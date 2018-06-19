Рай торговца. Татарстану и Нижнему Новгороду предрекли экспансию варягов

Названы самые перспективные регионы в плане развития розничной торговли

Фото: Максим Платонов

Центр пространственных исследований назвал девять наиболее перспективных регионов в плане развития розничной торговли. В список попали обе столицы, несколько субъектов Сибирского федерального округа, а также Краснодар, Нижегородская, Свердловская области и Татарстан. Эксперты предсказывают, что темпы развития в Центральной части страны замедлятся, а экспансия ретейлеров сместится на юг и восток. Подробнее — в материале «Реального времени».

Девять перспективных

Центр пространственных исследований (ЦПИ) недавно составил второй рейтинг перспективности регионов с точки зрения развития розничной торговли. Его лидерами в 2018 году стали:

Иркутская область;

Кемеровская область;

Краснодарский край;

Москва;

Нижегородская область;

Новосибирская область;

Татарстан;

Санкт-Петербург;

Свердловская область.

За 3 года, прошедшие с момента публикации прошлого рейтинга, в списке регионов-лидеров произошли небольшие изменения. В частности, оттуда выбыл Дагестан; а Краснодарский край и Москва, которые в 2015 году занимали первые строчки таблицы, в этот раз уступили по две позиции.

Как отмечает ЦПИ, наиболее перспективными для развития ретейла в 2017—2018 годах были признаны преимущественно крупные регионы западной, южной и средней части России. Несмотря на то, что кардинальных изменений в рейтинге за 3 года не произошло, можно было увидеть тенденцию постепенного усиления позиций Центральной части страны.

Наиболее перспективными для развития ретейла в 2017—2018 годах были признаны крупные регионы западной, южной и средней части России. Фото Антона Журавлева



Как считали

Итоговая оценка регионов складывалась из двух основных переменных — сводного индекса развития и емкости рынка. На сводный индекс развития в свою очередь влияло еще несколько показателей: уровень жизни в регионе (рассчитывался как соотношение зарплат и прожиточного минимума) плотность населения, доля торговых сетей в общем обороте розничной торговли, а также наличие логистических узлов.

Самый высокий уровень жизни ЦПИ увидело в Ямало-Ненецком автономном округе и Сахалинской области (3 года назад ЯНАО находился на втором месте, а первую строчку занимала Москва). Средние зарплаты в этих регионах превышают прожиточный минимум примерно в 5 раз. Так, по данным Росстата, в ЯНАО средняя зарплата в январе—марте 2017 года составляла 88,7 тыс. рублей, а прожиточный минимум в III квартале — чуть более 16 тыс. рублей; в Сахалинской области соотношение было следующим: 67,6 против 13,6 тыс. рублей.

На втором, третьем и четвертом местах по уровню жизни расположились Санкт-Петербург, Москва и Чукотский автономный округ. Прожиточный минимум в этих субъектах составляет 20,5—23% от средних зарплат.

В части плотности населения по сравнению с прошлым рейтингом произошло единственное изменение: в пятерку лидеров вошел город федерального значения Севастополь. Самыми же густонаселенными субъектами остаются Москва и Санкт-Петербург. Зато существенные перемены произошли с точки зрения доли торговых сетей в розничном торговом обороте. Сейчас сетевая торговля преобладает в Ленинградской, Новосибирской областях, Санкт-Петербурге, а также Владимирской и Томской областях (из топ-5 по этому показателю выбыли Адыгея, Мурманская и Кемеровская области).

В итоге сводный индекс развития возглавили Москва, ЯНАО, Санкт-Петербург, Татарстан и Ненецкий автономный округ.

Еще один критерий, по которому ЦПИ оценивал перспективность, — это емкость рынка. Авторы отмечают, что под этим показателем имелись в виду суммарные денежные средства населения — поэтому логично, что в густонаселенных регионах емкость больше. Самые большими рынками стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

Отметим, что во всех девяти регионах, которые ЦПИ признал наиболее перспективными, динамика розничной торговли в прошлом году была разной. Так, если в Нижегородской области торговый оборот вырос на 3%, то в Свердловской было зафиксировано снижение на 1,5%.

Кризис расчистил место

Президент Ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов говорит, что в последнее время перспективы смещались в сторону некоторых нестоличных регионов, особенно в центральной части России. Это связано с большим охватом потребителей и насыщенностью разными торговыми форматами: «С возникновением некоторого пресыщения в столицах начинают выигрывать другие регионы — если совсем образно выражаться, более голодные, где этого еще нет. Почему центральная часть России? Потому что потребители с большим доходом проживают именно там. В целом все выглядит довольно логично».

С другой стороны, продолжает Карпов, нельзя говорить, что на рынке столичных регионов сейчас труднее найти место. Новые возможности открыл кризис. До 2014 года многие торговые организации имели планы региональной экспансии, однако затем были вынуждены их пересмотреть и сосредоточиться на развитии в домашнем регионе. До кризиса существовало много небольших сетей. Когда рынок начал падать, они вынуждены были уйти, и их место заняли более крупные и успешные конкуренты, объясняет президент РАЭРР.

До кризиса существовало много небольших сетей, потом они вынуждены были уйти, и их место заняли более крупные и успешные конкуренты. Фото Антона Журавлева



Директор ЦПИ Денис Струков в исследовании отмечает, что за последние годы в сегменте непродовольственных товаров усилилось влияние онлайн-торговли, а платежеспособность населения, хоть и неравномерно, но снизилась. «На наш взгляд, в краткосрочной перспективе будет наблюдаться замедление темпов органического роста торговых точек центральной части России, однако, исходя из особенностей развития регионов, географической инерционности, в ближайшие годы продолжится экспансия ретейла на юг и восток».