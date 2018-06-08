На замену «огненной воде» туристам в Казани предложат свой чемпионский источник и чак-чак

В Татарстане выпустили свою брендированную продукцию к ЧМ-2018

Фото: Антон Журавлев

В процессе продвижения Татарстана на туристическом рынке пустили в ход тяжелую артиллерию — теперь бренд Visit Tatarstan будет красоваться в магазинах на этикетках бутилированной воды и на коробках чак-чака. И, судя по всему, это только начало — в ближайшем будущем стоит ждать появления подарочных наборов и другой продукции, подходящей в качестве сувенира из республики. Корреспондент «Реального времени» стала одной из тех, кто первым увидел и попробовал на вкус еще одну фишку Татарстана.

Visit Tatarstan идет в массы

Татарстанские Госкомитет по туризму и Центр развития туризма придумали еще один способ продвижения бренда республики — аккурат к ЧМ по футболу на прилавках магазинов, сувенирных ларьков, на вокзалах и в казанском аэропорту появятся брендированные бутилированная вода и чак-чак.

Воду с брендом Visit Tatarstan выпускает ООО «Водно-промышленная компания». Их продукцию также можно встретить в магазине под названием «Живой ключ». Разливается вода высшей категории с 2011 года в Боровом Матюшино. Как рассказал гендиректор компании Даниил Доронин, с Visit Tatarstan они познакомились полгода назад на туристическом форуме, а в последние два месяца «легко нашли общий язык». Итогом сотрудничества стал выпуск газированной и негазированной воды с четырьмя видами упаковки каждой.

— По дистрибуции можно сказать, что мы будем представлены во всех общедоступных местах, сейчас ведутся переговоры с дистрибьюторами, с прямыми сетями, где у нас есть заключенные договоры, — рассказал Доронин.

Рекомендованная цена одной полулитровой бутылки определена в 20—22 рубля. Другую тару для чемпионского источника не рассматривают, так что проблем с огненной водой в Казани можно не опасаться.

— Сама продукция качественная. У нас единственная в Республике Татарстан вода высшей категории. Нам точно будет не стыдно, если гости столицы будут пить такую воду, — уверен генеральный директор компании.

Воду с брендом Visit Tatarstan выпускает ООО «Водно-промышленная компания»



В качестве партнера по выпуску брендированного чак-чака выбрали хлебозавод №3. Татарскую сладость в коробке с ярким национальным орнаментом выпускают объемом 300 граммов и рекомендуют продавать по 150 рублей. Хлебозавод ежедневно вручную производит 3,5 тонны чак-чака, брендированный пока выпускают по тысяче коробок в сутки. Но объемы могут быть увеличены по заявкам дистрибьютеров. Поскольку сеть дистрибьютеров у хлебозавода №3 налажена, им даже не придется думать о том, где может быть реализован чак-чак Visit Tatarstan. В магазины татарская сладость и вода отправятся сразу после презентации их журналистам.



«Наша задача — чтобы турист стал носителем бренда»



Новинки журналистам представляли непосредственно на самом хлебозаводе, который уже издалека источает аппетитный запах сдобы. Председатель Госкомитета РТ Сергей Иванов признался — каждый раз, когда он проезжает мимо предприятия, в голову неизбежно приходят мысли о свежих булках. Возвращаясь от «булочной лирики» к текущей работе, спикер рассказал, что они задумались, что же может купить турист в Казани, и решили, что нужно сделать так, чтобы они приобретали продукцию, на 100 процентов произведенную в республике.

Идея с чак-чаком лежала на поверхности, ведь именно его в основном везут из Татарстана в качестве подарка. Очевиден оказался и выбор воды для брендирования, ведь без нее путешественнику просто не обойтись.

— Наша задача — чтобы турист стал носителем бренда Visit Tatarstan. Чтобы любой турист покупал чак-чак не просто к чаю, хотя это основное его предназначение, но и воспринимал это как частичку Татарстана, как подарок, который он должен привезти из Татарстана своим друзьям, близким и так далее, — рассказал председатель Госкомитета по туризму.

С водой, по его словам, основная задача заключается в том, чтобы бренд Visit Tatarstan появлялся в повседневных, прикладных вещах для туриста.

— Сегодня, на самом деле, для нас очень важное событие, потому что впервые появился чак-чак именно в упаковке, разработанной на основе нашего бренда. Мы очень надеемся, что эта упаковка понравится туристам, и они будут активно приобретать, привозить, раздавать чак-чак своим друзьям, близким. И это тоже будет очень серьезным элементом рекламы и продвижения Татарстана. Тоже самое, конечно же, по воде, — поделился своими ожиданиями Сергей Иванов.

В качестве партнера по выпуску брендированного чак-чака выбрали хлебозавод №3



С мужским розовым цветом и вкусным красным

Гендиректор АНО «Центр развития туризма РТ» и управляющая офисом Visit Tatarstan Дильбар Садыкова пояснила, что продукты под брендирование были выбраны после исследования сувениров, которые пользуются наибольшей популярностью у туристов. В дизайне коробки чак-чака они выбрали красный и желтый цвета, поскольку первый вызывает аппетит, а второй ассоциируется с самим лакомством. С водой попытались учесть все потенциальные категории покупателей. Нежные цвета подойдут и детям, и женщинам, уверенна спикер. Специально для мужчин были подобраны оттенки, которые не отпугнут их от покупки.

— Мы с мужчинами общались и выбрали такой паттерн, который мужчина спокойно возьмет в руку и не будет стесняться, что там розовый цвет, — объяснила Дильбар Садыкова.

На чак-чаке и воде в Казани останавливаться не собираются. Сейчас обсуждается создание под брендом Visit Tatarstan подарочных наборов. Обмолвилась гендиректор Центра развития туризма РТ и о дальнейшем сотрудничестве с хлебозаводом. Впрочем, подробностей пока не раскрыла.

Как в Башкирии и в Крыму казанский чак-чак продают

После пресс-конференции сбылась мечта Дильбар Садыковой — всех нарядили в халаты и шапочки и повели смотреть, как делается чак-чак. Производится он исключительно из натуральных татарстанских продуктов, которые в умелых руках сотрудниц хлебозавода превращаются в сладкий десерт к чаю. Приготовленное тесто раскатывается, мелко нарезается и порциями отправляется в кипящее масло. Дальше кусочки теста перемешиваются с сиропом из меда, после чего их можно упаковывать и смело называть готовым чак-чаком. Порцию чак-чака, приготовленную на глазах у посетителей хлебозавода, вручили довольной Дильбар Садыковой, которая с радостью угощала всех еще горячей и хрустящей сладостью.

На самом хлебозаводе в качестве своего продукта не сомневаются и приводят множество подтверждений тому, что и у других сомнений на этот счет нет. Забавно, но, например, на полках одного из башкирских аэропортов под национальным брендом скрывается чак-чак, изготовленный здесь, в Казани. Встретить его можно и в Крыму, правда, там на упаковке будет красоваться Ласточкино гнездо.

1 / 30 Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев



Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев

Антон Журавлев