Казань принимает гостей: справочник болельщика, волонтеры и турпродукция на шести языках

Что интересного можно посмотреть в Казани, как добраться до туристических центров, где попробовать национальную кухню, куда сходить вечером — на все эти вопросы гостям Казани и ЧМ-2018 ответят в информационных шатрах — «футбольных мячах», где волонтеры готовы оказать любую посильную помощь туристам. На презентации информационных пунктов присутствовал видеокорреспондент «Реального времени».