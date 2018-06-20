«Как мы это гостям ЧМ объясним?!»: ливень затопил поволжские города

Нижний Новгород понес потери в виде биотуалетов, а вот Казань оказалась на периферии атмосферного фронта

Фото: соцсети

Лето 2018-го продолжает преподносить сюрпризы. Накануне ливень полностью затопил центр Нижнего Новгорода, а сегодня непогода докатилась и до Казани — правда, здесь она оказалась уже не столь разрушительной. «Реальное время» выясняло, с чем может быть связана очередная климатическая крайность.

Затопленная набережная

Накануне в Нижнем Новгороде неожиданно разгулялась стихия. С обильными осадками ливневая канализация не справилась. «Ну вот и представилась возможность проверить Нижне-Волжскую набережную. Итог: нижний уровень затопило полностью, а из ливневок вода фонтаном рвется наружу», — сообщал пользователь одной из соцсетей. Видео фонтанирующей ливневки не оставило горожан равнодушными: «Позорище!», «Ужас», «Ну как обычно, ничего удивительного», «Вот такие у нас теперь специалисты-градостроители».

— М-да, как в анекдоте: у меня вода в карбюраторе, а машина где? В озере, — невесело пошутил Максим Кедровский.

— О боже! Как же не согласовали ливень с небесной канцелярией! У нас же ЧМ по футболу! Как мы туристам это объясним?! — риторически вопрошала Ольга Кстовская.

Машины глохли сразу же, нижегородцам приходилось вызволять автолюбительниц из их машин прямо посреди дороги, которая быстро превращалась в реку. В соцсетях даже появилась информация, что один из них, спасший сразу двух женщин, стал героем публикации британского издания Metro. Оставшиеся в городе после матча Швеция — Южная Корея скандинавские болельщики с удивлением наблюдали за происходящим.

Накануне в Нижнем Новгороде неожиданно разгулялась стихия. Фото из соцсетей



Стихия прошлась и по другим поволжским городам. В Йошкар-Оле погода ухудшилась вчера вечером, ливень с сильным порывистым ветром сохранился и сегодня. Сообщения об угрожающем ветре были и из Чувашии: «40 километров до Чебоксар — ливень, сильный ветер. Хвойный лес — с деревьев летят ветки, шишки. Верхушки деревьев почти земли касаются». Порывы ветра в чувашской столице достигали 31 м/с.

В Казани накануне объявляли штормовое предупреждение, но прошедший ливень оказался не таким масштабным, как в Нижнем Новгороде. Однако многие пользователи уже выкладывали фото и видео непогоды и частично затопленных дорог. Некоторые пользователи соцсетей были даже рады дождю — специфической радостью.

— Все правильно, пусть узрят естественную Казань, а не эти баннеры на домах. Не все же пыль в глаза пускать, — написал Роман Фролов.

Раиса Норкина вторила: «Не додумались, как в Москве, тучи разогнать. Вот теперь гости столицы Татарстана увидят истинное лицо. Даже природа против показушности!»

Нижний Новгород оказался ближе к циклону

Заведующий кафедрой института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал, с чем связаны причуды природы.

— Через нас проходит активный фронт. На северо-западе, около Архангельска, проходит циклон, и эти фронты, которые затронули Нижний Новгород и Казань, — его последствия. Отсюда и происходят такие скачки в виде ливней и штормов. Похолодание связано с тем, что это холодные фронты. Но к выходным погода в Казани сменится на более теплую, температура, по прогнозам, поднимется до 28 градусов. В соседних городах будет похожее положение, — прогнозирует эксперт.

Казани повезло на этот раз и в географическом смысле — иначе нас бы затопило так же, как и Нижний Новгород. Фото из соцсетей

Да и нынешние температуры, как оказалось, при любом раскладе летние — среднесуточная температура при «климатическом лете» должна быть не ниже 15 градусов, и в Казани этот температурный режим сейчас соблюдается.

Казани повезло на этот раз и в географическом смысле — иначе нас бы затопило так же, как и Нижний Новгород.

— Нижний находится ближе к циклону, чем Казань, отсюда такие последствия. Мы оказались на периферии, основной фронт прошел через Нижний Новгород, у них более сложное положение. Нам еще повезло и в том, что ливень в Казани прошел в первой половине дня, последствий в этом случае гораздо меньше, — пояснил Переведенцев.