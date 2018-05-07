Мобильный банк ― удобный и безопасный инструмент управления финансами

Сегодня все больше клиентов банков пользуются дистанционным банковским обслуживанием с мобильных устройств. Год назад Банк «Аверс» запустил собственное мобильное приложение «Аверс ONLINE». Все чаще возникают вопросы по использованию приложения, безопасности платежей и переводов. На некоторые из них мы попросили ответить сотрудников Банка «Аверс».



― Какие услуги можно получить в мобильном приложении «Аверс ONLINE»?



― Мобильное приложение «Аверс ONLINE» ― удобный и современный сервис, позволяющий совершать платежи, переводы, а также оперативно получать необходимую информацию о ваших финансах в любое время. В любой момент можно сделать перевод близкому человеку, проверить баланс по карте или пополнить счет мобильного телефона. В мобильном приложении «Аверс ONLINE» можно совершать платежи по свободным реквизитам в пользу юридических лиц, переводы с карты на карту ― как внутри банка, так и на карту, выпущенную другим банком, а также осуществлять оплату услуг мобильной и стационарной связи, интернета и ТВ, погашение кредитов других российских банков. В «Аверс ONLINE» доступны быстрые команды для выполнения платежей и переводов, а также настройка шаблонов платежей.



― Можно ли через мобильный банк заблокировать или разблокировать карту? Какие дополнительные сервисы доступны в «Аверс ONLINE»?

― Помимо финансовых услуг в мобильном приложении реализована возможность экстренной блокировки карты в случае утери или кражи. Кроме того, доступен сервис поиска ближайшего офиса, банкомата или терминала Банка с оценкой расстояния до выбранного объекта по адресу и ближайшей станции метро.

― Скачал приложение на свой смартфон, но оказалось, что подключиться к мобильному банку можно, только написав заявление в банке. Чем объясняется такая необходимость?

― Действительно, сейчас нужно обратиться в ближайший офис Банка и написать заявление на подключение к мобильному банкингу. Это вызвано требованием безопасности. Мы должны идентифицировать клиента, которому даем доступ к управлению его счетами.

― Можно ли оплатить услуги ЖКХ в приложении? Если да, то объясните, как это сделать?

― Услуги ЖКХ возможно оплатить, используя сервис оплаты платежей по свободным реквизитам. После оплаты можно сохранить шаблон и потом его повторно использовать, меняя только сумму. При оплате платежей Банком взимается комиссия. Так, при оплате коммунальных услуг она составляет 0,5% от суммы платежа, что в два раза ниже по стоимости, чем аналогичный платеж в кассе Банка. Стоит отметить, что платеж по свободным реквизитам возможен вне зависимости от наличия договорных отношений того или иного поставщика услуг непосредственно с Банком. Это предоставляет клиенту большую свободу действий.

― Как безопасно пользоваться мобильным приложением «Аверс ONLINE»?

― Мы придаем большое значение обеспечению безопасности клиентских операций, поэтому используем комплекс современных средств и методов защиты информации. Благодаря этому сегодня безопасность всех операций в мобильном банке «Аверс ONLINE» обеспечивается на самом высоком уровне ― обмен данными производится по защищенному каналу связи, действует двухфакторная аутентификация с использованием одноразового пароля при выполнении операции. Контроль операций по счетам и событиям осуществляется при помощи SMS-оповещений по каждой заявке на операции.

Основные меры безопасности при использовании мобильного приложения:

― Используйте только официальные приложения Банка, доступные в официальных магазинах приложений производителей мобильных платформ. Обязательно убедитесь, что в авторах приложения указан ООО Банк «Аверс».

― Своевременно устанавливайте обновления безопасности операционной системы.

― При потере/смене номера телефона обязательно позвоните в Банк по телефону 8-800-700-43-21 и сообщите об этом.

― Не взламывайте свой телефон (например, через Rooting), так как это отключает защитные механизмы, заложенные производителем мобильной платформы. В результате ваш телефон становится уязвимым к заражению вирусным ПО.

― Помните, что Банк не рассылает своим клиентам ссылки или указания на установку приложений через SMS/MMS/email-сообщения.

― Завершайте работу с мобильным приложением через завершение сессии (кнопка «Выход»).



― Безопасность клиента зависит прежде всего от него самого. Например, не сообщайте никому по телефону свои логины, пароли, одноразовые пароли из SMS, коды CVV и номера карт. Надо помнить, что если у вас есть подозрение, что логин и пароль были скомпрометированы, то их нужно как можно скорее изменить в системе или обратившись в офис Банка. Также необходимо своевременно информировать Банк о смене номера мобильного телефона, и самое главное ― нельзя оставлять мобильное устройство с активным приложением без присмотра.

Подробную информацию о возможностях мобильного приложения «Аверс ONLINE» можно получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.



ООО Банк «Аверс». Лицензия ЦБ РФ № 415 от 9.06.2018г.

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