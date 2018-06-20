Неиссякаемый интерес Бердыева к «Ростову», уход Березуцких из ЦСКА и неудачи «Локо» на рынке

Летний трансферный гид команд РФПЛ

Чемпионат мира по футболу сам по себе захватывает почти все внимание болельщиков, а когда он к тому же проходит в твоей стране, то прочие новости и вовсе как будто перестают существовать. Однако работа клубов РФПЛ на трансферном рынке не останавливается ни на минуту, скорее даже наоборот, усиливается во время таких международных турниров. Вот и сейчас в российском футболе уже набралось изрядное количество интересных переходов, а также всевозможных слухов о потенциальных трейдах. Обо всех самых важных событиях летнего трансферного окна РФПЛ — в материале «Реального времени».

Массовый уход игроков, ФФП и Байрамян в качестве усиления

Удивительно, но больше всего новостей в нынешнее трансферное окно поступает пока из Казани. Несмотря на заявляемые клубом финансовые трудности, «Рубин» умудряется будоражить рынок. Причем началось это с самого завершения сезона, когда казанцы объявили о расставании сразу с тремя ветеранами — Рыжиковым, Кузьминым и Караденизом. Всем троим было предложено войти со временем в тренерский штаб, однако ни один пока не согласился, а двое и вовсе ищут варианты продолжения игроцкой карьеры. Относительно Карадениза тоже пока не все ясно, его кандидатуру на пост тренера рассматривают не только в Казани, но и в Трабзоне — родном клубе турецкого полузащитника.

Не оказалось в числе улетевших с командой на первый сбор в Сербию и других игроков. Кристиан Нобоа по условиям арендного соглашения вернулся в Питер, а защитник Габриэль Энаке, так и не прижившись в «Рубине», покинул Казань в статусе свободного агента. Расставание с первым также, по всей видимости, окончательное, и эквадорца в следующем сезоне в «Рубине» не будет. Ведь, например, другой арендованный игрок, болгарин Ивелин Попов, с командой на первый сбор остался, хотя все еще принадлежит «Спартаку».

Нет в числе отправившихся в Сербию и Рифата Жемалетдинова, который пал очередной жертвой агентских игр внутри клуба. Футболист работает с агентом Павлом Андреевым, который весной «уволил» из Казани Максима Канунникова, перешедшего в «СКА-Хабаровск». Теперь такая же участь ожидает и Рифата, готовящегося уйти в московский «Локомотив». Самое обидное в данном случае — это сумма отступных за молодого российского футболиста, которая составит всего лишь 1,5 миллиона евро. И это в тот момент, когда казанский клуб отчаянно борется за недопущение дисквалификации в еврокубках за нарушение финансового фэйр-плей.

Впрочем, несмотря на подобные проволочки денежного характера, «Рубин» не перестает работать на рынке для укрепления своего состава. Так, уже состоялось первое летнее подписание — им стал хорватский защитник Филипп Уремович, перешедший из словенской «Олимпии». Кроме того, казанцы претендуют на двух российских полузащитников — ростовчанина Хорена Байрамяна и игрока «Урала» Андрея Егорычева. А вот остальные трансферы будут зависеть от расставания с Сердаром Азмуном, которого «Рубин» хочет продать как можно выгоднее после ЧМ.

В «Рубине» уже состоялось первое летнее подписание — в команду пришел хорватский защитник Филипп Уремович. Фото rubin-kazan.ru



«Ростов» продолжает уповать на «северный рынок»

Одна из самых южных команд России в последние годы особо тщательно «шерстит» северные страны. В прошлом сезоне «Ростов» сделал ставку на исландцев, коих в стане ростовчан теперь трое. На этот раз руководство «желто-синих» с особым рвением ведет переговоры со шведами. Первым трансфером в итоге стал 21-летний шведский полузащитник Антон Салетрос, подписавший контракт на 4 года. Любопытно, что несколько лет назад скандинав считался одной из главных восходящих звезд местного чемпионата, но в последние годы его развитие замедлилось. В предыдущем сезоне Салетрос ездил в Венгрию, но, не выдержав конкуренции, вернулся в АИК. Однако заключительную часть чемпионата Антон провел ударно, заставив селекционеров «Ростова» поверить в него. Покупка шведа не только добавит конкуренции в середине, но и поспособствует увеличению вариативности средней линии команды.

