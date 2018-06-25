Внешнеэкономическая деятельность — это высокодоходный бизнес

«Ак Барс» Банк о финансовых инструментах для эффективной работы на внешних рынках

Выстраивать бизнес на внешнем рынке очень сложно и рискованно — вот основные стереотипы, живущие в бизнес-среде и мешающие ее активному развитию. Специалисты «Ак Барс» Банка уверяют: внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) — это высокодоходный бизнес, который позволит расширить рынки сбыта, оптимизировать и обновить производство, повысив его эффективность. Управляющий директор по внешнеэкономической деятельности «Ак Барс» Банка Наталья Шаламова рассказала о финансовых инструментах для эффективной работы на внешних рынках.

— Наталья, за последние годы банки активно насыщают предложениями рынок услуг и продуктов ВЭД, в чем преимущество предложений «Ак Барс» Банка?



— Предложения о переходе на обслуживание ВЭД поступают клиентам из большого количества банков и многие из них предлагают достаточно широкий спектр продуктов и услуг. Но главное отличие и преимущество «Ак Барс» Банка в том, что мы сделали ставку не только на комплексное оказание услуг и взаимодействие с государственными структурами (АО «РЭЦ»[1], АО «ЭКСАР»[2]), но и на скорость и качество обслуживания.

— Почему для ваших клиентов такое большое значение имеют консультации специалистов банка?

— Внешнеэкономическая деятельность — это большая ответственность. Для ведения ВЭД компании необходимы знания торгового, валютного законодательства, международного торгового права, специфики валютных финансовых операций, отчетности и документооборота, и, конечно, практический опыт. Носителями этих знаний и опыта, помощниками участников ВЭД и являются сотрудники специализированного подразделения «Ак Барс» Банка — Клиентско-продуктового центра (КПЦ).

— Специалисты Клиентско-продуктового центра находятся в Казани?

— География подразделения охватывает большую часть зон присутствия банка. Директора по ВЭД есть в филиалах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Краснодаре. При этом за ними закреплены и близлежащие регионы. Такое решение позволяет высококвалифицированным сотрудникам по ВЭД выехать на консультацию или встречу с клиентом практически в любой точке страны. Клиент оперативно получает информацию по возможностям развития внешнеторговой деятельности, по привлечению финансирования, может задать интересующие его вопросы по составлению контрактов, структуре сложных сделок, обсудить пожелания по сотрудничеству. Мы делаем наши предложения индивидуальными, заточенными под конкретные потребности клиентов, отказавшись от штампов. Внешний рынок разнообразен и изменчив, и российским компаниям — импортерам и экспортерам — приходится постоянно подстраиваться под новые реалии, и в этом банк всегда готов помочь.

— Какие из продуктов для ведения ВЭД пользуются на сегодняшний день повышенным спросом?

— Клиентов большей частью интересуют финансирование, конвертация и возможность осуществления прямых расчетов. Мы предлагаем финансирование экспортных и импортных операций в рублях и иностранной валюте, в том числе за счет средств зарубежных банков-корреспондентов. В рамках экспортных аккредитивов мы финансируем дебиторскую задолженность предприятий. Для экспортеров действует программа беззалогового кредитования под страховое покрытие АО «ЭКСАР», программа субсидирования процентной ставки АО «РЭЦ». В конце 2017 года Минэкономразвития РФ запущена программа по субсидированию процентных ставок по кредитам, предоставленным экспортерам высокотехнологичных товаров. «Ак Барс» Банк является одним из немногих банков, аккредитованных для участия в этой программе, которая позволяет снизить стоимость заемных средств для экспортеров на 3% годовых в рублях и валюте.

Также в банке действует онлайн-сервис, позволяющий предпринимателям самостоятельно в режиме реального времени покупать и продавать валюту по курсам, максимально приближенным к курсам валютного рынка Московской биржи, без взимания каких-либо дополнительных комиссий за конвертацию.

Своевременное исполнение расчетов по контрактам клиентов обеспечивается наличием у банка корсчетов в 12 валютах, как свободно, так и ограниченно конвертируемых. Сегодня многие компании выходят на рынки стран СНГ, для их удобства не так давно мы открыли корсчета в банках Армении, Азербайджана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана.

Справочно: консультацию по ВЭД можно получить по бесплатной телефонной линии 8-800-2005-303 (+7-843-2-303-303 для Казани) или по запросу в Клиентско-продуктовый центр по адресу: VED@akbars.ru.

[1] АО «РЭЦ» (АО «Российский Экспортный Центр») — государственный институт поддержки несырьевого экспорта.

[2] АО «ЭКСАР» — экспортно-страховое агентство России АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», является элементом государственной системы поддержки экспорта.

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