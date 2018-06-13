Народные промыслы, волонтеры и татарская литература: что увидел Алексей Песошин в пресс-центре ЧМ-2018

Городской пресс-центр ЧМ-2018 в Казани посетил сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Пресс-центр открылся сегодня в технопарке высоких технологий «ИТ-парк» и будет работать до 16 июля. Алексей Песошин осмотрел фотовыставку, посвященную истории первого «мундиаля» 1930 года в Уругвае. Также премьер-министру РТ представили стенд Татарского книжного издательства, выставку изделий народных промыслов татар, зону питания для журналистов и экспозицию, на которой представлена информация об основных туристических центрах республики.