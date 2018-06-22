ЧМ-2018: «аргентинец» Самвел, нигериец под водкой и «Лада» для Коларова

Главные околофутбольные новости первой недели мундиаля

Фото: Максим Платонов

На улицах российских городов уже не первый день царит настоящая футбольная (точнее, околофутбольная) вакханалия. Популярный комментатор и футбольный автор Виталий Ошовский в колонке, написанной для «Реального времени», выделяет все самое смешное и интересное, что уже случилось на ЧМ-2018 благодаря иностранным болельщикам.

Как лжеаргентинцы развели китаянку на групповой секс

«Sex, drugs, football» — футболку с этими словами может смело заказывать китайская болельщица Ван Нин. Изначально она приехала посмотреть на футбол и поучаствовать в фанатских гуляньях. И, конечно, вряд ли женщина могла предположить, что станет главной околофутбольной звездой ЧМ-2018!

В ходе болельщицких братаний в Москве она познакомилась с двумя аргентинцами, которые на ломаном английском предложили ей поехать в отель. 34-летняя Ван Нин без раздумий согласилась, и через некоторое время в отеле случился секс втроем. Он наверняка остался бы незамеченным, если бы один из аргентинцев не достал камеру и не начал снимать порновидео со всевозможных ракурсов. Отправившись домой, женщина вдруг вспомнила, что один из аргентинцев так и не удалил видео, хотя обещал ей это сделать. Она не поверила этим обещаниям и написала заявление в полицию с требованием найти аргентинцев.

Каково же было удивление Ван Нин, когда «аргентинцами» оказались армяне. Обладатель видео Самвел найден московской полицией, Ван Нин счастлива: порноролик так и не появился в Сети.

Находчивый житель Саранска решил бесплатно сходить на матч Россия — Саудовская Аравия

На матч-открытие ЧМ мечтает попасть каждый, но не каждый способен на отчаянный поступок. Житель Саранска приехал в Москву 8 июня, но шансов заполучить билет к тому времени уже практически не оставалось. Тогда в голову болельщику пришла идея — почему бы не попробовать пробраться в «Лужники» незаметно? За шесть дней до матча он прошел на стадион, обойдя все полицейские кордоны, и все это время провел где-то между рядами.

Конец мечте наступил 11 июня (за три дня до матча) — в этот день полицейские нашли болельщика, который, кроме прочего, пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Дело на саранца заводить не стали.

Выпив русской водки, Толуопе Акинди упал с козырька подъезда

17 июня в спортивных СМИ появилось шокирующее сообщение: москвич выбросил болельщика сборной Нигерии с высотки из-за слишком шумного поведения. 26-летний Толуопе Акинди решил попробовать русской водки, и она ему настолько понравилась, что к вечеру он был в абсолютно невменяемом состоянии. Акинди стал танцевать и кричать, будучи в одних трусах, пока одному из москвичей это не надоело.

Однако полиция не стала возбуждать уголовное дело в адрес обидчика. Более того, по распространенной ею информации, никакого насилия не было: «В ходе проверки сообщения о падении мужчины с высоты было установлено, что указанный гражданин вышел из окна квартиры, расположенной на втором этаже многоэтажного дома, на козырек подъезда и по собственной неосторожности упал. Проверкой установлено, что никаких противоправных действий в отношении пострадавшего не совершалось». Сейчас Толуопе находится в больнице с переломом обеих пяток.

Сколько процентов жителей Исландии посмотрело матч с Аргентиной

Всего за 3 года Исландия превратилась в одну из самых футбольных стран мира. Матч ее сборной с аргентинцами смотрели 99,6% населения страны! Для сравнения: после выхода сборной России из группы количество интересующихся футболом в нашей стране увеличилось до 64% (разумеется, не все они при этом смотрят матчи), что уже преподносится как грандиозное достижение.

Сборная Исландии оправдала доверие болельщиков: команда сыграла вничью с Аргентиной, а голкипер Ханнес Тоур Хальдерссон отразил пенальти от самого Лео Месси. А экс-защитник казанского «Рубина» Рагнар Сигурдссон, выступающий нынче за «Ростов», получил от дончан приятный бонус. В честь дня его рождения, который прошел 19 июня, около 20 тысяч болельщиков собрались перед сценой, чтобы поздравить Сигурдссона. В концовке праздника люди дружно зарядили «исландскую хаку». Исландские болельщики в долгу не остались и выразили благодарность России за теплый прием, спев «Калинку».

О*****ая страна

Богатство русского языка на ЧМ-2018 используется во всей красе. «Девушка, как вам матч-открытие?» — спросил иностранный телекорреспондент. «Ох***но», — прозвучал ответ, оставивший журналиста в полном смятении. Спустя несколько дней отличились уже бразильцы, прошедшие «курсы» русского языка у местных жителей. Ничто не предвещало беды, пока в кадр не ворвался один из парней в желтой футболе. «Бразилия — чемпион! Россия — оху***ая страна, ох***ная!» — произнес бразилец и пошел дальше.

Напомним, уверенное знание «великого и могучего» периодически демонстрируют и иностранные футболисты. «Мы должны забить пенальти, тогда ох***льно все будет», — речь 8-летней давности экс-хавбека «Анжи» Тодора Тимонова до сих пор вспоминается болельщиками. Еще дальше пошли Фернандо Кавенаги и Алехандро Домингес. «Соси ***», — в шутку обратился Кавенаги к легенде «Рубина» в прямом эфире аргентинского ток-шоу. «Иди на ***», — мгновенно нашелся Домингес на радость не владеющего русским языком ведущего.

«Лада 4х4» для Коларова

Матч Коста-Рика — Сербия проходил со взаимными шансами на успех, однако забить гол удалось только Александру Коларову. Сербский защитник даже не подозревал, какой подарок ждет его после матча. В раздевалку сборной зашел руководитель Самарской области Дмитрий Азаров — для того, чтобы вручить герою дня ключи от внедорожника «Лада 4х4». Отмечается, что Азаров приобрел новую «Ладу» на личные средства. «Комплектацию и цвет машины определим позднее, после обсуждения с Коларовым», — говорится в заявлении Азарова.

Это уже далеко не первый подобный случай. После легендарной победы сборной Хорватии над Англией в 2007-м Леонид Федун предложил отправить по роскошному автомобилю каждому игроку хорватской команды. А особенно щедрым в этом смысле считается почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров. Новичок «Ахмата» Аблай Мбенге забил в 2015 году два гола в ворота «Спартака» — и получил за это роскошную иномарку.