Встреча Фалькао в Казани: колумбийцы ждали водки и медведей, а получили только холод
Чем запомнился первый выход на поле «кофейщиков» на казанской земле
Сборная Колумбии, избравшая в качестве своей базы на мундиале Казань, разместилась подальше от города — в горнолыжном комплексе «Свияжские холмы». Однако это не уберегло ее от повышенного внимания журналистов со всех концов света, а также многочисленных болельщиков. На первую открытую тренировку «кофейщиков» на небольшом стадионе «Свияга» собралось около четырехсот их поклонников и еще сотня представителей СМИ. Корреспондент «Реального времени», побывавший на тренировке, узнал, кого тренеры берегут для матчей, почему японцам тоже интересны занятия южноамериканцев, чем колумбийских болельщиков удивляет Казань и в чем отличие сборной Колумбии от команды Австралии. Подробности — в репортаже «Реального времени».
Очередной ляп в организации
Когда автобус-шаттл, поджидавший журналистов и болельщиков в Иннополисе, проехал каких-то 40 метров до ворот стрелкового клуба «Свияга», где должна была состояться тренировка сборной Колумбии, болельщики и журналисты из южноамериканской страны не смогли сдержать улыбок. Стоило ли сажать людей в автобусы ради преодоления такого смехотворного расстояния?
У самого же поля уже собрались болельщики сборной и многочисленные журналисты. Причем не только колумбийские — хватало также японцев и австралийцев. Огромные ряды камер международных телеканалов выстроились еще за полчаса до начала тренировки. А учитывая, что она началась на полчаса позже, то и вовсе за час. Невысокие смуглые журналистки вовсю брали комментарии у колоритных болельщиков, раскрашенных в желто-красные цвета. В отличие от сборной Австралии латиноамериканская команда получила нормальную поддержку собственных болельщиков. Что неудивительно, ведь колумбийцы были куда расторопнее в покупке билетов на матчи — около 40 тысяч граждан этой страны скупили билеты в Россию. Один из них, улыбчивый студент Алекс Вело, признавался, что многие стереотипы о России у него развеялись, как только он прилетел в нашу страну:
— Казань — очень чистый и зеленый город. Для меня стало неожиданностью, что люди здесь такие гостеприимные и приветливые. Это невероятный город. Вообще, я ждал, что здесь везде водка, медведи и холод. Холод есть, да (смеется), но в остальном Россия сильно удивила.
— Какие ощущения от тренировки?
— Для нас это просто сумасшествие — увидеть на поле Фалькао и других так близко! Я думаю, каждый в нашей национальной команде будет отдавать все свои силы на поле, чтобы побить наш рекорд на ЧМ в Бразилии — выход в четвертьфинал.
Стереотипы колумбийцев уже начали рушиться
А вот Мигель Диас и Фелипе Кастро Мургас учатся в Казани уже год. Говорят, что были счастливы, когда узнали, что Колумбия сыграет в столице Татарстана один из своих матчей. А уж когда их родная команда решила, что и жить будет здесь, то чуть не плакали от счастья.
— Я думаю, что Россия проведет отличный чемпионат мира, а наша сборная обязательно обыграет всех в своей группе, а дальше дойдет до полуфинала, — уверен Мургас.
— А что думаете о Казани?
— Когда мы только приехали, для нас было очень интересно, что здесь хорошо уживаются два народа и две культуры. Я знаю и татар, и русских, и все очень культурные и гостеприимные.
Тем временем на поле наконец вышла долгожданная колумбийская сборная, и по трибунам прокатилась волна приветствий и аплодисментов. Японский журналист, который стоял рядом с корреспондентом «Реального времени» и вел онлайн-трансляцию, прокомментировал обычный выход на поле чужой для себя команды с таким трепетом, с каким российские комментаторы не комментируют финальные матчи чемпионата мира.
Повеселили земляков
Тренеры колумбийцев решили не баловать сразу своих поклонников и поначалу разместились на дальней бровке. Там они хорошенько размялись в парах и лишь потом стали «разбегаться» от одной бровки к другой и приветствовать своих поклонников. Те по-южному взрывались каждый раз, а потом и вовсе стали целыми группами распевать колумбийские песни по листку и текстам на телефонах. Болельщики пребывали в такой эйфории, что не сразу заметили, что на поле присутствуют лишь 18 полевых игроков и трое вратарей. Не было полузащитников Хамеса Родригеса и Вильмара Барриоса.
А вот самый звездный футболист в составе сборной Колумбии — Радамель Фалькао и чуть менее известный полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо тренировались в обычном режиме. «Ничего страшного, я думаю, тренер дал отсутствующим время для восстановления», — говорил журналист латиноамериканского телевидения коллегам.
В отличие от тех же австралийцев южноамериканская сборная не держала зрителей на «сухом пайке» в виде «квадратов» длиною в час. Размявшись как следует и набегавшись, команда разделилась на две группы и устроила «двусторонку» на радость зрителям. Вот что значит — команда играет для болельщиков. Но в общем, оно и неудивительно — ведь Австралия тренировалась перед «чужими» (российскими) любителями футбола, а Колумбия — перед шумной и веселой публикой, состоящей в основном из земляков. Команды долго не могли забить друг другу, хотя более атакующая команда с Фалькао в составе действовала заметно опаснее и постоянно угрожала воротам. Однако уже под самый конец короткой игры пропустила сразу два гола с разницей в полминуты. Один из мячей красиво замкнул Карлос Бакка. На этом тренеры решили закончить игровую часть тренировки.
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