Газовая мафия: как антимопольщики Татарстана начали войну с серыми газовиками

Жители пригорода перестанут платить завышенные взносы за подключению к газу, когда сети обанкроченного «Кулонстроя» признают бесхозными и передадут на баланс местного «Газпрома»

Фото: Максим Платонов

УФАС атакует «друзей» татарстанского «Газпрома»: федеральная служба предложила выйти из подполья 2-3 тысячам владельцев «придатков» газовых сетей, обложивших данью жителей пригородных поселков Казани, Набережных Челнов и Тукаевского района Татарстана за подключение к голубому топливу. Сети планируют признать бесхозным и перевести на баланс компании «Газпром трансгаз Казань». Подробности — в материале «Реального времени».

УФАС по РТ разбередила газовые болячки пригородов

Дамоклов меч навис над теневыми «генералами» газовых сетей-аппендиксов, которые в отсутствии государственного контроля диктовали жителям пригородов свои условия подключения к газовым сетям, получая за врезку неформальную плату в 200—250 тысяч рублей. Управление федеральной антимонопольной службы взялось осторожно вскрывать болячку, разросшуюся на теле хозяйства татарстанского «Газпрома», чтобы прекратить раз и навсегда поборы серых газовиков. На недавних публичных слушаниях по обсуждению результатов правоприменительной практики заместитель руководителя татарстанского УФАС России Игорь Павлов впервые обнародовал экспресс-план проведения хирургической операции по резекции газовых отростков, перекрывающих прямой доступ пригородов к единой газотранспортной системе России. Его итогом должен стать легальный вход в газовую трубу с любых точек Татарстана.

— Традиционно в течение нескольких лет к нам поступает большое количество обращений граждан, которые жалуются на нарушение газораспределительной организацией «Газпром трансгаз Казань» правил недискриминационного доступа к сети, — сообщил Игорь Павлов. — «Газпром трансгаз Казань» отказывает в выдаче технических условий на подключение граждан к газопроводу, ссылаясь на то, что от его газотранспортной системы пролегает чужая труба, не числящаяся на балансе «Газпром трансгаз Казани». Человек построил дом и идет в «Газпром». Ему говорят: вот есть клочок трубы, и ты принеси нам от него согласие о том, что ты к этой трубе подключишься, после чего и мы тебя подключим. Он идет туда — ему говорят — плати 250—300 тысяч рублей. Иначе говоря, часто происходит так, что жители пригородных поселков должны получить разрешение от владельца приросшего участка газовой трубы, который требует отдельную плату, — описал он общую картину того, как на самом деле рядовые жители пытаются пробиться к голубому потоку «Газпрома».

По этому поводу УФАС по РТ возбуждает административные дела за создание дискриминационных условий по ст. 9.21 КОАП РФ. Она предполагает штрафы от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Если изначально в работе УФАС находилось всего три дела по жалобам частных лиц, то теперь маховик раскрутился до 8 административных дел, — показал он слегка растущую динамику. Но она не растет сильно, так как не все знают, как нужно действовать в подобных ситуациях.

Игорь Павлов впервые обнародовал экспресс-план проведения хирургической операции по резекции газовых отростков, перекрывающих прямой доступ пригородов к единой газотранспортной системе России. Фото almetyevsk.tatar.ru



Газовый оброк — 250 тысяч целковых

Средний размер платы, по его словам, доходит до 250 тысяч рублей с каждого загородного дома. «Из всех административных дел, которые мы рассматривали, можно вывести тенденцию, что средняя плата за такое согласие варьируется от 180 до 250 тысяч рублей, — сообщил он. — Большое количество таких обращений приходит от поселков, граничащих с городами Казань и Набережные Челны и в Тукаевском районе», — уточнил он.

Самое интересное, что на этих денежных газовых отростках, как следовало из речи замруководителя татарстанского УФАС, сидят загадочные инвесторы, которые предпочитают не регистрировать право собственности на эти участки газовых труб. «В каждом случае ими выступают различные предпринимательские фирмы, но аффилированности с «Газпромом» мы не увидели», — заметил Игорь Павлов. Хотя он признал, что «сложно поверить, что к «Газпрому» приходит какое-то случайное юрлицо и прокладывает от него участок трубы. Понятно, что какие-то вопросы возникают».

Поэтому мы пытаемся решить не через штрафы, а основательно. По оценкам УФАС по РТ, за последние 3-4 года к единой газотранспортной системе, проходящей по территории Татарстана, пристроились около двух-трех тысяч газовых отростков, которые вовсю «пылесосят» пригородные поселки. Несмотря на их неформальный статус, «Газпром трансгаз Казань» почему-то их признает и отправляет жителей к ним за разрешениями на врезку к сетям.

