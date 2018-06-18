Вратарь «Салавата» в НХЛ, новые проблемы «Динамо» и английский «анекдот» из Казахстана

Трансферный гид КХЛ

С началом чемпионата мира по футболу интерес к хоккею в России поддерживал один лишь Александр Овечкин, который целую неделю возился с выигранным Кубком Стэнли. Но затишье это было лишь внешнее — хоккейные клубы продолжают свою работу на трансферном рынке. Правда, по сравнению с началом мая их активность слегка упала, но это объясняется тем, что многие ждут открытия рынка свободных агентов НХЛ. Тем не менее за прошедшие две недели произошло немало интересных событий, так или иначе связанных с трансферами. О самых любопытных — в трансферном гиде «Реального времени».

Из «Салавата» прямиком в НХЛ

Наиболее интересным вратарским «предложением» на трансферном рынке КХЛ является, пожалуй, Иван Налимов. На прошлой неделе голкипер достиг договоренности с «Салаватом Юлаевым» о расторжении действующего контракта и теперь ищет варианты дальнейшего трудоустройства. Предложений у Ивана должно быть много, статистика минувшего сезона позволяет рассчитывать на вполне приемлемые условия. Однако вратарь пока не спешит определиться с будущим местом работы. Связано это с тем, что Налимов не прочь попробовать свои силы за океаном, поэтому его представители сейчас «шерстят» рынок НХЛ.

В Северной Америке права на игрока до сих пор принадлежат «Чикаго», в тренировочный лагерь которого Иван ездил в 2016 году. Та попытка была неудачной для вратаря, он вышел в первом же выставочном матче и, пропустив быстрые голы, уступил место сменщику. Представители клуба посчитали, что Налимов еще не готов выступать в НХЛ, поэтому россиянин отправился домой задолго окончания летнего «тренинг кэмпа». Сейчас ситуация иная, но есть одно препятствие, которое перечеркивает всякие шансы на воссоединение Ивана с «Блэкхоукс»: у «Чикаго» сейчас пять вратарей. По словам агента россиянина, подобная ситуация его клиенту не подходит. «Чикаго» действительно нравится ему (Налимову, — прим. ред.), но у них нет мест», — сказал агент хоккеиста Шуми Бабаев.

В связи с этим есть два варианта развития событий: либо Налимова обменивают в другой клуб НХЛ, либо расчищают для него ростер. Между тем эти условия вполне могут быть выполнены. В случае с обменом все понятно, возможно, кто-то захочет забрать перспективного голкипера себе. А вот с «чисткой рядов» немного сложнее, но и тут есть лучик надежды. Из пяти вратарей «Чикаго» один достаточно травматичен (Кори Кроуфорд), а Антон Форсберг, Дж. Ф. Берубе, Коллин Делия и Кевин Ланкинен пока не слишком стабильны даже в более слабых лигах. Если в «Блэкхоукс» пойдут на изменения, то Налимов с большой долей вероятности окажется в НХЛ. В ином случае Иван примет предложение от клуба КХЛ и останется в России еще как минимум на один сезон.

Московское «Динамо» успело задолжать кругленькую сумму всем подряд, начиная от аренды тренировочных залов и заканчивая контрактными обязательствами перед игроками. Фото dynamo.ru



Удивительное «Динамо»: долгов на миллиард и топовые трансферы



История с финансовыми проблемами московского «Динамо» длится уже чуть больше года. Клуб за время своего существования успел задолжать кругленькую сумму всем подряд, начиная от аренды тренировочных залов и заканчивая контрактными обязательствами перед игроками. В июне прошлого года всерьез поднимался вопрос о снятии москвичей с чемпионата, но все сложилось иначе. Вместо должника АНО «ОХК «Динамо» центральный совет клуба наспех создал новое ООО, и команда осталась в лиге. Правда, с долгами вопрос остался, прежний собственник уже закрылся, а новые хозяева своих «прародителей» не признали.

Спустя год с лишним оказалось, что проблема все еще не решена. Причем, по словам руководителя профсоюза игроков КХЛ Андрея Коваленко, суд наконец признал, что прежняя организация «Динамо» не имела оснований «переписывать» свое имущество на новое ООО.

