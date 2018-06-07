Первый гол Забиваки: казанской швее грозит срок за изготовление символа ЧМ

В ответ женщина винит полицейских в провокации и насилии, хотя применению силы Следком не нашел подтверждения

Фото: Дмитрий Резнов

На жительницу Казани завели уголовное дело за незаконное использование чужого товарного знака — волка Забиваки. Однако швея утверждает, что ее подставили полицейские, которые сами же и выступили в роли заказчиков на символ ЧМ, а теперь «шьют» на нее дело в суд. В МВД с комментариями медлят, а эксперты из области авторского права ситуацию оценивают неоднозначно — для уголовного преследования женщины, по их мнению, оснований недостаточно. «Реальное время» разбиралось в обстоятельствах конфликта.

«А три штуки?» — «И три штуки могу»

Казанской швее Ирине Зингаровой грозит штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы до двух лет. Женщину обвиняют в том, что она незаконно использовала товарный знак FIFA без специального разрешения — сшила три ростовые куклы волка Забиваки — одного из символов чемпионата мира по футболу. Но швея утверждает, что это была полицейская провокация, сама она не собиралась нарушать закон.

Все началось в апреле, когда Ирина выложила ролик с выполненным заказом для москвичей — ростовыми куклами, похожими на волка Забиваку. Тогда и появился роковой клиент.

— Я поделилась изображениями своих работ с друзьями, и незнакомый мужчина вклинился в мою переписку с подругой. Написал: «А можете и мне сделать таких же?» Естественно, я написала, что могу. Попросил: «А три штуки?» «И три штуки могу», — ответила. Мы договорились встретиться, он мне еще написал, что футболки у волков должны быть с логотипом чемпионата мира. Я ему сразу сказала, что мы не делаем такие. Он говорит: «Ну постарайтесь достать», — пересказывает женщина.

При встрече мужчина попросил изготовить три ростовые куклы, максимально похожие на те, что были в программе у Ивана Урганта, где тогда еще министр спорта Виталий Мутко и назвал их «Забиваками». «То, что у вас в видеоролике, — говорит, — не очень похоже, а нужно один в один. Чтобы нос был длиннее, лапы такие же», — вспоминает его слова швея.

Рекламный агент, похожий на чиновника

Клиент представился работником рекламной фирмы, какой — не сказал. Ирина уже работала с рекламщиками, поэтому ничего плохого не заподозрила. Хотя про себя отметила, что он больше похож на чиновника: «Я подумала, ну у чиновников наверняка разрешение есть, если уж он хочет как-то это пропустить. «Я, — говорит, — вам документы, если понадобятся, потом покажу». Ну как всегда, потом на потом и остается, то есть все было на полном доверии».

Позже клиент, по словам швеи, периодически приезжал проверить заказ. Параллельно заказал себе портфель из натуральной кожи. «Совместил приятное с полезным, заодно портфель со скидкой получил», — рассказывает Зингарова. О сдаче заказа договорились на 9 мая, но клиент приехал 8-го. «Еще с праздником нас поздравили, вдвоем приехали». Мастеру пришлось дошивать при заказчиках. Заказ обошелся в 70 тысяч рублей, с предоплатой 45 тысяч. При передаче оставшейся суммы Ирине и объявили, что это контрольная закупка, а в мастерскую зашли еще пять человек, двое из них — понятые. Стражи порядка при этом, по ее словам, «повели себя ужасно, как в каком-то криминальном кино, чуть ли «не руки за голову» кричали. Заявили: «Вы исчерпали право на последний звонок», когда я стала адвокату звонить!» — пересказывает женщина.

По ее словам, когда она решила вызвать полицию, мужчины махнули у нее перед глазами «корочкой», прочесть в ней она ничего не успела. Ирина пожаловалась, что правоохранители разговаривали с ней как с заядлым преступником: «как будто я убийца или на миллиарды рублей обворовала». Начали описывать ее имущество: оргтехнику, документы, машины, все это сопровождали угрозами: «Это мы с вами еще нормально разговариваем, придете к нам в отдел, мы с вами по-другому будем разговаривать». Подъехавший по вызову полицейский подтвердил статус коллег, посочувствовал Ирине и уехал. Еще одну пожилую заказчицу швеи, которая случайно в этот момент оказалась очевидцем происходящего, правоохранители, по словам подозреваемой, угрозами забрать в участок и заковать в наручники заставили подписать свидетельские показания.

— Я им сказала, что это чистейшей воды провокация. Они мне: «Кто на что учился, тот тем и занимается». «Тогда, — говорю, — скажите, какая ответственность за это?» — «Мы не знаем, суд решит». — «Так на что же вы учились, если даже этого не знаете». В ответ: «Не смейте нас оскорблять! Сейчас вас в наручники...» Они ими постоянно угрожали. Стала снимать на телефон, они стали его отнимать, руки заламывать, — рассказывает Зингарова.

«Я им сказала, что это чистейшей воды провокация. Они мне: «Кто на что учился, тот тем и занимается», — рассказывает Ирина Зингарова



«Вызывает сомнения, что в данном деле присутствует такой элемент, как «неоднократность»

От такого обращения, по словам женщины, она получила растяжение и вывих плеча. В медпункте травмы зафиксировали. Самое интересное, что правоохранители сами снимали все на камеру, но ролик смонтировали так, что из него исчезли все неудобные для них эпизоды, говорит предпринимательница.

«Клиент», писавший ей во «ВКонтакте» под ником «Эльдар Гайнуллин», оказался старшим оперуполномоченным майором полиции Ильдаром Гайнутдиновым, как потом выяснит подозреваемая. Вскоре Зингаровой сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 180 — незаконное использование чужого товарного знака. Дата суда пока не назначена. Как выяснила Ирина, если бы она сшила одну куклу — дела не было бы. Поэтому просили трех. Однако эксперты из области авторского права сомневаются в правоте полицейских.

— Использование товарного знака без согласия правообладателя образует состав правонарушения. Также такая продукция является контрафактной и подлежит изъятию из оборота. Ирина должна была убедиться, что заказчик имеет соглашение с правообладателем об использовании его зарегистрированного знака. И при отсутствии лицензионного договора — отказать заказчику в его просьбе, — прокомментировал «Реальному времени» этот случай Алексей Донцов, руководитель судебного департамента компании BeBrand.

— Что же касается наличия состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 Уголовного кодекса РФ, то по смыслу указанной статьи неоднократность заключается в совершении лицом двух и более деяний. Поэтому вызывает сомнения, что в данном деле присутствует такой элемент, как «неоднократность», — продолжил эксперт.

По его словам, «неоднократность» подразумевает под собой неоднократные заказы на незаконную продукцию, а не количество изделий — в этом ошибка стражей порядка, решивших наказать швею. В МВД на просьбу прокомментировать дело сообщили, что знают об этой ситуации, попросили прислать официальный запрос, но и позднее, после отправки документа, ответа на момент публикации не последовало.

В прокуратуре РТ нашему изданию обещали изучить ситуацию. В Следкоме по РТ сообщили — заявление от предпринимательницы получали, однако оснований для возбуждения уголовного дела по фактам незаконного применения силы со стороны сотрудников полиции не нашли. В этой части доводы не подтвердились, пояснили журналисту «Реального времени» позицию ведомства. Вопрос о том — была ли провокация — остался без комментария.