Культура паса и цирковые представления: как Казань познакомилась со сборной Австралии

Едва прилетев в спортивную столицу России, сборная Австралии собрала полный стадион зрителей на своей открытой тренировке. Корреспондент «Реального времени», побывавший на первом официальном мероприятии российского мундиаля в Казани, выяснил, почему жители города пришли на «Трудовые резервы» посмотреть на не самую звездную команду, и понаблюдал за высокой культурой паса «соккеруз», которые не забыли отблагодарить болельщиков полуцирковыми номерами.