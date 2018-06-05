Однажды в Америке

На сцену Качаловского театра вернулся мюзикл «Том Сойер»

Фото: пресс-служба Театра им. Качалова

Популярный у нескольких поколений казанцев спектакль Качаловского театра «Том Сойер» в свое время сошел с афиши. В конце весны театр показал премьеру — новый «Том Сойер», где те актеры, которые некогда играли ребят, уже играют взрослых. Подробности о новой постановке «Тома Сойера» — в материале «Реального времени».

Лучше, чем для взрослых

Известное выражение, гласящее, что театр для детей должен быть таким же, как для взрослых, только еще лучше, актуально в Казани и сейчас. Появление хороших детских спектаклей не столь часто, поэтому, наверное, одним из событий завершающегося сезона стала постановка сказки про кролика Эдварда Ренатом Аюповым в ТЮЗе им. Г. Кариева. Порадовал пару раз кукольный театр. Хочется верить, что новый спектакль в русском ТЮЗе, который ставит сейчас Борис Цейтлин, окажется не хуже его знаменитой «масочной» «Бури». ТЮЗ при Цейтлине был настоящим театром для детей и юношества.

Поэтому такой интерес вызвал бессмертный «Том Сойер» в постановке Александра Славутского в Качаловском театре. В этом случае перенос на сцену книги Марка Твена одинаково интересен и взрослым, и детям, начиная с того возраста, когда они могут воспринимать театр. Не случайно, в первый премьерный день «Том Сойер» даже шел не только утром, но и вечером. Естественно, при аншлагах.

«Моя книга предназначена главным образом для мальчиков и девочек, но надеюсь — мужчины и женщины не станут из-за этого ее чураться, ибо я считал своей приятной обязанностью напомнить взрослым, какими они были когда-то, каковы были их детские мысли и чувства, разговоры и мысли и в каких необычайных переделках приходилось им бывать иногда», — напоминает театр слова Марка Твена в программке к спектаклю.

И приятные воспоминания действительно охватывают взрослых, сидящих в зале. Ну а дети реагируют бурно, аплодисментами то и дело прерывая действие.

Перенос на сцену книги Марка Твена одинаково интересен и взрослым, и детям, начиная с того возраста, когда они могут воспринимать театр



Сколько стоит покрасить забор?

Итак, «Том Сойер» — это мюзикл. Качаловская труппа, ежедневно подвергающаяся и тренингу, и спевкам, прекрасно поет и танцует. Иначе введение в репертуар мюзикла было бы невозможным. Музыкальная основа — американские мелодии в аранжировке руководителя музыкальной группы театра, ученицы Эльмира Низамова, талантливой Лейсан Абдуллиной. В оркестровой яме во время спектакля находится оркестрик театра, сопровождающий действие.

Сценография (сценограф Александр Патраков) скупа и мобильна. Две вращающиеся плоскости — знаменитый забор тети Полли (Надежда Ешкилева), тот самый, который должен дважды покрасить Том, изловчившийся получить при этом целое состояние — от ржавого гвоздя и яблока до стеклянной пробки от графина. Этот забор при необходимости превращается в лабиринты пещеры, куда попадают герои. Над плоскостями забора — висячий мостик, часть действия происходит на нем.

Том Сойер (Павел Лазарев), Гек Финн (Виктор Шестаков), Сид Сойер (Алексей Захаров) и Бэкки Тэтчер (Славяна Кощеева) — естественно, центр спектакля, хотя в сюжет удачно вплетены и другие персонажи, и даже небольшие роли сделаны ярко и запоминающиеся.

Том и Гек — вовсе не трудные подростки. Это просто мальчишки, они растут и им очень хочется приключений, тайн, загадок, которых, очевидно, не так много в их небольшом городке, в одноэтажной Америке, так хорошо описанной Марком Твеном. Вот они и придумывают их себе на голову — будь то визит ночью на кладбище или поход в пещеру, где их ждет роковая встреча с индейцем Джо (Георгий Логинов).

Прекрасная дама — такая девочка-девочка Бэкки Тэтчер (Славяна Кащеева)



Лазарев и Шестаков — прекрасный дуэт, заразительный и рождающий ощущении сиюминутности придуманных шкод. Не менее интересен и их антипод — благовоспитанный ябеда Сид Сойер в исполнении Алексея Захарова.

Ну, и конечно, прекрасная дама — такая девочка-девочка Бэкки Тэтчер (Славяна Кащеева). Вся в розовом, чистенькая, благовоспитанная барышня, но, кстати, с удовольствием идущая на авантюры Тома. Девочка-девочка в душе оказывается той еще хулиганкой.

«Том Сойер» — спектакль, идеально выстроенный стилистически, где танцы, вокал и диалоги находятся в триединстве, поддержанные бурной театральностью, и в нем нет морализаторства, которое не любят дети всех возрастов и во все времена. Просто герои в нем живут в соответствии с правилами совести и чести: нельзя предать друга, нельзя, хотя это грозит серьезными неприятностями, позволить, чтобы осудили невиновного, надо любить, прощать и понимать. Такое вот «воспитание чувств» дарит театр зрителям.

А актеры, игравшие в первой постановке «Тома Сойера», тогда еще только делающие первые шаги на сцене, выросли. В новом спектакле они играют взрослых персонажей и делают это с азартом и любовью. Ведь история взросления Тома, Гека, Сида, Бэкки — это история на все времена.

1 / 11 Пресс-служба Театра им. Качалова

Пресс-служба Театра им. Качалова

Пресс-служба Театра им. Качалова

Пресс-служба Театра им. Качалова

Пресс-служба Театра им. Качалова

Пресс-служба Театра им. Качалова

Пресс-служба Театра им. Качалова

Пресс-служба Театра им. Качалова

Пресс-служба Театра им. Качалова

Пресс-служба Театра им. Качалова

Пресс-служба Театра им. Качалова