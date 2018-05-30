В Сети появилось видео испытаний беспилотного микроавтобуса КАМАЗа в Казани

В Казани, на специальной трассе от улицы Меридианной до ТРЦ «Ривьера», прошли испытания беспилотных микроавтобусов КАМАЗа проекта «Шаттл». В настоящий момент дорога закрыта для проезда.

Небольшой микроавтобус находится под защитным чехлом и передвигается с небольшой скоростью. При этом в салоне находится водитель, который следит за процессом движения.



Трасса, на которой тестируются новые беспилотники КАМАЗа, обнесена зеленой защитной сеткой.

В начале мая стало известно, что в Казани к ЧМ-2018 начали строить дорогу для беспилотных микроавтобусов КАМАЗа. Предполагается, что они будут задействованы для перевозки болельщиков, приехавших на мундиаль.