«У игроков КХЛ в эти дни пик отпусков — в отличие от профсоюза, у которого есть хорошие новости. 13 июня в арбитражном суде Москвы состоялись слушания о переходе собственности АНО «ОХК «Динамо» к ХК «Динамо», в которых профсоюз участвует в роли третьего лица. Суд согласился с нашими юристами и постановил: собственность старого «Динамо» не переходит вновь образованному клубу, а поступает на реализацию на аукционе. Вырученные средства идут на погашение задолженностей игрокам и работникам АНО «ОХК «Динамо», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.



Постановление суда может расшевелить это дело. Уже сейчас речь идет о возвращении в распоряжение банкрота АНО «ОХК «Динамо» нескольких автобусов, стоимость которых оценивается в несколько десятков миллионов рублей. Это может стать серьезным ударом по новому «Динамо», которое все это время отмахивалось от проблемы разными официальными бумагами.

Ситуация выглядит особенно грустно, если учесть, что долги прежнего «Динамо» перед работниками и хоккеистами составляют, по разным подсчетам, около 2 миллиардов рублей. Таким образом, руководство КХЛ рискует вновь подорвать авторитет лиги. Для лучшего понимания абсурдности данного им согласия на создание нового «Динамо» можно привести аналогию с российским футболом. У пермского «Амкара» были куда меньшие долги и даже нашлись некоторые деньги на содержание клуба, но это не предотвратило его закрытие. КХЛ же мало того, что поспособствовала организации мошеннической схемы списания долгов, так еще и закрывает глаза на то, с каким размахом нынешнее «Динамо» проводит трансферную работу. Учитывая тенденцию последних лет в этом клубе, кажется, совсем скоро мы будем обсуждать еще одно банкротство «бело-голубых».

«Барыс» объявил о подписании контракта с нападающим омского «Авангарда» Андре Петерссоном. Фото hcbarys.kz

«Барыс» вначале всех рассмешил, а потом взялся за дело всерьез

Казахстанский клуб в последнее время отмечался лишь негативными новостями. Вначале команду покинул ее многолетний бомбардир Найджел Доус, а после возник конфликт между руководством и болельщиками. В результате фанаты достигли желаемого, но от смены администрации пострадал единственный к тому времени новичок клуба. Англичанин О'Коннор должен был стать первым британцем в КХЛ, но спустя полторы недели «Барыс» неожиданно разорвал с ним контракт. Теперь игрок вряд ли дебютирует в России, хотя, судя по его статистике, он бы здесь не затерялся.

Впрочем, казахстанцы пошли по другому пути. На этой неделе клуб объявил о подписании контракта с нападающим омского «Авангарда» Андре Петерссоном. Швед неплохо выглядел в «Сочи», но в Омске его дела, честно сказать, не задались. От Петерссона ожидали куда большего, поэтому его потерю омичи даже не заметили. В подкрепление к нему руководство клуба решило пригласить двух энхаэловцев. Соглашение с «Барысом» вскоре должны оформить нападающий «Виннипег Джетс» Патрис Кормье, а также форвард «Флориды Пантерз» Кертис Вок. Судя по именам, команда из Казахстана на следующий сезон подбирается боевая, главное, чтобы контракты с игроками были заключены не на неделю, а хотя бы на сезон-другой.

Финнам из «Йокерита» подвезли опыта

До этой недели финский «Йокерит» строил свой состав на молодых, еще не раскрывшихся местных игроках. Из шести новичков пятеро имеют гражданство Финляндии и лишь Виктор Лев представляет Швецию. Однако все они вряд ли могут считаться опытными хоккеистами, поэтому эти трансферы мало кто освещал и придавал им большое значение. Теперь к этим шестерым добавился седьмой — 29-летний защитник Алекс Грант.

Канадец имеет неплохие габариты и обладает точным броском с синей линии. Этот трансфер, безусловно, укрепит работу «джокеров» в большинстве. Алекс хорошо проявлял себя в юниорах, но был задрафтован «Питтсбургом» лишь далеко за первой сотней. После этого Грант получил травму запястья, и его результативность немного упала. Далее последовали обмены, и в конце концов канадец решил попробовать свои силы в КХЛ. В последний сезон в АХЛ Грант забил 13 голов и отдал 23 передачи в 73 матчах. Еще один любопытный момент из карьеры Алекса — в 2014-м году он был обменен в «Оттаву» на нападающего Петерссона, который следующий сезон начнет в «Барысе».

