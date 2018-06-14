Встреча Фалькао в Казани: колумбийцы ждали водки и медведей, а получили только холод

Чем запомнился первый выход на поле «кофейщиков» на казанской земле

Фото: Максим Платонов

Сборная Колумбии, избравшая в качестве своей базы на мундиале Казань, разместилась подальше от города — в горнолыжном комплексе «Свияжские холмы». Однако это не уберегло ее от повышенного внимания журналистов со всех концов света, а также многочисленных болельщиков. На первую открытую тренировку «кофейщиков» на небольшом стадионе «Свияга» собралось около четырехсот их поклонников и еще сотня представителей СМИ. Корреспондент «Реального времени», побывавший на тренировке, узнал, кого тренеры берегут для матчей, почему японцам тоже интересны занятия южноамериканцев, чем колумбийских болельщиков удивляет Казань и в чем отличие сборной Колумбии от команды Австралии. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Очередной ляп в организации

Когда автобус-шаттл, поджидавший журналистов и болельщиков в Иннополисе, проехал каких-то 40 метров до ворот стрелкового клуба «Свияга», где должна была состояться тренировка сборной Колумбии, болельщики и журналисты из южноамериканской страны не смогли сдержать улыбок. Стоило ли сажать людей в автобусы ради преодоления такого смехотворного расстояния?

У самого же поля уже собрались болельщики сборной и многочисленные журналисты. Причем не только колумбийские — хватало также японцев и австралийцев. Огромные ряды камер международных телеканалов выстроились еще за полчаса до начала тренировки. А учитывая, что она началась на полчаса позже, то и вовсе за час. Невысокие смуглые журналистки вовсю брали комментарии у колоритных болельщиков, раскрашенных в желто-красные цвета. В отличие от сборной Австралии латиноамериканская команда получила нормальную поддержку собственных болельщиков. Что неудивительно, ведь колумбийцы были куда расторопнее в покупке билетов на матчи — около 40 тысяч граждан этой страны скупили билеты в Россию. Один из них, улыбчивый студент Алекс Вело, признавался, что многие стереотипы о России у него развеялись, как только он прилетел в нашу страну:

— Казань — очень чистый и зеленый город. Для меня стало неожиданностью, что люди здесь такие гостеприимные и приветливые. Это невероятный город. Вообще, я ждал, что здесь везде водка, медведи и холод. Холод есть, да (смеется), но в остальном Россия сильно удивила.

У самого же поля уже собрались болельщики сборной и многочисленные журналисты

— Какие ощущения от тренировки?

— Для нас это просто сумасшествие — увидеть на поле Фалькао и других так близко! Я думаю, каждый в нашей национальной команде будет отдавать все свои силы на поле, чтобы побить наш рекорд на ЧМ в Бразилии — выход в четвертьфинал.

Стереотипы колумбийцев уже начали рушиться

А вот Мигель Диас и Фелипе Кастро Мургас учатся в Казани уже год. Говорят, что были счастливы, когда узнали, что Колумбия сыграет в столице Татарстана один из своих матчей. А уж когда их родная команда решила, что и жить будет здесь, то чуть не плакали от счастья.

— Я думаю, что Россия проведет отличный чемпионат мира, а наша сборная обязательно обыграет всех в своей группе, а дальше дойдет до полуфинала, — уверен Мургас.

— А что думаете о Казани?

— Когда мы только приехали, для нас было очень интересно, что здесь хорошо уживаются два народа и две культуры. Я знаю и татар, и русских, и все очень культурные и гостеприимные.

Тем временем на поле наконец вышла долгожданная колумбийская сборная, и по трибунам прокатилась волна приветствий и аплодисментов. Японский журналист, который стоял рядом с корреспондентом «Реального времени» и вел онлайн-трансляцию, прокомментировал обычный выход на поле чужой для себя команды с таким трепетом, с каким российские комментаторы не комментируют финальные матчи чемпионата мира.

Самый звездный футболист в составе сборной Колумбии — Радамель Фалькао тренировался в обычном режиме



Повеселили земляков

Тренеры колумбийцев решили не баловать сразу своих поклонников и поначалу разместились на дальней бровке. Там они хорошенько размялись в парах и лишь потом стали «разбегаться» от одной бровки к другой и приветствовать своих поклонников. Те по-южному взрывались каждый раз, а потом и вовсе стали целыми группами распевать колумбийские песни по листку и текстам на телефонах. Болельщики пребывали в такой эйфории, что не сразу заметили, что на поле присутствуют лишь 18 полевых игроков и трое вратарей. Не было полузащитников Хамеса Родригеса и Вильмара Барриоса.

А вот самый звездный футболист в составе сборной Колумбии — Радамель Фалькао и чуть менее известный полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо тренировались в обычном режиме. «Ничего страшного, я думаю, тренер дал отсутствующим время для восстановления», — говорил журналист латиноамериканского телевидения коллегам.

В отличие от тех же австралийцев южноамериканская сборная не держала зрителей на «сухом пайке» в виде «квадратов» длиною в час. Размявшись как следует и набегавшись, команда разделилась на две группы и устроила «двусторонку» на радость зрителям. Вот что значит — команда играет для болельщиков. Но в общем, оно и неудивительно — ведь Австралия тренировалась перед «чужими» (российскими) любителями футбола, а Колумбия — перед шумной и веселой публикой, состоящей в основном из земляков. Команды долго не могли забить друг другу, хотя более атакующая команда с Фалькао в составе действовала заметно опаснее и постоянно угрожала воротам. Однако уже под самый конец короткой игры пропустила сразу два гола с разницей в полминуты. Один из мячей красиво замкнул Карлос Бакка. На этом тренеры решили закончить игровую часть тренировки.

1 / 36 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов