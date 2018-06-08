На замену «огненной воде» туристам в Казани предложат свой чемпионский источник и чак-чак
В Татарстане выпустили свою брендированную продукцию к ЧМ-2018
В процессе продвижения Татарстана на туристическом рынке пустили в ход тяжелую артиллерию — теперь бренд Visit Tatarstan будет красоваться в магазинах на этикетках бутилированной воды и на коробках чак-чака. И, судя по всему, это только начало — в ближайшем будущем стоит ждать появления подарочных наборов и другой продукции, подходящей в качестве сувенира из республики. Корреспондент «Реального времени» стала одной из тех, кто первым увидел и попробовал на вкус еще одну фишку Татарстана.
Visit Tatarstan идет в массы
Татарстанские Госкомитет по туризму и Центр развития туризма придумали еще один способ продвижения бренда республики — аккурат к ЧМ по футболу на прилавках магазинов, сувенирных ларьков, на вокзалах и в казанском аэропорту появятся брендированные бутилированная вода и чак-чак.
Воду с брендом Visit Tatarstan выпускает ООО «Водно-промышленная компания». Их продукцию также можно встретить в магазине под названием «Живой ключ». Разливается вода высшей категории с 2011 года в Боровом Матюшино. Как рассказал гендиректор компании Даниил Доронин, с Visit Tatarstan они познакомились полгода назад на туристическом форуме, а в последние два месяца «легко нашли общий язык». Итогом сотрудничества стал выпуск газированной и негазированной воды с четырьмя видами упаковки каждой.
— По дистрибуции можно сказать, что мы будем представлены во всех общедоступных местах, сейчас ведутся переговоры с дистрибьюторами, с прямыми сетями, где у нас есть заключенные договоры, — рассказал Доронин.
Рекомендованная цена одной полулитровой бутылки определена в 20—22 рубля. Другую тару для чемпионского источника не рассматривают, так что проблем с огненной водой в Казани можно не опасаться.
— Сама продукция качественная. У нас единственная в Республике Татарстан вода высшей категории. Нам точно будет не стыдно, если гости столицы будут пить такую воду, — уверен генеральный директор компании.
В качестве партнера по выпуску брендированного чак-чака выбрали хлебозавод №3. Татарскую сладость в коробке с ярким национальным орнаментом выпускают объемом 300 граммов и рекомендуют продавать по 150 рублей. Хлебозавод ежедневно вручную производит 3,5 тонны чак-чака, брендированный пока выпускают по тысяче коробок в сутки. Но объемы могут быть увеличены по заявкам дистрибьютеров. Поскольку сеть дистрибьютеров у хлебозавода №3 налажена, им даже не придется думать о том, где может быть реализован чак-чак Visit Tatarstan. В магазины татарская сладость и вода отправятся сразу после презентации их журналистам.
«Наша задача — чтобы турист стал носителем бренда»
Новинки журналистам представляли непосредственно на самом хлебозаводе, который уже издалека источает аппетитный запах сдобы. Председатель Госкомитета РТ Сергей Иванов признался — каждый раз, когда он проезжает мимо предприятия, в голову неизбежно приходят мысли о свежих булках. Возвращаясь от «булочной лирики» к текущей работе, спикер рассказал, что они задумались, что же может купить турист в Казани, и решили, что нужно сделать так, чтобы они приобретали продукцию, на 100 процентов произведенную в республике.
Идея с чак-чаком лежала на поверхности, ведь именно его в основном везут из Татарстана в качестве подарка. Очевиден оказался и выбор воды для брендирования, ведь без нее путешественнику просто не обойтись.
— Наша задача — чтобы турист стал носителем бренда Visit Tatarstan. Чтобы любой турист покупал чак-чак не просто к чаю, хотя это основное его предназначение, но и воспринимал это как частичку Татарстана, как подарок, который он должен привезти из Татарстана своим друзьям, близким и так далее, — рассказал председатель Госкомитета по туризму.
С водой, по его словам, основная задача заключается в том, чтобы бренд Visit Tatarstan появлялся в повседневных, прикладных вещах для туриста.
— Сегодня, на самом деле, для нас очень важное событие, потому что впервые появился чак-чак именно в упаковке, разработанной на основе нашего бренда. Мы очень надеемся, что эта упаковка понравится туристам, и они будут активно приобретать, привозить, раздавать чак-чак своим друзьям, близким. И это тоже будет очень серьезным элементом рекламы и продвижения Татарстана. Тоже самое, конечно же, по воде, — поделился своими ожиданиями Сергей Иванов.
С мужским розовым цветом и вкусным красным
Гендиректор АНО «Центр развития туризма РТ» и управляющая офисом Visit Tatarstan Дильбар Садыкова пояснила, что продукты под брендирование были выбраны после исследования сувениров, которые пользуются наибольшей популярностью у туристов. В дизайне коробки чак-чака они выбрали красный и желтый цвета, поскольку первый вызывает аппетит, а второй ассоциируется с самим лакомством. С водой попытались учесть все потенциальные категории покупателей. Нежные цвета подойдут и детям, и женщинам, уверенна спикер. Специально для мужчин были подобраны оттенки, которые не отпугнут их от покупки.
— Мы с мужчинами общались и выбрали такой паттерн, который мужчина спокойно возьмет в руку и не будет стесняться, что там розовый цвет, — объяснила Дильбар Садыкова.
На чак-чаке и воде в Казани останавливаться не собираются. Сейчас обсуждается создание под брендом Visit Tatarstan подарочных наборов. Обмолвилась гендиректор Центра развития туризма РТ и о дальнейшем сотрудничестве с хлебозаводом. Впрочем, подробностей пока не раскрыла.
Как в Башкирии и в Крыму казанский чак-чак продают
После пресс-конференции сбылась мечта Дильбар Садыковой — всех нарядили в халаты и шапочки и повели смотреть, как делается чак-чак. Производится он исключительно из натуральных татарстанских продуктов, которые в умелых руках сотрудниц хлебозавода превращаются в сладкий десерт к чаю. Приготовленное тесто раскатывается, мелко нарезается и порциями отправляется в кипящее масло. Дальше кусочки теста перемешиваются с сиропом из меда, после чего их можно упаковывать и смело называть готовым чак-чаком. Порцию чак-чака, приготовленную на глазах у посетителей хлебозавода, вручили довольной Дильбар Садыковой, которая с радостью угощала всех еще горячей и хрустящей сладостью.
На самом хлебозаводе в качестве своего продукта не сомневаются и приводят множество подтверждений тому, что и у других сомнений на этот счет нет. Забавно, но, например, на полках одного из башкирских аэропортов под национальным брендом скрывается чак-чак, изготовленный здесь, в Казани. Встретить его можно и в Крыму, правда, там на упаковке будет красоваться Ласточкино гнездо.
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