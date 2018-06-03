Рахманинов. Сирень. Дубль восемь

Фото: Олег Тихонов

Накануне в ГБКЗ РТ им. С. Сайдашева начался Международный фестиваль «Белая сирень» им. Сергея Рахманинова. О том, как Юрий Башмет выступил перед казанцами в не совсем обычной для него роли — в материале «Реального времени».

Весна души

Пожалуй, лучшего времени года и лучшего названия для фестиваля «Белая сирень» трудно было придумать. Тема весеннего обновления присутствует в творчестве Сергея Рахманинова, что же до белой сирени, этого нежного символа поздней весны, то это были любимые цветы Сергея Васильевича.

Учрежденный художественным руководителем ГСО РТ Александром Сладковским международный фестиваль «Белая сирень» проходит в Казани в восьмой раз. Концерты будут играть в течение месяца, в этом году фест еще и приурочен к чемпионату мира по футболу, то есть вошел в его культурную программу.

В афише пять концертов и россыпь громких имен: Юрий Башмет, Олли Мустонен, Денис Мацуев, Полина Осетинская, Екатерина Мечетина, Дмитрий Маслеев и другие. Финальный концерт, который пройдет в июле, можно будет назвать презентацией — на сцену выйдут молодые дарования, чьи победы в конкурсах еще впереди. К сожалению, из пяти концертов маэстро Сладковский встанет за пульт только в одном. Как тут не вспомнить строчку Андрея Вознесенского: «Как фатально вас не хватает!».

Учрежденный Александром Сладковским международный фестиваль «Белая сирень» проходит в Казани в восьмой раз. Из пяти концертов маэстро встанет за пульт только в одном



Впрочем, первый концерт феста, собравший вчера в БКЗ фантастическое количество зрителей — публика сидела на хорах, мужественно стояла всю программу в проходах зала — не только не разочаровал слушателей, но и задал высокую планку всей «Белой сирени». Юрий Башмет в неизменной черной блузе, которого казанцы вообще-то привыкли видеть с альтом в руках, занял место за дирижерским пультом. Партию рояля исполнил финский пианист, композитор и дирижер Олли Мустонен.

В зал слегка раскосыми очами пристально смотрел с портрета Сергей Рахманинов, авансцена была уставлена охапками белой сирени, маэстро Сладковский занял место в правой ложе. Первое отделение было отдано, пожалуй, одному из самых известных произведений Рахманинова — его второму концерту для фортепиано с оркестром.

Первые секунды концерта — мощный брутальный аккорд Олли Мустонена, звуки словно вырвались на свободу. Второй концерт Рахманинова, созданный в самом начале прошлого века, был написан после того, как композитор перенес тяжелую депрессию. По сути, это концерт — символ исцеления, обновления, весны души, когда возникает обостренное желание жить, подставлять лицо ветру, раскинуть руки в фантастическом порыве обнять землю. Как гимн жизни трактовал Юрий Башмет второй концерт Рахманинова.

Пианист извлекает звуки, словно высекая искры. В небольших паузах Мустонен рукавом вытирает пот. Вторая часть концерта — нежная, лирическая и, вместе с тем, романтическое песнопение дольнему миру. И финал, когда лирическая тема превращается в гимн Человеку, лучшему созданию Божьему. Публика не отпускает Мустонена, и он бисирует.

В афише пять концертов и россыпь громких имен: Юрий Башмет, Олли Мустонен, Денис Мацуев, Полина Осетинская, Екатерина Мечетина, Дмитрий Маслеев и другие



Жизнь человека

Второе отделение концерта — Симфонические танцы, последнее симфоническое произведение Рахманинова. Отметим, что программа вчерашнего концерта создавалась словно по контрасту.

Симфонические танцы написаны композитором в 1939 году, когда немцы оккупировали Польшу, Рахманинов с женой успели уехать в Америку, но в Париже осталась дочь, судьба которой была неизвестна. Мучимый тревогой за нее, размышлениями о судьбе мира Рахманинов создает в Америке, живя на побережье, Симфонические танцы.

Три части — «День», «Сумерки» и «Полночь» — это, конечно, не время суток, а этапы человеческой жизни. Именно так — с философской точки зрения — и трактуется это полное драматизма сочинение Рахманинова.

Харизматичный Юрий Башмет словно проводит слушателей через эти периоды жизни человека: от некоего марша первой части ко второй — светлой и лирической. И, наконец, третья часть, самая драматическая, тема которой пришла из средневековья, это ужасные пляски смерти, образ рока, столь любимый русскими романтиками серебряного века. И чудным образом через мрак словно всплывает воспоминание о «Всенощном бдении» Сергея Васильевича.

Башмет-дирижер не менее интересен, чем Башмет-альтист. Инфернальность «альтиста Данилова», хотя сам Юрий Абрамович в интервью автору этих строк категорически отрицал, что был прообразом главного героя романа Владимира Орлова, придает особый шарм его творчеству в любом проявлении. Что и показал вчерашний концерт фестиваля «Белая сирень».