«Тандем» через суд требует снести часть здания «Тимер банка»
«Тандем» требует снести часть здания «Тимер банка» на улице Ибрагимова, 58. Здание выходит за границы собственного кадастрового участка и находится на территории парковки торгового центра. Соответствующие материалы опубликованы на сайте суда.
Инвестиционно-строительная компания «Тандем», управляющая одноименным торгово-развлекательным комплексом Казани, подала иск в Арбитражный суд Татарстана к «Тимер банку», «Архитектурному дому «Эйфель» и компании «ИРМ».
Руководство «Тандема» также рассчитывает взыскать с ответчиков сумму неосновательного обогащения в 2,04 млн рублей.
Предварительное судебное заседание назначено на 20 июня.Происшествия
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