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Четырехтонный чак-чак, легенды «Рубина» и победа российской сборной: как в Казани FIFA FAN FEST открывали

07:00, 15.06.2018 Сюжет: ЧМ по футболу 2018 в России
Четырехтонный чак-чак, легенды «Рубина» и победа российской сборной: как в Казани FIFA FAN FEST открывали Фото: Олег Тихонов

Накануне в столице Татарстана на площади перед Центром семьи «Казан» открылся фестиваль болельщиков FIFA FAN FEST. В церемонии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов и футболисты Сергей Рыжиков и Гекдениз Карадениз, которые угостили гостей фестиваля уникальным чак-чаком в виде футбольного мяча. Там же болельщики следили за перепетиями футбольного матча открытия ЧМ между сборными России и Саудовской Аравии.


Фото Олега Тихонова, видео Камиля Исмаилова
СпортФутбол
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