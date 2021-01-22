Прищепенко Елена Александровна
Общая информация
Роидалась 20 января 1977 года.
Образование
2000 г. — окончила Марийский государственный университет.
Окончила Казанский аграрный университет.
Кандидат сельскохозяйственных наук (2013 г.).
Трудовая деятельность
2011-2019 гг. — заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ.
С 2019 г. — врио директора Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской Академии сельскохозяйственных наук.
С 2020 г. — директор Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской Академии сельскохозяйственных наук.
Награды и звания
Награждена медалью «Почетный агрохимик» (2019 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, Оренбургский тракт, 20а
- Телефон: (843) 277-82-54
- Email: niiaxp2@mail.ru
Дата последнего обновления: 22.01.2021