Финский «Йокерит» пополнил 29-летний защитник Алекс Грант. Фото iowawild.com



Короткой строкой

Никита Пивцакин в результате обмена вернулся в «Авангард». В связи с этим обменом больше говорили бы именно про Никиту, если бы не одно «но». В «Металлурге» после этого трейда оказался Павел Варфоломеев, который пробыл в Омске чуть меньше месяца. Нападающий совсем недавно перешел в «Авангард» из рухнувшей в ВХЛ «Югры», только вот в планах Павла была другая команда, и поэтому его пришлось обменять дальше. Скорее всего, такая же участь ждет и лучшего бомбардира «Лады» Дениса Зернова, который тоже не очень рад сделке «Лады» с «Авангардом».

Картер Эштон прекратил сотрудничество с тольяттинской «Ладой» и перешел в «Северсталь». Канадский форвард отлично начал свое выступление в КХЛ, наколотив 31 гол за два сезона в составе нижегородского «Торпедо». В «Ладе» Эштон также выделялся острой игрой впереди, но уже в сентябре в матче с «Нефтехимиком» получил тяжелую травму плеча, из-за чего пропустил пять месяцев. С переходом в Череповец Эштон надеется вернуться на былой уровень, и если ему это удастся, то «Северсталь» окажется в большом плюсе.

Магнитогорский «Металлург» же собирает в свои ряды молодежь. Вслед за Матушкиным, Язьковым и Варфоломеевым «Магнитка» подписала контракт с Архипом Неколенко. Двухметровый форвард играет на флангах атаки и пять лет назад был лидером «молодежки» «Спартака». Неколенко сулили большие перспективы, но неприятная травма и переход в «СКА-Нева» приостановили выдачу авансов. Таким образом, «Металлург» попытается перезагрузить карьеру форварда, по сути, ничем не рискуя, ведь если у него ничего не получится, никто особо «возникать» не будет.

Алексей Кручинин перешел в СКА. На самом деле, переходы в питерский гранд уже поднадоели, но не выделить этот трейд нельзя. Нападающий «Трактора» ярко проявил себя в плей-офф Кубка Гагарина и заслужил «повышение». Переход в СКА связывают с большим контрактом, но сам игрок уверяет, что дело не в деньгах. Другой талант из Челябинска, Кравцов, решил последовать иным путем и, отказавшись от Петербурга, остался в родном «Тракторе».

КОМАНДА ПРИШЛИ УШЛИ «Ак Барс» в. Билялов («Югра»)

з. Курашов («Адмирал»)

н. Падакин («Сочи»)

н. Зернов («Лада»)

н. Якупов (НХЛ) з. Охтамаа («Карпят»)

з. Токранов (СКА)

н. Глинкин («Трактор»)

н. Язьков («Металлург»)

н. Архипов (ХК «Сочи»)

н. Мусин (ХК «Сочи») ЦСКА н. Вей («Барыс»)

з. Ермаков («Сибирь»)

з. Воробьев («Сибирь»)

з. Шуленин («Торпедо»)

з. Чмыхов («Сочи»)

з. Далбек (НХЛ)

н. Коростелев (АХЛ)

н. Слепышев (НХЛ) з. Киселевич (НХЛ)

н. Ничушкин (НХЛ)

н. Жарков («Салават»)

н. Петров («Авангард»)

н. Ожиганов (НХЛ) СКА в. Хелльберг («Куньлунь»)

з. Токранов («Ак Барс»)

з. Дыбленко (НХЛ)

н. Бывальцев («Амур»)

н. Ли («Амур»)

н. Дергачев («Спартак»)

н. Кручинин («Трактор»)

н. Морозов («Югра»)

н. Марченко («Югра»)

н. Зернов («Лада»)

н. Якупов (НХЛ) в. Коскинен (НХЛ)

з. Яковлев (НХЛ)

н. Ковальчук (НХЛ)

н. Торесен

н. Шипачев («Динамо М»)

н. Широков («Авангард») «Трактор» н. Бергстрем («Сибирь»)

