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В Сети появилось видео испытаний беспилотного микроавтобуса КАМАЗа в Казани

14:18, 30.05.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России
В Сети появилось видео испытаний беспилотного микроавтобуса КАМАЗа в Казани
Фото: скриншот instagram.com

В Казани, на специальной трассе от улицы Меридианной до ТРЦ «Ривьера», прошли испытания беспилотных микроавтобусов КАМАЗа проекта «Шаттл». В настоящий момент дорога закрыта для проезда.

Небольшой микроавтобус находится под защитным чехлом и передвигается с небольшой скоростью. При этом в салоне находится водитель, который следит за процессом движения.

Трасса, на которой тестируются новые беспилотники КАМАЗа, обнесена зеленой защитной сеткой.

В начале мая стало известно, что в Казани к ЧМ-2018 начали строить дорогу для беспилотных микроавтобусов КАМАЗа. Предполагается, что они будут задействованы для перевозки болельщиков, приехавших на мундиаль.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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