«Страна Елабуга»: как Леонид Барышев решил сыграть самого себя

«Эссен продакшн» снимает комедию про жизнь на майонезном заводе

Политик, бизнесмен и миллиардер Леонид Барышев решил испытать себя в новом качестве. Гендиректор «ЭССЕН Продакшн» и «майонезный король», как его еще называют, осваивает профессию актера и снимается в телесериале. В главных ролях, кроме него, сотрудники завода, а сюжет, собственно о том, как работает предприятие. На этом сходство с кружком самодеятельности заканчивается и начинается настоящая киношная работа — один из корпусов предприятия переоборудовали в съемочный павильон, сценарий доверили авторам популярных ситкомов, а транслировать сериал собираются на ТНТ. Подробности в материале «Реального времени».

Новый Год с неожиданными последствиями

«Камера… Звук… Действие…» — командует режиссер, и ревизор «ЭССЕН Продакшн» Эдуард Сафиуллин едва не сбивает с ног гендиректора Леонида Барышева, вырывая из его рук коробку. В реальной жизни за такое нарушение субординации можно и выговор получить, но это же съемки, а Барышев — актер, хоть и играет самого себя, Леонида Анатольевича, директора майонезной фабрики.

— Работать артистом немножко легче, чем генеральным директором, — смешнее. Тут можно дубль переснять, а там не переснимешь. Мне не сильно приходится перевоплощаться, потому что я играю самого себя, надо только эмоций добавлять. Хотя в директорской работе их тоже хватает, но здесь больше положительных, — делится Барышев в перерыве между съемками с корреспондентом «Реального времени» впечатлениями о новом опыте.

Барышев пробовал себя в разных амплуа — он и депутат Госсовета Татарстана, и директор крупнейшего в России предприятия по производству соусов и джемов, и президент женского волейбольного клуба «Динамо-Казань», и теперь еще актер комедийного телесериала. Как пришла в голову такая необычная идея? Как и обычно приходят в голову такие необычные идеи — после новогоднего корпоратива.

Работать артистом немножко легче, чем генеральным директором, — смешнее. Тут можно дубль переснять, а там не переснимешь



— У нас есть забава — каждый отдел снимает ролик, чтобы поздравить коллектив с Новым годом, получается небольшое скетч-шоу. И мы подумали: почему бы не снять это на хорошую камеру, пригласить профессионалов? Мы подобрали авторскую группу, которая работает с основными телеканалами, получили сценарий, месяц его читали, смеялись, репетировали, работали над дикцией, и вот девятый день с 8 утра и до 2 ночи снимаем, — говорит Барышев.

От ответа на вопрос о бюджете генеральный директор интеллигентно уходит: «Самое дорогое — это пиджак, который мне пришлось купить, и башмаки вот эти цыганские — я бы их в жизни не надел. А вообще, сегодня снять сериал можно на айфон, поэтому больших денег не надо. Это раньше мы в Германии арендовали камеру за 1000 евро, сейчас техника недорого стоит».

«Герой у меня немного неадекватен»

В съемочный павильон переоборудовали бывший ночной клуб «Бруклин» (который еще раньше был одним из корпусов завода). Профессионалов, кроме съемочной группы, нет. Все актеры — сотрудники предприятия, взявшие на время съемок отпуск.

— Охранник у нас девятый день работает, он доволен, что отпуск проводит так весело. В некоторых образах, как в эпизоде с плеткой, он никогда в жизни не побывает, — подкалывает Леонид Барышев партнера по съемочной площадке.

Охранника играет Эдуард Сафиуллин, на самом деле он — ревизор контрольно-ревизионного отдела, серьезнейший человек, на котором лежит колоссальная ответственность по проверке финансовой документации.





Охранника играет Эдуард Сафиуллин, на самом деле он ревизор контрольно-ревизионного отдела предприятия



— Герой у меня немного неадекватен. В любом учреждении сидит охранник, но мы на него внимания не обращаем. А здесь, бы кто ни пришел, у него обязательно будет конфликт с охранником, — рассказывает про свою роль Эдуард и немного про себя. — Я в детстве мечтал играть в кино, и у меня до этого ни разу не было возможности даже в массовках поучаствовать. Профессию актера я никогда не воспринимал всерьез, но это, оказывается, так сложно — и морально, и физически.

Стать актерами захотели почти все сотрудники завода, но первый тур кастинга прошли 200 человек, их портфолио отправили в Москву, а окончательно утвердили только 25 человек.

— Мы этим сериалом не решаем какие-то PR-задачи, мы не пытаемся там свой бренд прорекламировать, у нас нет ни слова про майонез «Махеев». Мы в большей степени вкладываемся в людей, которые здесь задействованы. У них подъем настроения, патриотизма к своему городу. Люди подходят и спрашивают: «А как можно попасть в сериал?» Я говорю: «Вы знаете, я тут не влияю, сам еле пробился», — шутит Барышев.

«И мы придумали, что есть целая страна Елабуга…»

Про «Махеев» действительно ни слова, действия разворачиваются в разных отделах вымышленного предприятия «Елабужский майонез». А сам сериал называется «Страна Елабуга» — это скетчком из пяти серий, в каждой по шесть сюжетов.

— В стране много городов, похожих на Елабугу, — там одинаковые гостиницы, площади, вокзалы. В этих городах живет не так много людей, они не сильно привлекают внимание, но там находятся большие производства. Например, все знают минералку из Ессентуков, ракетные катера из Зеленодольска, джемы из Елабуги — эта продукция рождается в малых городах и продается по всей стране и даже миру. И мы придумали, что есть страна Елабуга со своими интересами, сложностями, радостями и все это появляется на экране, — говорит продюсер сериала Александр Степанов.

Учитывая, что Татарстан — это не такой киношный регион, как Москва и Санкт-Петербург, то любой проект имеет интерес



Программа максимум — продать «Страну Елабугу» или идею федеральному каналу либо запустить соревнование между малыми городами — кто снимет более прикольный сериал.



— Тизер, который мы сделали, всем очень понравился, и здорово, если это станет маленькой национальной идеей, — считает Барышев.

Если непрофессионализм актеров как фишку проекта в Москве не оценят, то транслировать «Страну Елабугу» будут на региональном ТВ и в интернете.

— Учитывая, что Татарстан — это не такой киношный регион, как Москва и Санкт-Петербург, то любой проект имеет интерес. Тем более что это телесериал для широкой аудитории. В Татарстане, если и были сериалы, то они были ориентированы на национальную аудиторию, — говорит режиссер проекта Владислав Трошкин.

Сериал называется «Страна Елабуга» — это скетчком из пяти серий, в каждой по шесть сюжетов



Дать «Стране Елабуге» жизнь в большом кино — это очень амбициозная задача, и если она окажется не по плечу, то другой профит, даже, может быть, более важный, уже получен.

— Наша задача — сделать хорошую картинку, но мы сталкиваемся с массой побочных, в хорошем смысле, эффектов. Наши актеры начинают лучше разговаривать, у них появляется уверенность, они предъявляют к себе более высокие требования. Они выходят со съемочной площадки и несут эту позитивную энергию в свой отдел, цех, дом и заряжают ею своих коллег и семью, — говорит продюсер Александр Степанов.

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