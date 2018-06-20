Неиссякаемый интерес Бердыева к «Ростову», уход Березуцких из ЦСКА и неудачи «Локо» на рынке
Летний трансферный гид команд РФПЛ
Чемпионат мира по футболу сам по себе захватывает почти все внимание болельщиков, а когда он к тому же проходит в твоей стране, то прочие новости и вовсе как будто перестают существовать. Однако работа клубов РФПЛ на трансферном рынке не останавливается ни на минуту, скорее даже наоборот, усиливается во время таких международных турниров. Вот и сейчас в российском футболе уже набралось изрядное количество интересных переходов, а также всевозможных слухов о потенциальных трейдах. Обо всех самых важных событиях летнего трансферного окна РФПЛ — в материале «Реального времени».
Массовый уход игроков, ФФП и Байрамян в качестве усиления
Удивительно, но больше всего новостей в нынешнее трансферное окно поступает пока из Казани. Несмотря на заявляемые клубом финансовые трудности, «Рубин» умудряется будоражить рынок. Причем началось это с самого завершения сезона, когда казанцы объявили о расставании сразу с тремя ветеранами — Рыжиковым, Кузьминым и Караденизом. Всем троим было предложено войти со временем в тренерский штаб, однако ни один пока не согласился, а двое и вовсе ищут варианты продолжения игроцкой карьеры. Относительно Карадениза тоже пока не все ясно, его кандидатуру на пост тренера рассматривают не только в Казани, но и в Трабзоне — родном клубе турецкого полузащитника.
Не оказалось в числе улетевших с командой на первый сбор в Сербию и других игроков. Кристиан Нобоа по условиям арендного соглашения вернулся в Питер, а защитник Габриэль Энаке, так и не прижившись в «Рубине», покинул Казань в статусе свободного агента. Расставание с первым также, по всей видимости, окончательное, и эквадорца в следующем сезоне в «Рубине» не будет. Ведь, например, другой арендованный игрок, болгарин Ивелин Попов, с командой на первый сбор остался, хотя все еще принадлежит «Спартаку».
Нет в числе отправившихся в Сербию и Рифата Жемалетдинова, который пал очередной жертвой агентских игр внутри клуба. Футболист работает с агентом Павлом Андреевым, который весной «уволил» из Казани Максима Канунникова, перешедшего в «СКА-Хабаровск». Теперь такая же участь ожидает и Рифата, готовящегося уйти в московский «Локомотив». Самое обидное в данном случае — это сумма отступных за молодого российского футболиста, которая составит всего лишь 1,5 миллиона евро. И это в тот момент, когда казанский клуб отчаянно борется за недопущение дисквалификации в еврокубках за нарушение финансового фэйр-плей.
Впрочем, несмотря на подобные проволочки денежного характера, «Рубин» не перестает работать на рынке для укрепления своего состава. Так, уже состоялось первое летнее подписание — им стал хорватский защитник Филипп Уремович, перешедший из словенской «Олимпии». Кроме того, казанцы претендуют на двух российских полузащитников — ростовчанина Хорена Байрамяна и игрока «Урала» Андрея Егорычева. А вот остальные трансферы будут зависеть от расставания с Сердаром Азмуном, которого «Рубин» хочет продать как можно выгоднее после ЧМ.
«Ростов» продолжает уповать на «северный рынок»
Одна из самых южных команд России в последние годы особо тщательно «шерстит» северные страны. В прошлом сезоне «Ростов» сделал ставку на исландцев, коих в стане ростовчан теперь трое. На этот раз руководство «желто-синих» с особым рвением ведет переговоры со шведами. Первым трансфером в итоге стал 21-летний шведский полузащитник Антон Салетрос, подписавший контракт на 4 года. Любопытно, что несколько лет назад скандинав считался одной из главных восходящих звезд местного чемпионата, но в последние годы его развитие замедлилось. В предыдущем сезоне Салетрос ездил в Венгрию, но, не выдержав конкуренции, вернулся в АИК. Однако заключительную часть чемпионата Антон провел ударно, заставив селекционеров «Ростова» поверить в него. Покупка шведа не только добавит конкуренции в середине, но и поспособствует увеличению вариативности средней линии команды.
Конкурентом Салетроса в российской команде наверняка станет Аяз Гулиев. Полузащитник, игравший до этого на правах аренды, был окончательно выкуплен ростовчанами этим летом. Очевидно, что Гулиев понравился главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину, который видит в нем дополнение к многоопытному Александру Гацкану в центре поля. Кроме этого, «Ростов» выкупил контракт Александра Зуева у «Спартака», добавив болельщикам уверенности в завтрашнем дне клуба. Тем более что свои воспитанники ростовчан, того гляди, покинут команду: Байрамяном интересуется «Рубин», а Вебером — финалисты Кубка России из Курска.
Также известно, что сам «Ростов» интересуется еще двумя шведскими футболистами. Причем если в отношении Кристоффера Олссона слухи в Ростове ходили еще зимой, то вот имя защитника «Мальме» Франса Брорссона — относительно новое для любителей футбола. Впрочем, кандидатура шведа несколько спорная. В прошлом сезоне Брорссон действительно выглядел мощно, и именно за счет его действий клуб взял чемпионский титул. Нынешний же год для Франса выдался неудачным, он прибавил в весе, и это лишило игрока легкости и породило множество «ляпов». Позиция в середине таблицы, попадание Брорссона на скамейку запасных и увольнение главного тренера подтверждают сомнительность ближайшего трансфера для «Ростова».
