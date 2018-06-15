Реформа ЖКХ: «Если деньги собираются в одном месте, то происходят некие чудеса»

В Татарстане заработал Единый расчетный центр — расчеты за ЖКУ в пределах республики будут идти по общему алгоритму

Фото: капитал-закамье.рф

Процесс объединения жилищно-коммунальных денежных потоков завершен: накануне на пресс-конференции в Госсовете РТ журналистам сообщили, что почти все расчеты за жилищно-коммунальные услуги население республики проходят через Единый расчетный центр, созданный на базе АО «Татэнергосбыт», а в ближайшие 3 месяца через ЕРЦ пойдут также платежи жителей Казани и Набережных Челнов. При этом, как дал понять председатель Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев, маловероятно, что жители республики когда-либо реализуют предоставленное им законом право оплачивать коммунальные услуги напрямую — по прямым договорам с поставщиками. По его мнению, эта форма расчетов для Татарстана — давно пройденный этап. Подробнее — в материале «Реального времени».

Чудеса в ЖКХ



Заметив, что реформа жилищно-коммунального хозяйства в стране идет уже более 10 лет и этот «многосложный» процесс касается каждого, Марат Галеев взял быка за рога:

— Один из аспектов — это проблема сбора и распределения платежей. В жилищно-коммунальном комплексе, в принципе, вращаются достаточно большие суммы, которые исчисляются миллиардами рублей. Про деньги написано очень много. В серьезных работах написано, что если деньги в серьезных объемах собираются в одном месте, то происходят некие чудеса, они начинают жить по своим собственным законам. Для того, чтобы деньги шли по нужным каналам в этом многоотраслевом секторе по поручению и инициативе президента республики стала разрабатываться специальная программа, с тем, чтобы исключить человеческий фактор в распределении потоков. Это очень сложная оказалась задача.

Цель перехода к расчетам через единый ЕРЦ председатель Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству сформулировал так:

— Чтобы коммунальные платежи, речь не идет о жилищных, концентрировались в одном месте, и чтобы они распределялись от плательщиков конкретным адресатам. Сейчас эта работа завершена, можно говорить о пилотном режиме.

Один из аспектов реформы ЖКХ — это проблема сбора и распределения платежей, говорит Марат Галеев. Фото gossov.tatarstan.ru



Утром платеж — утром деньги

— Созданный в августе прошлого года Единый расчетный центр начал свою работу в пилотном режиме в Зеленодольском районе. В настоящее время расчеты через ЕРЦ производятся в 43 муниципальных районах Республики Татарстан, — рассказал директор АО «Татэнергосбыт», член Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Рифнур Сулейманов. — Завершение корпоративных процедур по присоединению к ЕРЦ Татарстана расчетных центров городов Казани и Набережных Челнов запланировано на июнь и сентябрь текущего года. На сегодняшний день в ЕРЦ работают 947 сотрудников, они обслуживают 1 миллион 300 тысяч лицевых счетов. Это второй по величине в России ЕРЦ после Московской области.

По словам Сулейманова, самым трудоемким делом при создании ЕРЦ стало объединение баз данных: «В ряде районов — Тукаевском, Нурлатском, Нижнекамском, в Камских полянах — даже не существовало единых баз данных, а было по три-четыре разные базы».

А главным достоинством новой системы расчетов, по его мнению, является расщепление денежных сумм между управляющими компаниями, поставщиками услуг и, по желанию управляющих компаний, даже между подрядными организациями, например, за текущий ремонт, вывоз мусора и другие работы. Это происходит ежедневно при поступлении платежей в соответствии со стоимостью и объемом услуг по счетам поставщиков:

— Раньше деньги за электроэнергию мы, например, получали оплату в конце месяца. Сегодня оплатил [счет-фактуру] жилец — поставщики в этот же день получают деньги.

По словам Сулейманова, самым трудоемким делом при создании ЕРЦ стало объединение баз данных. Фото gossov.tatarstan.ru



Операция «унификация»

— Разработан новый формат единого расчетного документа [счета фактуры], сейчас эта форма находится на рассмотрении в исполкомах муниципалитетов, — сообщил Рифнур Сулейманов. — Раньше в разных районах было по нескольку форм платежек.

— Важный момент, я хочу обратить на это внимание, — подчеркнул важность унификации платежек Марс Галеев. — Были фантазии отдельных управляющих компаний, которые сочиняли свои строки. А здесь уже единый документ по всей республике, стандартизованный, и сюда уже нельзя что-то довнести…

— Планируется утвердить единый порядок взаимодействия [всех участвующих в процессе организаций] с 1 июля 2018 года.

Сколько стоит прописаться в рублях на квадратный метр?