Конкурентом Салетроса в российской команде наверняка станет Аяз Гулиев. Полузащитник, игравший до этого на правах аренды, был окончательно выкуплен ростовчанами этим летом. Очевидно, что Гулиев понравился главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину, который видит в нем дополнение к многоопытному Александру Гацкану в центре поля. Кроме этого, «Ростов» выкупил контракт Александра Зуева у «Спартака», добавив болельщикам уверенности в завтрашнем дне клуба. Тем более что свои воспитанники ростовчан, того гляди, покинут команду: Байрамяном интересуется «Рубин», а Вебером — финалисты Кубка России из Курска.

Также известно, что сам «Ростов» интересуется еще двумя шведскими футболистами. Причем если в отношении Кристоффера Олссона слухи в Ростове ходили еще зимой, то вот имя защитника «Мальме» Франса Брорссона — относительно новое для любителей футбола. Впрочем, кандидатура шведа несколько спорная. В прошлом сезоне Брорссон действительно выглядел мощно, и именно за счет его действий клуб взял чемпионский титул. Нынешний же год для Франса выдался неудачным, он прибавил в весе, и это лишило игрока легкости и породило множество «ляпов». Позиция в середине таблицы, попадание Брорссона на скамейку запасных и увольнение главного тренера подтверждают сомнительность ближайшего трансфера для «Ростова».

При этом остается открытым вопрос по вратарской линии команды. Уверенно начинавший сезон Сергей Песьяков к концу чемпионата заметно сдал позиции. Хотя его игра ногами все еще остается актуальной для исповедуемого Валерием Карпиным футбола, в последнее время тренер ростовчан делал ставку на Илью Абаева. Подобная картина явно не вселяет уверенности в игроков обороны, так что от «Ростова» можно ожидать укрепления вратарской позиции.

Аяз Гулиев окончательно выкуплен ростовчанами этим летом. Фото fc-rostov.ru



Березуцкие — аут, Магнуссон — ин?

Перспективы московского ЦСКА на данный момент выглядят довольно туманно. Понятно, что у армейцев неплохая прогрессирующая молодежь, однако на одних лишь своих воспитанниках далеко не уедешь. Причем дело не только в предстоящей продаже Александра Головина, но и в расставании клуба сразу с несколькими системообразующими футболистами. В число таковых, безусловно, входят Понтус Вернблум и Бибрас Натхо, без которых в последние годы невозможно было представить среднюю линию команды. Уход Миланова, а также раздумья братьев Березуцких о дальнейшем продолжении карьеры добавляют головной боли Виктору Гончаренко.

В этой ситуации глотком свежего воздуха выглядит подписание контракта с исландским защитником Хердуром Магнуссоном. Армейцы ухватили один из самых лакомых кусочков нынешнего состава сборной Исландии, который способен закрывать сразу несколько позиций в обороне. Прошлым летом Магнуссон уже почти перешел в «Ростов», но представителям клуба не хватило времени на оформление соответствующих документов. Примечательно, что после этого зимой исландца не захотел продавать тренер «Бристоля», а позже усадил Хердура в запас и летом позволил игроку уйти. Причиной такого поступка послужила откровенно плохая игра Магнуссона против «Манчестер Сити» в Кубке Англии.

Несмотря на это, москвичи приобрели ценный актив. Не станет сюрпризом, если Гончаренко присмотрел исландца не для фланговой позиции, а для укрепления центра обороны. В «Бристоле» и сборной Исландии Магнуссон откровенно теряется при игре на краю. Главным преимуществом Хердура представляется его пас, который будет полезен при выходе из обороны в атаку. Перевод в центр поможет ЦСКА не только разгрузить возрастных российских защитников, но и освежить работу из глубины. Как бы там ни было, первое приобретение армейцев уже состоялось, и остается ждать других. Есть ощущение, что это будет жаркое лето для болельщиков ЦСКА.

