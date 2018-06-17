Куда пойти в Казани: площадки Сабантуя, опера «Турандот» и концерты под открытым небом

Афиша мероприятий с 18 по 24 июня

Фото: Олег Тихонов

Летняя пора и начавшийся сезон отпусков сказались на деловых мероприятиях, концентрации которых в ближайшие 7 дней ожидать не приходится. Поэтому доминантой следующей недели станет творчество. Можно будет посетить различные концерты под открытым небом, послушать стихи, посмотреть фотовыставку. Футбольных болельщиков порадуют сразу два матча чемпионата мира на поле «Казань Арены», под занавес недели отправимся за город праздновать Сабантуй. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Вечер в стиле блюзе (16+)

19 июня в Казани пройдет музыкальный вечер под открытым небом «Event в стиле блюз». Казанцев и гостей столицы приглашают послушать мировые хиты классической, джазовой и татарской музыки. Гости вечера услышат джазовые стандарты композиторов Бернстайна и Гершвина, знаменитую «Рапсодию в стиле блюз» американского композитора Джорджа Гершвина и другие музыкальные произведения в исполнении камерного оркестра «Новая музыка».

Концерт начнется в 19.00 во дворике Центра современной музыки С. Губайдулиной по ул. Тельмана, 29. Вход свободный, но количество мест ограничено, сообщают организаторы.

В «Штабе» пройдет фотовыставка (12+)

18 июня в «Штабе» откроется выставка «Я тебя знаю». Здесь будут представлены фотографии ребят разного возраста, которые они сделали в процессе участия в мастерской «Архидети». Все фотографии сделаны с естественным светом у окна в черно-белом режиме. У ребят была задача узнать о человеке как можно больше, поймать момент, который его характеризует, выйти из зоны комфорта, общаться с незнакомым человеком, задавать вопросы. Самые запомнившиеся моменты были дорисованы после съемки.

Начало в 19.00, вход свободный.

Гости смогут посетить занятия по разным направлениям йоги, послушать лекции о здоровом образе жизни и правильном питании. Фото yogavkazani.ru



В «Гранд Отеле» — праздник йоги (18+)

21 июня в здании «Гранд отель Казань» пройдет мероприятие, посвященное всемирному Дню йоги. Гости смогут посетить занятия по разным направлениям йоги, послушать лекции о здоровом образе жизни и правильном питании. В программе обучающий фильм, мастер-класс по йоге, индийская классическая музыка, тематическая выставка авторских работ и ручная роспись.

Вход свободный, начало в 18.00.

Сабантуй придет в Казань (6+)

23 июня в Казани отметят татарский народный праздник Сабантуй. Праздник пройдет на двух площадках — в парковой зоне озера Лебяжье и в Березовой роще. Гостей ждет концертная программа, традиционные состязания и детский майдан.

Также в этот день будет работать фан-зона у казанской «Чаши». Там пройдет концертная программа с участием творческих коллективов Татарстана.

Кроме этого, праздник плуга пройдет 23 июня и в Набережных Челнах.

18 июня зрителям покажут оперу «Турандот» Дж. Пуччини в постановке Михаила Панджавидзе. Фото kazan-opera.ru

«Турандот», «Трубадур» и «Баядерка» (18+)

В Казани продолжается международный музыкальный фестиваль «Шаляпин. Нуриев. Казань», который стартовал в начале этой недели. Программу открыла одна из самых масштабных постановок театра — балет «Спартак» А. Хачатуряна в хореографии Георгия Ковтуна.

18 июня зрителям покажут оперу «Турандот» Дж. Пуччини в постановке Михаила Панджавидзе. 21 июня солисты Мариинского театра Евгения Муравьева выступят в опере «Трубадур» Дж. Верди в постановке Ефима Майзеля. 24 и 25 июня казанцам и гостям столицы представят классические балеты «Баядерка» Л. Минкуса.

Завершится фестиваль 5 июля.

Прочитать стихи и обменяться книгами (12+)

18 июня в Казани пройдет литературно-поэтический вечер, посвященный творчеству А.С. Пушкина. Участники обсудят интересные и важные даты из жизни поэта и его творчество. Также желающие смогут выступить и прочитать свои стихи.

В рамках вечера планируется буккроссинг — свободный и бесплатный обмен книгами. Любой желающий может принести свои книги и забрать себе понравившиеся.

Начало в 19.00 по адресу: ул. Дулата Али, 3. Вход свободный.

В рамках вечера планируется буккроссинг — свободный и бесплатный обмен книгами. Фото Олега Тихонова

В сквере филармонии дадут бесплатные концерты (6+)

В рамках культурной программы FIFA 2018 в сквере Татарской государственной филармонии пройдут бесплатные концерты для всех желающих. Так, 21 и 22 июня выступит театр песни заслуженного артиста России, народного артиста Татарстана Салавата Фатхутдинова. Начало в 20.00.

23 июня пройдет концерт лауреатов фестиваля «Балкыш». Начало назначено на 19.00.

24 июня сыграет государственный ансамбль фольклорной музыки Татарстана и государственный фольклорный ансамбль кряшен Татарстана «Бермянчек». Начало в 19.00.

Топ-менеджеров научат управлять бессознательным (18+)

26 июня в «Маяковском» пройдут открытые управленческие семинары по бессознательному в управлении. К участию приглашаются топ-менеджеры, которым хочется разобраться, как бессознательное влияет на операционную эффективность управления, и все те, кто мечтает об открытии своего бизнеса.

На мероприятии обсудят стереотипы и инстинкты в управлении. Участие в семинарах бесплатное, по предварительной регистрации, сообщают организаторы.





20 июня на футбольном поле «Казань Арены» встретятся команды Ирана и Испании. Фото Максима Платонова



Кроме этого:

17 июня в Немецком доме РТ пойдет концерт инструментальной музыки. В программе произведения Баха. Начало в 17.00, стоимость входа — 200 рублей. (12+)

18 и 19 июня в «Татнефть-Арене» пройдет киберспортивный фестиваль. Призовой фонд — 200 тыс. рублей. Начало в 11.00. (18+)

20 июня на футбольном поле «Казань Арены» встретятся команды Ирана и Испании. Матч назначен на 21.00. (6+)

20 июня в Национальном музее РТ пройдет праздник «Хоровод дружбы народов». В программе: татарское чаепитие, народные игры, ярмарка мастеров, концерты, квесты, экскурсии. Начало в 12.00. (6+)

20 июня любителей танцев ждут в парке «Крылья Советов». Там будут давать бесплатные уроки исторических танцев. Начало в 19.00. (12+)

24 июня в Казани сыграют сборные Польши и Колумбии. Начало в 21.00. (6+)