н. Глинкин («Ак Барс»)

н. Стоу («Спартак»)

н. Лапенков («Сочи») гт. Гатиятулин (СКА)

в. Францоуз (НХЛ)

з. Вишневский («Авто»)

н. Виделль («Динамо Р»)

н. Кручинин (СКА)

з. Климонтов «Йокерит» гт. Марьямяки

в. Калниньш («Динамо Р»)

з. Грант (Канада)

з. Рейни

з. Нурмиканта

з. Лева

н. Хальме

н. Монто

н. Маннинен («Эребру») гт. Ялонен

н. Толванен (НХЛ)

н. Хухтала

н. Палола («Куньлунь») «Локомотив» в. Красоткин («Лада»)

в. Салак («Сибирь»)

н. Санников («Сибирь»)

н. Пулккинен («Вегас»)

н. Деарне («Рейнджерс»)

н. Галимов («Нефтехимик»)

н. Капустин («Лада»)

н. Лугин («Сочи») з. Любушкин (НХЛ)

н. Кадейкин («Салават»)

н. Полунин («Сочи») «Металлург» гт. Яндач

з. Матушкин (Швеция)

з. Верещагин («Сибирь»)

н. Язьков («Ак Барс»)

н. Варфоломеев («Авангард»)

н. Неколенко («Югра»)

н. Расмуссен (Швеция)

н. Кулемин (НХЛ) з. Терещенко («Салават»)

з. Будкин («Сочи»)

з. Пивцакин («Авангард»)

н. Шенфельд («Торпедо»)

н. Кокарев («Витязь») «Салават Юлаев» гт. Цулыгин

в. Метсола («Амур»)

з. Терещенко («Металлург»)

н. Кугрышев («Авангард»)

н. Хохряков («Авангард»)

н. Шэн («Югра»)

н. Жарков (ЦСКА)

н. Кадейкин («Локомотив»)

н. Лаута («Авангард») гт. Вестерлунд,

в. Скривенс

в. Налимов (НХЛ)

в. Хомченко («Спартак»)

в. Дубровский («Авангард»)

з. Бартулис

з. Логинов («Сибирь»)

з. Гончаров («Спартак»)

н. Юньков

н. Саюстов

н. Зубов («Спартак») «Автомобилист» гт. Мартемьянов («Амур»)

з. Вишневский («Трактор»)

з. Мамкин (Сочи)

н. Секстон («Нефтехимик»)

н. Белоусов

(«Лада»)

н. да Коста

н. Доус («Барыс»)

н. Литовченко («Амур») гт. Крикунов

в. Сохатский

з. Куляш («Северсталь»)

з. Мегалинский

н. Михнов

н. Симаков

н. Кинг

н. Паренто «Нефтехимик» з. Полашек («Сочи»)

н. Пуустинен («Ювяскюля»)

н. Няттинен («Ювяскюля»)

н. Руохомаа («Карпят») з. Густафссон («Лулео»)

н. Секстон («Авто»)

н. Еглич

н. Филатов («Спартак»)

н. Ганзл («Спартак») «Торпедо» гт. Немировски

з. Орлов («Витязь»)

з. Волченков

з. Блум («Сочи»)

н. Кэйлоф («Векше»)

н. Жафяров («Адмирал»)

н. Варнаков («Динамо М»)

н. Миле («Векше»)

н. Шенфельд («Металлург»)

н. Сетдиков (ВХЛ) гт. Скудра

з. Шуленин (ЦСКА)

з. Кундратек («Куньлунь»)

н. Костицын («Динамо Минск»)

н. Даугавиньш («Спартак»)

н. Мозер («Динамо М») «Авангард» в. Бобков («Адмирал»)

в. Рамо

в. Дубровский («Салават»)

з. Покка (НХЛ)

з. Пивцакин («Металлург»)

н. Петров (ЦСКА)

н. Широков (СКА)

н. Зернов («Лада») в. Фурх («Северсталь»)

н. Петерссон («Барыс»)

н. Варфоломеев («Металлург»)

н. Лаута («Салават») «Амур» в. Кашик («Злин»)

н. Филиппи («Либерец») в. Метсола («Салават»)

н. Литовченко (Автомобилист)

н. Бывальцев (СКА)

