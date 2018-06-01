Не май месяц: в Казани встретили летний снег, спасают мартышек и марабу и горюют об урожае

Резкое похолодание угрожает всходам на полях и здоровью татарстанцев

Фото: соцсети

Заморозками и мокрым снегом встретили сегодня лето в Казани и большинстве районов республики. Не лучше дела обстоят и у соседей: регионы Поволжья также во власти глубокого северо-восточного циклона. Как в Татарстане спасаются от холодов и где они уже нанесли урон — подробнее в материале «Реального времени».

Еще одно холодное лето?

Резким похолоданием до -1⁰С и мокрым снегом встретили сегодня начало лета казанцы. В утренние часы соцсети засыпали кадры заснеженных улиц, автомобилей и деревьев:

— Зимний сад! — шутили казанцы.

— Перезимовали зиму, перезимуем и лето! — вторили другие.

Между тем синоптики предупреждали о сильном похолодании. С 31 мая по 1 июня Татарстан находится в тыловой части глубокого северо-восточного циклона.

— Температурный фон прогнозируется на 6—8 градусов ниже нормы. Понижение температуры будет сопровождаться северо-западным ветром порывами до 17 м/с, — сообщают в Управлении Гидрометцентра РТ.

Сегодня в республике местами прошел дождь, ночью в отдельных районах — с мокрым снегом. Температура ночью понизилась до 0… +4⁰С, местами до -1⁰С, днем воздух прогрелся до +7… +12⁰С.

Ночью 2 июня под влиянием гребня антициклона осадки маловероятны, но вновь ожидается резкое похолодание — до 0… +4⁰С, местами до -2⁰С. Днем при прохождении атмосферного фронта северного циклона местами дождь, температура +11… +16⁰С.

«Обычно похолодание всегда связано с простудными заболеваниями вследствие того, что люди не рассчитывают и одеваются не по погоде. Поэтому, конечно, это всегда имеет значение в подъеме заболеваемости», — подтвердила Ирина Кравченко. Фото dsm.ru



Простуда не дремлет, а мартышек и марабу загнали обратно в вольеры

За время солнечного мая казанцы успели перейти на летнюю одежду, но последние пару дней вынудили вернуться к теплым курткам. Тем не менее многие успели простыть.

— Обычно похолодание всегда связано с простудными заболеваниями вследствие того, что люди не рассчитывают и одеваются не по погоде. Поэтому, конечно, это всегда имеет значение в подъеме заболеваемости, — подтвердила главный инфекционист Минздрава РТ Ирина Кравченко.

Впрочем, на статистике это пока не отразилось. Судя по данным Роспотребнадзора, прироста больных пока не замечено.

— Особо заметного повышения заболеваемости не ощущается. Есть, конечно, обращения, но, может, чуточку побольше стало, но не так, чтобы в разы. И потом, болеют, скорее всего, в легкой форме: насморк, недомогание, а по этой причине в стационар не все обращаются, — подтвердил главный специалист по инфекционным болезням Минздрава РТ Халит Хаертынов.

Пришлось позаботиться и о здоровье зверей. В Казанском зооботсаду приняли меры на время похолодания.

— Тех, кто плохо переносит прохладную погоду, обратно завели в теплые помещения — в свои же вольеры, только крытые. В основном это теплолюбивые звери — обезьяны, они не любят сквозняков. Некоторые виды птиц из южных, например марабу, нильские гуси. Пока в мае было жарко, они уже гуляли на улице, а теперь их загнали в теплые крытые вольеры и пока не выпускают. Остальные птицы, даже из экзотических, они у нас не первый год, привыкшие и закаленные в нашей полосе, неплохо переносят такую погоду. Хотя и у них есть доступ к вольерам, — рассказала заведующая экскурсионно-массовым отделом Энже Галиахметова.

Пришлось позаботиться и о здоровье зверей. В Казанском зооботсаду приняли меры на время похолодания. Фото itiltour.ru

Всходы на полях республики подмерзли

В Минсельхозпроде РТ обеспокоены заморозками на почве. По словам специалистов, зерновые у нас морозоустойчивые — способны выдержать до -9 градусов, здесь большей проблемой скорее может стать засуха, чем похолодание. Но все зависит от фазы, сейчас во время всходов растения могут подмерзнуть.

— У нас к этим заморозкам менее устойчивые культуры — это кукуруза, картофель, гречиха. Они не столько погибают, сколько отстают в развитии. Где-то могут быть и потери урожая, где-то — не вызреют, — говорит начальник отдела развития отраслей земледелия министерства Ирек Садыков.

Первые тревожные сигналы об ущербе от заморозков уже получили в Россельхозцентре РТ.

— На этой неделе у нас уже приходили сообщения из районов, что наблюдаются подморожения кончиков растений — это касается тех, что находятся в фазе всходов. Яровая пшеница, ячмень, озимая пшеница. Такие сообщения мы получили из Лениногорского района, где выпал снег, Тукаевского, Балтасинского и Арского районов, — сообщила замруководителя филиала по защите растений Елена Прищепенко.

В ведомстве также переживают за всходы таких культур, как гречиха, рапс, горох, просо, картофель и кукуруза. Частникам специалисты советуют на время заморозков накрывать на ночь грядки пленкой.

Между тем, по данным Гидрометцентра РТ, уже с воскресенья температура воздуха в республике начнет прогреваться.

По словам специалистов, зерновые у нас морозоустойчивые — способны выдержать до -9 градусов, здесь большей проблемой скорее может стать засуха, чем похолодание. Фото agro.tatarstan.ru



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