— Следующей задачей является утверждение единого тарифного меню на услуги Единого расчетного центра, — продолжил Сулейманов. — Сегодня по заключенным [разными] ЕРЦ договорам существует более 20 видов вознаграждений с большим количеством ценовых значений, всего их более пятисот. Утверждение такого многообразия расценок на одинаковые услуги нецелесообразно.…

Констатировав, что в разных районах республики ЕРЦ оказывают различный набор услуг и что «есть направления, которые реализуются не везде», Рифнур Сулейманов проиллюстрировал эти утверждения фактами:

— Кассы, принимающие наличность, есть только в 25 районах, доставка квитанций силами ЕРЦ осуществляется в 26 районах, работа ЕРЦ по взысканию дебиторской задолженности на сегодняшний день организована только в пяти районах, возмещение внутренней комиссии банков, за исключением госпортала, предусмотрено в шести районах. В 23 районах ведется работа по приему и передаче документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан.

А потом приступил к главному:

— Нами разработана методика расчета агентских вознаграждений и стоимости дополнительных услуг, оказанных ЕРЦ. По основной деятельности ЕРЦ планируется установить вознаграждение в рублях на квадратный метр, дифференцированно по городам и районам республики. Для ресурсоснабжающих и прочих организаций — в процентах от поступления, в зависимости от средних величин начислений на один лицевой счет, для операторов по вывозу ТБО — в рублях на лицевой счет в месяц. Там, где ЕРЦ будет оказывать услуги по приему платежей в кассу, процентов от поступления в кассу не будет взиматься только при согласовании со всеми принципалами в районе. Кассы никто закрывать не собирается. Услуги паспортного стола будут оплачиваться в рублях на квадратный метр и предусматриваются только для управляющих компаний. Доставка квитанций будет осуществляться во всех районах и при условии возмещения фактических расходов по доставке. Возмещение комиссий банков госпорталом предусмотрено по фактическим размерам комиссий банков. 13 июня 2018 года по поручению президента РТ Рустама Нургалиевича Минниханова тарифное меню ЕРЦ было представлено на рассмотрение Советов муниципальных образований.…

По словам Сулейманова, сейчас в «Татэнергосбыте» проводится работа по созданию информационного сайта ЕРЦ, а в будущем планируется предусмотреть через него и оплату ЖКУ. Пообещал он создать при ЕРЦ и единый контактный центр для граждан — до конца этого года.

Сейчас в «Татэнергосбыте» проводится работа по созданию информационного сайта ЕРЦ, а в будущем планируется предусмотреть через него и оплату ЖКУ. Фото Максима Платонова



Если центр единый, он — непобедимый

Марат Галеев подчеркнул плюсы перехода к работе с единым на всю республику расчетным центром и указал на главную трудность этого перехода:

— Эффективность работы зависит от самих граждан. Собственник несет ответственность за свою собственность. Эта простая фраза не стала реальностью до конца.…

А еще он выразил надежду, что с переводом всех расчетов за ЖКУ в единый ЕРЦ гораздо реже будут возникать ситуации, когда управляющие компании «исчезают в никуда с деньгами собственников домов». Но когда корреспондент «Реального времени» задала вопрос о том, обеспечивает ли новая схема железную защиту, например, средств, собранных собственниками на текущий ремонт дома от недобросовестных УК, имеющих привычку испаряться вместе с собранными с жильцов суммами, Рифнур Сулейманов ответил невпопад:

— Нецелевое использование средств, собранных за коммунальные услуги, исключается полностью.

А председатель Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству вздохнул: «По текущему ремонту есть риск пока, это следующий этап».

Марат Галеев также сообщил, что перехода на прямые договоры с поставщиками, идея которого продвигается на федеральном уровне, татарстанским собственникам квартир ждать нет смысла:

— Мы эти все стадии уже прошли, для нас эта федеральная норма — избыточная, и прямой нужды в этом для Республики Татарстан, в моем понимании, нет.

«У собственников есть право, заключив прямые договоры, собственники смогут вести по ним расчеты напрямую с поставщиками через новый ЕРЦ. К нам отдельные ТСЖ за такой услугой обращаются», — сообщил Марат Минибаев. Фото Инны Серовой



А Рифнур Сулейманов пояснил, что даже заключив прямые договоры, собственники смогут вести по ним расчеты напрямую с поставщиками через новый ЕРЦ:

— Если законодательство позволяет, мы готовы.

— Это право у собственников есть, к нам отдельные ТСЖ за такой услугой обращаются, — добавил его заместитель Марат Минибаев.

Но при этом, уточнил Сулейманов, расчеты все равно будут проводиться по единому расчетному документу:

— Нет установки заключить с каждым гражданином отдельный договор, за него этот договор будет заключать УК.