н. Ли (СКА) «ХК Сочи» з. Будкин («Металлург»)

з. Мусин («Ак Барс»)

н. Розен («Векше»)

н. Подшендялов («Спартак»)

н. Архипов («Ак Барс»)

н. Мусин («Ак Барс»)

н. Полунин («Локомотив»)

н. Рахимуллин («Лада») з. Полашек («Нефтехимик»)

з. Чмыхов (ЦСКА)

з. Блум («Торпедо»)

н. Лапенков («Трактор») «Спартак» в. Гудачек («Северсталь»)

з. Гончаров («Салават»)

н. Карсумс («Динамо М»)

н. Зубов («Салават»)

н. Ганзл («Нефтехимик»)

н. Даугавиньш («Торпедо»)

н. Филатов («Нефтехимик») з. Лаюнен («Куньлунь»)

н. Радил (НХЛ)

н. Дергачёв (СКА)

н. Подшендялов («Сочи»)

н. Стоу («Трактор») «Северсталь» в. Фурх («Авангард»)

з. Куляш («Авто»)

н. Эштон («Лада»)

н. Бойчак («Слован») в. Гудачек («Спартак»)

з. Евсеенко («Витязь»)

н. Монс («Витязь»)

н. Кагарлицкий («Динамо М») «Сибирь» в. Тейлор (АХЛ)

з. Логинов («Салават»)

н. Романцев («Металлург», ВХЛ)

н. Бертран («Карпят»)

н. Юнттила («Карпят»)

н. Пелтола («Таппара»)

н. Эммертон («Амбри Пиотта») в. Салак («Локомотив»)

з. Ермаков (ЦСКА)

з. Воробьёв (ЦСКА)

з. Верещагин («Металлург»)

н. Основин («Салават»)

н. Санников («Локомотив»)

н. Тичар

н. Закриссон («Динамо М»)

н. Бергстрем («Трактор»)

н. Артемов («Динамо Мн»)

н. Энеруд

н. Энлунд

н. Горбунов

н. Коньков «Динамо М» з. Койвисто («Карпят»)

з. Миронов («Колорадо»)

н. Индрашис («Динамо Р»)

н. Закриссон («Сибирь»)

н. Мозер («Торпедо»)

н. Афиногенов («Динамо М»)

н. Кагарлицкий («Северсталь»)

н. Шипачев (СКА)

н. Комаров (НХЛ) н. Карсумс («Спартак») «Барыс» в. Граховина («Таппара»)

н. Панюков

н. Петерссон («Авангард») н. Вей (ЦСКА)

н. Доус («Автомобилист»)

н. Фрэттин («Лозанна») «Динамо-Минск» н. Костицын («Торпедо»)

н. Артемов («Сибирь»)

н. Литвинов («Юность»)

н. Дроздов («Юность») з. Денисов («Сайпа») «Витязь» в. Ортио («Шеллефтео»)

з. Евсеенко («Северсталь»)

н. Монс («Северсталь»)

н. Комаров («Динамо М»)

н. Семин («Сокол»)

н. Кокарев («Металлург») з. Орлов («Торпедо»)

н. Афиногенов («Динамо М»)

н. Горак

н. Горохов «Адмирал» гт. Светлов з. Волченков

з. Курашов («Ак Барс»)

н. Жафяров («Торпедо»)

н. Кицын «Куньлунь» гт. Тапола («Таппара»)

в. Лазушин («Лада»)

з. Кундратек («Торпедо»)

з. Мертл

з. Лаюнен («Спартак»)

н. Палола («Йокерит»)

н. Савинайнен («Югра»)

н. Лунд («Юргорден») в. Хелльберг (СКА)

з. Дялога («Спарта»)

з. Кулда («Спарта») «Слован» гл.т. Орсаг

в. Чильяк (Чехия)

в. Штепанек («Лозанна»)

з. Грман (Чехия)

н. Червены н. Микуш

н. Геноуэй

н. Бойчак («Северсталь») «Динамо Р» з. Майоне («Калпа»)

з. Занетти («Брюнес»)

з. Сотниекс («Лада»)

н. Виделль («Трактор»)

н. Кларк («Брюнес») в. Калниньш («Йокерит»)

н. Индрашис («Динамо М»)