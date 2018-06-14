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Казань принимает гостей: справочник болельщика, волонтеры и турпродукция на шести языках

19:00, 14.06.2018 Сюжет: ЧМ по футболу 2018 в России
Казань принимает гостей: справочник болельщика, волонтеры и турпродукция на шести языках Фото: Максим Платонов

Что интересного можно посмотреть в Казани, как добраться до туристических центров, где попробовать национальную кухню, куда сходить вечером — на все эти вопросы гостям Казани и ЧМ-2018 ответят в информационных шатрах — «футбольных мячах», где волонтеры готовы оказать любую посильную помощь туристам. На презентации информационных пунктов присутствовал видеокорреспондент «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
СпортФутбол Татарстан
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