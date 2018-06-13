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Народные промыслы, волонтеры и татарская литература: что увидел Алексей Песошин в пресс-центре ЧМ-2018

17:53, 13.06.2018 2 Сюжет: ЧМ-2018 по футболу в России
Народные промыслы, волонтеры и татарская литература: что увидел Алексей Песошин в пресс-центре ЧМ-2018 Фото: Михаил Фролов / prav.tatarstan.ru

Городской пресс-центр ЧМ-2018 в Казани посетил сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Пресс-центр открылся сегодня в технопарке высоких технологий «ИТ-парк» и будет работать до 16 июля. Алексей Песошин осмотрел фотовыставку, посвященную истории первого «мундиаля» 1930 года в Уругвае. Также премьер-министру РТ представили стенд Татарского книжного издательства, выставку изделий народных промыслов татар, зону питания для журналистов и экспозицию, на которой представлена информация об основных туристических центрах республики.

Видео Камиля Исмаилова
Спорт Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19:01
    В центре семьи не можем заключить брак из за ЧМ
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  • Анонимно 19:59
    брак нам не нужен нам нужен качество...
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