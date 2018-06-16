Ахметов назвал погоду причиной низких темпов кормозаготовки в Татарстане

В Татарстане фиксируются низкие темпы кормозаготовки из-за плохой погоды. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

По его словам, важно задействовать все самоходные косилки, чтобы уже с начала следующей недели приступить повсеместно к заготовке в первую очередь сенажа, а после и сена.



«У нас кормовой клин около 1 млн га. Первоочередная задача — за короткий срок успеть убрать многолетние травы первого укоса. Их у нас около 500 тыс. га», — цитирует Ахметова пресс-служба президента РТ.



Он также сообщил, что обработка полей от сорняков и вредителей, листовая подкормка проведены на 600 тыс. условных га, или 19% прогнозных площадей.

Среди районов с хорошими темпами проведения таких работ министр назвал Заинский, Ютазинский, Мензелинский, Сармановский и Тетюшский районы. Среди аутсайдеров Ахметов указал Верхнеуслонский, Тукаевский, Буинский, Новошешминский, Дрожжановский и Менделеевский районы.

Ранее Марат Ахметов сообщал, что в республике завершилась посевная кампания, но сильные ветра и холода затрудняют проведение мероприятий по защите урожая в полях.