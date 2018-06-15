«Когда узнали, что Колумбия тоже будет жить в Казани, это был самый крутой момент в жизни»

Колумбийцы хотя и не были первыми из гостей, которые ступили на казанскую землю во время ЧМ-2018, однако по колоритности и количеству болельщиков они совершенно точно лидируют. Впрочем, как и по количеству звездных и качественных футболистов на квадратный метр тренировочного поля. Тут и Фалькао, и Куадрадо, и Бакка — настоящий звездопад на холмистом берегу Свияги. Корреспондент «Реального времени» съездил на стадион «Свияга» в гости к «кофейщикам» и убедился, что южноамериканцы умеют сделать веселье даже из обычной тренировки. Подробности — в видеоотчете «Реального времени».