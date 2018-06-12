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Культура паса и цирковые представления: как Казань познакомилась со сборной Австралии

10:00, 12.06.2018 Сюжет: ЧМ-2018 по футболу в России

Видеоотчет с первой открытой тренировки «соккеруз» на казанской земле

Культура паса и цирковые представления: как Казань познакомилась со сборной Австралии Фото: tatarstan.ru

Едва прилетев в спортивную столицу России, сборная Австралии собрала полный стадион зрителей на своей открытой тренировке. Корреспондент «Реального времени», побывавший на первом официальном мероприятии российского мундиаля в Казани, выяснил, почему жители города пришли на «Трудовые резервы» посмотреть на не самую звездную команду, и понаблюдал за высокой культурой паса «соккеруз», которые не забыли отблагодарить болельщиков полуцирковыми номерами.

Видео Эрика Добролюбова
СпортФутбол Татарстан
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