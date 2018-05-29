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«Тандем» через суд требует снести часть здания «Тимер банка»

00:34, 29.05.2018
«Тандем» через суд требует снести часть здания «Тимер банка»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Тандем» требует снести часть здания «Тимер банка» на улице Ибрагимова, 58. Здание выходит за границы собственного кадастрового участка и находится на территории парковки торгового центра. Соответствующие материалы опубликованы на сайте суда.

Инвестиционно-строительная компания «Тандем», управляющая одноименным торгово-развлекательным комплексом Казани, подала иск в Арбитражный суд Татарстана к «Тимер банку», «Архитектурному дому «Эйфель» и компании «ИРМ».

Руководство «Тандема» также рассчитывает взыскать с ответчиков сумму неосновательного обогащения в 2,04 млн рублей.

Предварительное судебное заседание назначено на 20 июня.

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