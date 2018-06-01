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Генерал ФСБ: «Бабченко — это не тот объект для спецслужб, с которым надо сводить счеты»

07:00, 01.06.2018 1
Генерал ФСБ: «Бабченко — это не тот объект для спецслужб, с которым надо сводить счеты» Фото: Валентин Огиренко / Reuters (rbc.ru)

Вечером 29 мая появилось сообщение о том, что известный российский журналист и писатель Аркадий Бабченко был убит в подъезде собственного дома в Киеве. Новость вызвала мощный резонанс: о произошедшем поспешили высказаться чиновники — от главы МИД РФ Сергея Лаврова до председателя Совфеда Валентины Матвиенко, к соболезнованиям также присоединились бывшие коллеги Бабченко — посвященные ему некрологи публиковались практически в каждом российском издании. Однако на следующий день живой и здоровый Аркадий Бабченко внезапно появился на брифинге СБУ, где было объявлено, что все произошедшее являлось частью спецоперации, в результате которой был задержан подозреваемый в подготовке покушения гражданин Украины, якобы завербованный российскими спецслужбами. В интервью «Реальному времени» свою позицию относительно «воскрешения» Аркадия Бабченко силами СБУ озвучил генерал ФСБ в запасе Александр Михайлов.

«В этой истории изначально не могло быть русского следа»

— Александр Георгиевич, как вы отнеслись к новости об убийстве Аркадия Бабченко изначально и как изменилось ваше мнение относительно ситуации после того, как он появился на брифинге СБУ живым и здоровым?

— Как государственный человек, я не испытал вообще никаких эмоций, когда узнал, что он был якобы убит. Думаю, таким было общее ощущение у всех людей, которые когда-то поддерживали с ним контакты и видели его эволюцию в негативную сторону. А когда я узнал, что он чудесно «воскрес» я понял, что он конченый мерзавец. Человек, по сути, вступил в контакт с бандитской организацией СБУ, которая сегодня занимается произволом на территории Украины. Не факт, что там было какое-то покушение, не факт, что его хотели убить. Скорее всего, СБУ просто надо было задержать и арестовать каких-то людей.

— Я правильно понимаю, что вы даже не допускаете мысли о том, что его действительно хотели «убрать» наши спецслужбы?

— Кому он нужен? Давайте будем исходить из того, что прежде, чем провести подобное мероприятие, нужно тщательно просчитать политические риски. В данном случае Бабченко — это не тот персонаж, ради которого стоит рисковать не только репутацией государства, но и людьми, которые будут проводить эту операцию.

«Отравили» Скрипаля, а при этом Гордиевский и Суворов живы-здоровы и неплохо себя чувствуют. Хотя это люди, которые нанесли колоссальный ущерб государству». Фото tvc.ru

В этой истории изначально не могло быть русского следа. Тот период, когда пытались мстить каким-то подонкам подобным образом, остался в прошлом. Специальные службы уже давно отошли от этой практики — за последние лет 50 мы не сможем найти ни одного факта, связанного с физическим устранением врагов.

«Отравили» Скрипаля, а при этом Гордиевский и Суворов живы-здоровы и неплохо себя чувствуют. Хотя это люди, которые нанесли колоссальный ущерб государству. Теперь Бабченко на Украине оказался вот в такой ситуации, а рядом ходят люди, которых уже давно надо было закопать в могилу — тех же бандеровских лидеров или ярых русофобов, угрожающих России взрывом Крымского моста. Понимаете, это не тот объект для спецслужб, с которым надо сводить счеты.

— Что вы думаете о самой спецоперации? Работа на протяжении двух месяцев, подготовка к поимке убийцы и так далее — это похоже на правду?

— Откровенно говоря, это спектакль. Цирк с конями. Для того, чтобы кого-то арестовать, у спецслужб было достаточно оснований и без этой инсценировки. Тем более, как вы знаете, на Украине сейчас просто назначается обвиняемый без предъявления доказательств. Вся эта инсценировка была от лукавого. С другой стороны, совершенно очевидно: все это делалось в большей мере с расчетом на внешний эффект, нежели на решение каких-то оперативных задач.

«Это надоело не только нам, но и Западу, который смотрит на все эти вещи с разочарованием»

— Тем не менее утверждается, что подготовкой покушения занимался гражданин Украины, завербованный именно российскими спецслужбами. Чем вся эта ситуация грозит России в политическом плане?

— Эти украинские политические персонажи с сумеречным сознанием сейчас заявляют, что Россия, путем убийства Бабченко, пыталась дестабилизировать ситуацию на Украине. Они даже не задумываются, что говорят. Что это за государство, которое можно дестабилизировать, устранив какого-то никому не нужного журналиста тем более с российским гражданством? Вся Украина после убийства должна была встать на уши и поднять руководство страны на вилы? Это абсолютный нонсенс.

«Совершенно очевидно: все это делалось в большей мере с расчетом на внешний эффект, нежели на решение каких-то оперативных задач». Фото facebook.com/mixailotkach

Иногда заявленные политиками мотивировки выглядят достаточно смешно. Или Украина, как утверждает Порошенко, — великое государство, или это колос на глиняных ногах, который можно просто задеть мизинцем, и он упадет. Кроме иронии и какой-то досады от того, как деградировала крупная страна, эта ситуация больше ничего не вызывает.

Мне кажется, все, что было сыграно и срежиссировано войдет в анналы истории — особенно специальных служб — как совершенно дикий, карикатурный элемент первой четверти XXl века. Думаю, украинские политики сейчас будут пытаться как можно скорее забыть эту тему — слишком уж сильный репутационный удар получили их спецслужбы за счет проведения этой операции.

— Авторы политического телеграм-канала «Незыгарь» высказали любопытное предположение, что ситуация с Бабченко — это элемент готовящегося громкого судебного процесса (в связке с делом Надежды Савченко и Кирилла Вышинского) против РФ, который может быть продан «западному общественному мнению в обмен на принуждение к миру». Как вы смотрите на такую версию?

— Мы же прекрасно видим, что происходит на Украине: сбили «Боинг» — виновата Россия, начались обстрелы городов Донбасса — виновата Россия. Я также хотел бы заметить: донецких ребят называют сепаратистами и террористами, но был ли хоть один террористический акт на территории Украины, который был бы связан именно с Донецком? Не было. Следовательно, все, что они творят в Донецке, является абсолютным геноцидом Донбасса.

«Мы же прекрасно видим, что происходит на Украине: сбили «Боинг» — виновата Россия, начались обстрелы городов Донбасса — виновата Россия...» Фото kievsmi.net

Наши донецкие ребята даже не переходят линию между враждующими сторонами. Если бы они поставили такую задачу, то сейчас они бы уже были где-нибудь в районе Киева. Все эти вопли о том, что «наших бьют», присутствуют в риторике украинских политиков уже давно и чем больше беспредела они сами творят, тем больше они кричат о том, что их кто-то обижает.

Мы уже давно к этому привыкли. Более того, это надоело не только нам, но и Западу, который смотрит на все эти вещи с разочарованием, потому что в Украину вкладывались серьезные деньги, но кроме воровства за этим ничего не последовало. Какие для нас последствия? Мы-то переживем, а вот они нанесли серьезный удар по самим себе.

Лина Саримова
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:20
    Украинские спецслужбы развиваются и растут, мое мнение. Через лет 10 когда Украина станет экономически более сильной СБУ будет еще круче
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