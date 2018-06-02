Мистахов остался в «Океане»: как «Алмаз» спас «пограничный» контракт зеленодольских верфей

Фото: Максим Платонов

АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» сдал первый серийный сторожевой корабль проекта 22100 «Петропавловск-Камчатский», который из-за европейских санкций пришлось строить полностью из отечественного корабельного оборудования. В отличие от головного корабля «Полярная звезда», оснащенного западной техникой, «российский пограничник» подорожал почти на 30% — до 10 млрд рублей, считают эксперты. Тем не менее, как выяснило «Реальное время», погранслужба лоббирует строительство еще семи подобных кораблей.

Корабельный арт-дизайн для пограничников

Пограничный сторожевой корабль нового поколения проекта «Океан» — первый российский корабль, спроектированный по требованиям морских пограничников. Выйдя со стапелей судостроительного завода, он поразил изяществом большой конструкции корпуса, отточенными линиями носовой части, и, главное, необычайно яркой окраской. В отличие от боевых кораблей в серой маскировочной краске «Петропавловск-Камчатский» выглядел нарядно и торжественно. Приглушенно-красный киль удачно сочетался с темно-синими бортами, которые разграничивала тонкая белая линия, подчеркивающая правильность пропорций корабля. Белоснежная палуба и надстройки необычных форм придавали ему дополнительный внешний лоск. И если бы по центральной части корпуса корабля не выделялась бы белая надпись — «Береговая охрана», то можно было бы принять его за океанический лайнер. По всей видимости, пограничники выбрали яркий декор для того, чтобы на море их было видно со всех приграничных точек, что собственно, отвечает их основной миссии.

На церемонию спуска на воду красавца-пограничника приехали московские гости: руководитель департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ Геннадий Медведев, который принимает его на службу, представитель заказчика — первый заместитель начальника Управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ Олег Колесник, разработчик проекта — главный конструктор АО «ЦМКБ «Алмаз» Борис Лейкис. Их сопровождали заместитель премьера и министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, глава «Ак Барс Холдинга» Иван Егоров, рискнувший прилететь в непогоду на легком белом вертолете Robinson 44, и глава свежеиспеченной судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

Смотрите, как он вышел на воду, сразу изменилась погода



С Волги дуло сильным пронизывающим ветром. Поэтому символическую церемонию спуска на воду поспешили провести как можно быстрее. На открытой площадке ее дожидались около 100 рабочих завода, которые все время ежились в куртках от холода.

«Смотрите, после того, как он вышел на воду, сразу изменилась погода. Ему хочется служить на Камчатке, там, где прохладно, холодно, — взбодрил заводчан Ренат Мистахов. — Чем быстрее мы сдадим корабль, тем скорее улучшится погода». Он признался, что «непросто было строить 111 заказ, но особенно непросто было его сдавать. Но нам надо было пройти этот путь, чтобы в нас поверили для дальнейшего строительства самых больших кораблей».

Глава департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ Геннадий Медведев добавил, что это тот корабль, о котором давно мечтали пограничники. По его словам, головной корабль проекта «Океан» под названием «Полярная звезда» несет службу в Пограничном управлении ФСБ России по Западному арктическому району, и им очень довольны. «Потребность в данных кораблях у пограничников большая. Их ждут в Арктике, на Камчатке, на Сахалине и в Приморье», — добавил он, но так и не сообщил точной цифры. «Петропавловск-Камчатский» — первый серийный корабль проекта «Океан», который отправится на службу ФСБ на Камчатку.

Напомним, что строительство кораблей проекта «Океан» ведется по госконтракту с Пограничной службой ФСБ, подписанного в 2015 году. Он предусматривает сдачу двух серийных кораблей общей стоимостью более 17 млрд рублей. Головной корабль «Полярная звезда», который был заложен в 2012 году, был передан заказчику в 2015 году. Тогда же был заложен «Петропавловск-Камчатский». Позднее был подписан контракт на следующий серийный корабль, который предстоит сдать в 2019 году.

Приглушенно-красный киль удачно сочетался с темно-синими бортами, которые разграничивала тонкая белая линия, подчеркивающая правильность пропорций корабля

Как спасали «пограничный контракт» от остановки

Однако выполнение госконтракта после 2015 года оказалось гораздо более драматическим. Оно едва не споткнулось из-за европейских санкций, запретивших западным производителям поставлять корабельное оборудование в Россию. Как известно, высокотехнологичные компоненты — энергетические установки, современные гребные валы и винты, навигационное и радиолокационное оборудование, системы вооружений — все ввозилось из-за рубежа.

«Вводя запрет на поставку энергетического оборудования, они думали, что в России умрет судостроение. Но за короткое время мы сумели создать производство, аналог энергетической установки, на базе российского производства», — заявил на церемонии главный конструктор АО «ЦМКБ «Алмаз» Борис Лейкис.

Позже он пояснил «Реальному времени» за счет чего контракт на строительство этих кораблей был продолжен Зеленодольским заводом. «Когда мы спроектировали первый корабль «Полярная звезда», то в нем была установлена уникальная энергетическая установка с экономичным расходом топлива. Их в мире единицы. Если сказать просто, то это как дорогой автомобиль с электродвигателем: когда он в пробках, работает как электродвигатель, а когда идет по автобану, работает как дизельный. По этому принципу была создана эта зарубежная установка. Когда вводили санкции, зарубежные страны решили, что Россия больше не сможет строить корабли. Потому что создать такую установку очень сложно. Альянс компаний из Франции, Норвегии, Финляндии перестал с нами сотрудничать. Поэтому перед нами встала задача: либо мы останавливаем строительство этих кораблей, либо создаем подобную установку, которая может работать как в дизельном, так и в электрическом варианте», — рассказал Лейкис.

Борис Лейкис:

«Вводя запрет на поставку энергетического оборудования, они думали, что в России умрет судостроение. Но за короткое время мы сумели создать производство, аналог энергетической установки, на базе российского производства»

Пограничники пожинают плоды от санкций

Благодаря созданию аналога энергетической установки препятствия были сняты, так что сейчас обсуждается серия в девять кораблей этого класса с учетом головного корабля «Полярная звезда». «Я слышал цифру девять, — рассказал Лейкис. — А сколько точно будет, я не знаю. Все будет зависеть от финансирования и других факторов». При этом разработчики признают, что российский пограничник заметно подорожал. По оценкам экспертов, рост мог составить 50% — до 10 млрд рублей. Впрочем, по официальным данным, стоимость корабля «Петропавловск-Камчатский» выросла не так сильно. Как следует из материалов сайта zakupki.gov, в марте этого года заказчик — войсковая часть 55056 — зафиксировал его цену в 8 млрд 663 млн рублей, тогда как раньше два корабля покупались за 17 млрд рублей. Иначе говоря, пограничники переплатили немногим более 1 млрд рублей за каждый корабль. «Знаете, раньше эти деньги уходили за рубеж, а теперь остаются в России», — ответил на это Лейкис. Таким образом, продолжение серии «Океан» полностью в руках производителей судовых двигателей.

1 / 31 Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов

Камиль Исмаилов