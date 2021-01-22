Список персон

Прищепенко Елена Александровна

Образование и наука

Общая информация

Роидалась 20 января 1977 года.

Образование

2000 г. — окончила Марийский государственный университет.
Окончила Казанский аграрный университет.
Кандидат сельскохозяйственных наук (2013 г.).

Трудовая деятельность

2011-2019 гг. — заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ.
С 2019 г. — врио директора Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской Академии сельскохозяйственных наук.
С 2020 г. — директор Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской Академии сельскохозяйственных наук.

Награды и звания

Награждена медалью «Почетный агрохимик» (2019 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420059, Оренбургский тракт, 20а
  • Телефон: (843) 277-82-54
  • Email: niiaxp2@mail.ru

Дата последнего обновления: 22.01.2021

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