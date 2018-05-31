В Татарстане появилась новая общественная организация для защиты предпринимателей от коррупции

В Республике Татарстан 22 мая была зарегистрирована новая общественная организация, целью которой является защита предпринимателей от коррупционных действий чиновников. Об этом на брифинге по презентации Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» рассказала Гульнара Сергеева.

По ее словам, в Центре работают всего 2 человека. Остальные, включая юристов и членов экспертного совета, трудятся на общественных началах, передает корреспондент «Реального времени».

Помощь предпринимателям в новой общественной организации будут оказывать бесплатно.

Ранее стало известно, что в Торгово-промышленной палате РФ разработали стандарт для противодействия коррупции. Согласно нему в российских бизнес-структурах должны появиться специалисты по профилактике коррупционных нарушений.

Добавим, что общая сумма взяток в 2017 году в Татарстане составила 32,6 млн рублей.

