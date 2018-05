На «Евровидении» победила представительница Израиля

Фото: скриншот видео

На «Евровидении» победила 25-летняя представительница Израиля Netta (Нетта Барзилай). На конкурсе она исполнила песню Toy («Игрушка»), которую написал один из самых успешных израильских композиторов и песенников Дорон Медали.

На втором месте оказалась представительница Кипра Элени Фурейра с песней Fuego («Огонь»), на третьем — Сезар Сэмпсон из Австрии с композицией Nobody But You («Никто, кроме тебя»).

Результаты были объявлены в ночь на воскресенье на арене Altice в Лиссабоне, передает ТАСС.



Напомним, что россиянка Юлия Самойлова по итогам второго полуфинала конкурса не смогла набрать достаточного количества очков, чтобы принять участие в финале.