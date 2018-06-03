Видео недели: человек-паук в Париже, школьный «Туган як» и огненный «Святой источник»

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Генконсул Венгрии заговорил на татарском

На этой неделе генконсул Венгрии в Казани Адам Штифтер во время встречи с госсоветником Татарстана Минтимером Шаймиевым поприветствовал его на татарском языке. Он неплохо владеет русским языком, а длительные исторические связи между венграми и татарами, по словам генконсула, позволяют быстрее изучить и татарский язык.

Парижский человек-паук



В Париже 22-летнего нелегального мигранта из Мали Мамуду Гассама прозвали человеком-пауком после того, как он без страховки за секунды вскарабкался на балкон пятого этажа и спас повисшего на нем ребенка.

Инцидент вызвал широкий резонанс, и в понедельник спасатель по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона побывал в Елисейском дворце, где глава государства лично поблагодарил его, вручил медаль за храбрость и предложил устроить на работу пожарным. Малиец уже подписал контракт на прохождение практики в пожарной службе. Власти города также официально оформили его как мигранта и выдали вид на жительство — это первый этап получения французского гражданства.

Последний звонок под «Туган як»



В Уфе пять тысяч выпускников отметили последний звонок под песню «Туган як» («Родной край») татарской певицы родом из Башкирии Васили Фаттаховой. Теперь уже бывшие школьники не только станцевали под эту песню, но и с удовольствием ей подпевали.

КАМАЗ затестил свой беспилотник



В Казани на специальной трассе от улицы Меридианной до ТРЦ «Ривьера» прошли испытания беспилотных микроавтобусов КАМАЗа проекта «Шаттл».

Небольшой микроавтобус находился под защитным чехлом и передвигался с небольшой скоростью. При этом в салоне присутствовал и водитель, который следил за процессом движения.

Публикация от Aizet♻️ (@qwerty_lce) 27 Май 2018 в 8:33 PDT







Как пьяная чиновница министра в трусах везла

В Сеть попал видеоролик, в котором сотрудники ГИБДД задерживают 34-летнюю пьяную женщину, везущую на служебном авто мужчину в трусах и тоже подшофе. Случай вроде бы не экстраординарный — если бы нарушительницей не оказалась специалист по опеке и попечительству администрации Октябрьского района Саратова Мария Мищенко, а ее пассажиром — человек, похожий на министра финансов Саратовской области Александра Выскребенцева. После разгоревшегося скандала Выскребенцеву пришлось уволиться «по собственному».

«Я буду за Путина голодать!»

В копилке разошедшихся по интернету видео от бабушек из «Отрядов Путина» появилась еще одна запись. На этот раз грозные пенсионерки сообщают на камеру, что будут голодать за Путина.

— Я буду тоже голодать за Путина! Я стояла и буду стоять: наш президент прекрасный! И кто посягает на него, тому… Идите [сюда], кто хочет еще голодать! — обращается с призывом к своим товаркам бабушка.

«Что за группа была?»

Сотрудник службы охраны, охранявшей в Петербурге уличный концерт «Аквариума», мог так и не узнать, кого он охранял. Если бы не Борис Гребенщиков, который подошел поблагодарить его за работу и пожать руку. Молодой человек, не отрывая взгляда от телефона, между делом произнес: «Что за группа была?» Услышав невозмутимый ответ БГ, он, все также не отрываясь от смартфона, покивал головой.

Огненный «Святой источник»

«Святой источник» специально к ЧМ по футболу выпустил бутылку воды в форме мяча. Журналисты «Фонтанки» выяснили, что вода эта — просто огонь. Бутылка на солнце приобретает свойства лупы, которая, преломляя свет, может поджечь как спички, так и поверхность, на которой оказалась тара.

На депутатском «Хаммере» по избирателям



О странных выходках «слуг народа» слышал, наверное, каждый россиянин. Еще один подобный случай произошел на неделе в Петербурге, где, предположительно, депутат Пушкинского района в ответ на замечание не нашел ничего лучше, как протаранить на своем «Хаммере» автомобиль возмутившейся жительницы города, в котором, помимо нее, сидели еще дети. В самом «Хаммере», к слову, тоже находились дети. К счастью, никто не пострадал. Уехать с места происшествия депутату не дали свидетели — в ситуации разбирались уже правоохранительные органы.

Мастер-класс по невозмутимости от Овечкина



Невозмутимости российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина можно только позавидовать. Когда ему в лицо прилетела шайба во время первого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Найтс», он только поморщился и проверил пальцами, на месте ли зубы.

Коллеги из Ruposters сравнили реакцию «Ови» с «корчами» футболистов после малейших столкновений на поле (а то и без оных).

Крыши летают…



Поврежденные машины, вырванные с корнями деревья, сорванные крыши — Казань и Татарстан залечивают раны после сильного ураганного ветра с ливнем.



Последствия урагана заснял и татарский певец Асаф Валиев.