Уход Миланова, а также раздумья братьев Березуцких о дальнейшем продолжении карьеры добавляют головной боли Виктору Гончаренко. Фото pfc-cska.com

Короткой строкой

Расформирование сразу двух клубов РФПЛ, «Амкара» и «Тосно», помогло усилить состав уже как минимум двум командам. Особенно постарался «Енисей», ухвативший из обоих потонувших коллективов лидеров. Вначале на работу с Аленичевым позарился полузащитник «Амкара» Павел Комолов, а позже в стан красноярцев перешел вратарь «Тосно» Давид Юрченко. Так что есть шанс, что сибиряки не повторят путь «СКА» из Хабаровска из Премьер-лиги в ФНЛ, проделанный за один год. Еще один актив «Амкара» переехал в Тулу — состав «Арсенала» укрепил голкипер Артур Нигматуллин.

Московский «Локомотив» пока не столь хорош на трансферном рынке. Во-первых, клуб рискует остаться вообще без защитников. С Михаликом и Пейчиновичем москвичи расстались по своей инициативе, а вот интерес «Лестера» к Кверквелии получился немного неожиданным, тем более что сам грузин не прочь попробовать свои силы в Англии. Во-вторых, селекционеры «Локомотива» начинают интересоваться игроком немного позже, чем их коллеги из других команд РФПЛ. Так они уже потеряли свободного агента Баделя, переходящего в «Зенит», и Ташаева, который, по всей видимости, окажется в «Спартаке».

КОМАНДА ПРИШЛИ УШЛИ «Локомотив» н. Жемалетдинов («Рубин»)



з. Кверквелия («Лестер»)

з. Михалик («Волынь»)

з. Пейчинович

з. Денисов «Зенит» гл. тр. Семак («Уфа»)

п. Бадель («Фиорентина»)



з. Кришито

п. Паредес («Сампдория») «Спартак» в. Рыжиков («Рубин»)

з. Жиго («Гент»)

п. Емельянов («Урал»)

п. Ташаев («Динамо») з. Максимович («Наполи»)

п. Пашалич («Челси»)

п. Гулиев («Ростов»)

п. Зуев («Ростов»)

н. Роша («Крузейро»)

н. Давыдов («Спартак Ю») «Краснодар» п. Стоцкий («Уфа»)

н. Бензия («Лилль») з. Гранквист (Швеция)

п. Лаборде

п. Жоазиньо

н. Иван («Рапид») ЦСКА з. Магнуссон («Бристоль»)

з. Живоглядов («Уфа») п. Натхо

п. Вернблум

п. Миланов

п. Головин («Ювентус»)

н. Муса («Лестер») «Уфа» н. Абдулавов («Томь») гл.тр. Семак («Зенит»)

з. Живоглядов (ЦСКА)

п. Стоцкий («Краснодар») «Ахмат» з. Мусалов («Анжи»)

п. Силла н. Мбенг «Урал» гл.тр. Парфенов («Тосно»)

з. Дугалич («Тосно»)

з. Хайруллов («Олимпиец»)

н. Погребняк п. Егорычев («Рубин»)

п. Емельянов («Спартак») «Арсенал» гл.тр. Кононов

в. Нигматуллин («Амкар») гл.тр. Божович

п. Боурчану «Ростов» з. Брорссон («Мальме»)

п. Щадин («Шинник»)

п. Салетрос («АИК»)

п. Гулиев («Спартак»)

п. Зуев («Спартак»)

п. Олссон («АИК») п. Байрамян («Рубин»)

п. Вебер («Авангард») «Рубин» в. Коновалов («Торпедо-Белаз»)

з. Уремович («Олимпия»)

п. Егорычев («Урал»)

п. Байрамян («Ростов») в. Рыжиков

з. Кузьмин

з. Энаке

п. Карадениз

п. Нобоа («Зенит»)

н. Жемалетдинов («Локомотив») «Динамо» з. Белоруков («Амкар») п. Ташаев («Спартак») «Оренбург» п. Кисляк («Иртыш») п. Воробьев («Ротор»)

н. Делькин («Олимпиец») «Крылья Советов» п. Вукович («Олимпик») з. Таранов

з. Ятченко «Анжи» з. Мусалов («Ахмат»)

«Енисей» в. Юрченко («Тосно»)

п. Комолов («Амкар»)