Самосырово, Салмачи и Вишневка

«В прошлом году по жалобе частного лица мы оштрафовали строительную компанию «Кулонстрой» и «Газпром трансгаз Казань», которые отказывали ему в праве подключения загородного жилого дома к газу. Кстати, после этого он добился своего и получил доступ к трубе», — привел пример Игорь Павлов. Напомним, что в конце прошлого года антимонопольщики привлекли к ответственности ЗАО «Кулонстрой» и ООО «Газпром трансгаз Казань», которые нарушили пункт 1 части 4 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции» в части заключения между ними соглашения, которое привело к навязыванию услуг собственникам жилых домов в Самосырово.

В конце прошлого года антимонопольщики привлекли к ответственности ЗАО «Кулонстрой» и ООО «Газпром трансгаз Казань». Фото rt.rbc.ru



Тогда жители должны были заплатить 109 тысяч рублей за согласие ЗАО «Кулонстрой» подключить их к своей трубе на условиях, что затем «Газпром трансгаз Казань» присоединит их к магистральной газораспределительной сети. В итоге «Кулонстрой» был оштрафован на 8 млн рублей. Среди вопиющих примеров разгоревшихся газовых конфликтов он назвал казанский поселок Салмачи и поселке Вишневка в Набережных Челнах, жители которых боролись за право быть подключенными к трубе по государственным тарифам. По его словам, «Газпром трансгаз Казань» как монополист в этой области формально обязан подсоединить к своему газопроводу, но так как жилые дома расположены далеко от магистральных сетей, то необходимо прокладывать перемычку.



Горячий ультиматум Кантюкову

Однако так стрелять по воробьям можно до бесконечности. До каждого дома так газ не подведешь! Обнаружив громадный масштаб бедствия, УФАС по РТ решило перейти от точечных мер административного воздействия к кардинальному слому неформальной системы.

Заместитель руководителя татарстанского УФАС России Игорь Павлов рассказал «Реальному времени», что на прошлой неделе на имя главы компании «Газпром трансгаз Казань» Рафката Кантюкова было направлено письмо с двумя вариантами решения данной проблемы. Либо теневые владельцы газовых отростков регистрируют право собственности и подают официальные заявки в ГК по тарифам на получение тарифов для подключения граждан к газовой системе. Либо УФАС вместе с органами местного самоуправления будет добиваться признания их бесхозными и передавать на баланс татарстанского оператора «Газпром трансгаз Казань». «Мы делаем упор на то, что право собственности на эти сети-отростки не зарегистрировано, их нужно признавать бесхозными и принимать на баланс газораспределительной организации, — рассказал Игорь Павлов. По его мнению, серые газовщики, по сути, не имеют права выставлять плату за присоединение, поскольку трубопровод не зарегистрирован и не принят в эксплуатацию Ростехнадзором. Он полагает, что второй вариант окажется в интересах татарстанского «Газпрома». «И в этом плане к нам поступает определенный сигнал от компании «Газпром трансгаз Казань», которая говорит, что не все органы самоуправления активно в данном направлении работают, что ведут вообще работу по оформлению бесхозяйственных сетей», — отметил он. Правда, официального ответа на предложения УФАС от Рифката Кантюкова ждут в конце июня. Но, похоже, ему ничего не остается, только как согласиться.

Строительная компания Альберта Фахрутдинова развивалась как подрядная компания дочерней газотранспортной компании «Газпром трансгаз Казань». Фото gossov.tatarstan.ru

Газовое хозяйство Фахрутдинова — в руки Кантюкову

Добавим, что этот вариант действительно может отлично сработать, так как многие газовые отростки, соединяющие жилые дома с магистральными сетями были построены «Кулонстроем», который в конце года объявил о своем банкротстве. Тогда участники строительного рынка рассказывали «Реальному времени», что строительная компания Альберта Фахрутдинова развивалась как подрядная компания дочерней газотранспортной компании «Газпром трансгаз Казань», которая прокладывала не только магистральные сети по заказу татарстанского оператора «Газпрома», но и внутренние сети.

Казанские застройщики уверены, что подлинной причиной поспешного сворачивания бизнеса явился как раз скандал, разразившийся из-за подключения пригородных жилых домов Казани к газопроводной системе. Так что УФАС по РТ близок к тому, чтобы пожать заветные плоды этой истории.

Конец оброку обещают положить в 2019 году

В УФАС по РТ надеются, что к концу 2018 года жители смогут подключаться к газу по государственным тарифам, которые не превышают потолка в 60 тысяч рублей вместо действовавшего нелегального оброка в 250—300 тысяч рублей. Но более точные сроки перевода на баланс компании «Газпром трансгаз Казань» оставшихся газовых сетей в УФАС пока не называют.

По словам заместителя руководителя УФАС по РТ Игоря Павлова, процесс, скорее всего, будет проходить поэтапно. Сначала муниципальные власти Казани должны придать им статус бесхозных, а потом приступят власти Набережных Челнов и Тукаевского района. «Этой проблеме 3-4 года, так что нельзя рассчитывать, что она решится за один месяц», предупредил он. В любом случае, жителям «негазифицированых» коттеджных поселков и просто жилых домов пока не стоит платить дань серым газовикам.