При этом остается открытым вопрос по вратарской линии команды. Уверенно начинавший сезон Сергей Песьяков к концу чемпионата заметно сдал позиции. Хотя его игра ногами все еще остается актуальной для исповедуемого Валерием Карпиным футбола, в последнее время тренер ростовчан делал ставку на Илью Абаева. Подобная картина явно не вселяет уверенности в игроков обороны, так что от «Ростова» можно ожидать укрепления вратарской позиции.
Березуцкие — аут, Магнуссон — ин?
Перспективы московского ЦСКА на данный момент выглядят довольно туманно. Понятно, что у армейцев неплохая прогрессирующая молодежь, однако на одних лишь своих воспитанниках далеко не уедешь. Причем дело не только в предстоящей продаже Александра Головина, но и в расставании клуба сразу с несколькими системообразующими футболистами. В число таковых, безусловно, входят Понтус Вернблум и Бибрас Натхо, без которых в последние годы невозможно было представить среднюю линию команды. Уход Миланова, а также раздумья братьев Березуцких о дальнейшем продолжении карьеры добавляют головной боли Виктору Гончаренко.
В этой ситуации глотком свежего воздуха выглядит подписание контракта с исландским защитником Хердуром Магнуссоном. Армейцы ухватили один из самых лакомых кусочков нынешнего состава сборной Исландии, который способен закрывать сразу несколько позиций в обороне. Прошлым летом Магнуссон уже почти перешел в «Ростов», но представителям клуба не хватило времени на оформление соответствующих документов. Примечательно, что после этого зимой исландца не захотел продавать тренер «Бристоля», а позже усадил Хердура в запас и летом позволил игроку уйти. Причиной такого поступка послужила откровенно плохая игра Магнуссона против «Манчестер Сити» в Кубке Англии.
Несмотря на это, москвичи приобрели ценный актив. Не станет сюрпризом, если Гончаренко присмотрел исландца не для фланговой позиции, а для укрепления центра обороны. В «Бристоле» и сборной Исландии Магнуссон откровенно теряется при игре на краю. Главным преимуществом Хердура представляется его пас, который будет полезен при выходе из обороны в атаку. Перевод в центр поможет ЦСКА не только разгрузить возрастных российских защитников, но и освежить работу из глубины. Как бы там ни было, первое приобретение армейцев уже состоялось, и остается ждать других. Есть ощущение, что это будет жаркое лето для болельщиков ЦСКА.
Короткой строкой
Расформирование сразу двух клубов РФПЛ, «Амкара» и «Тосно», помогло усилить состав уже как минимум двум командам. Особенно постарался «Енисей», ухвативший из обоих потонувших коллективов лидеров. Вначале на работу с Аленичевым позарился полузащитник «Амкара» Павел Комолов, а позже в стан красноярцев перешел вратарь «Тосно» Давид Юрченко. Так что есть шанс, что сибиряки не повторят путь «СКА» из Хабаровска из Премьер-лиги в ФНЛ, проделанный за один год. Еще один актив «Амкара» переехал в Тулу — состав «Арсенала» укрепил голкипер Артур Нигматуллин.
Московский «Локомотив» пока не столь хорош на трансферном рынке. Во-первых, клуб рискует остаться вообще без защитников. С Михаликом и Пейчиновичем москвичи расстались по своей инициативе, а вот интерес «Лестера» к Кверквелии получился немного неожиданным, тем более что сам грузин не прочь попробовать свои силы в Англии. Во-вторых, селекционеры «Локомотива» начинают интересоваться игроком немного позже, чем их коллеги из других команд РФПЛ. Так они уже потеряли свободного агента Баделя, переходящего в «Зенит», и Ташаева, который, по всей видимости, окажется в «Спартаке».
|
КОМАНДА
|
ПРИШЛИ
УШЛИ
|
«Локомотив»
|
н. Жемалетдинов («Рубин»)
з. Кверквелия («Лестер»)
|
«Зенит»
|
гл. тр. Семак («Уфа»)
з. Кришито
|
«Спартак»
|
в. Рыжиков («Рубин»)
з. Максимович («Наполи»)
|
«Краснодар»
|
п. Стоцкий («Уфа»)
з. Гранквист (Швеция)
|
ЦСКА
|
з. Магнуссон («Бристоль»)
п. Натхо
|
«Уфа»
|
н. Абдулавов («Томь»)
гл.тр. Семак («Зенит»)
|
«Ахмат»
|
з. Мусалов («Анжи»)
н. Мбенг
|
«Урал»
|
гл.тр. Парфенов («Тосно»)
п. Егорычев («Рубин»)
|
«Арсенал»
|
гл.тр. Кононов
|гл.тр. Божович
п. Боурчану
|
«Ростов»
|
з. Брорссон («Мальме»)
п. Байрамян («Рубин»)
|
«Рубин»
|
в. Коновалов («Торпедо-Белаз»)
в. Рыжиков
|
«Динамо»
|
з. Белоруков («Амкар»)
п. Ташаев («Спартак»)
|
«Оренбург»
|
п. Кисляк («Иртыш»)
п. Воробьев («Ротор»)
|
«Крылья Советов»
|
п. Вукович («Олимпик»)
з. Таранов
|
«Анжи»
|з. Мусалов («Ахмат»)
|
«Енисей»
|
в. Юрченко («Тосно»)
комментарии