам справедливости правитель, который строил, реформировал, заботился о благосостоянии граждан и, несмотря на состояние здоровья, лично возглавлял османскую армию в военных походах. Видимо, еще с тех времен четыре года являются идеальным сроком для правителя. В истории Османской империи очень редки примеры, когда долгое единоличное управление шло на пользу государству, исключением, пожалуй, являются периоды правления Мурада II и Сулеймана Великолепного.

Смерть настигла Сулеймана II в возрасте 51 года в городе Эдирне. Он скончался от почечной недостаточности и был похоронен в Стамбуле в мечети Сулеймание, рядом со своим легендарным предком Сулейманом Великолепным.