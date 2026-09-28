В АТОР назвали топ-5 доступных пляжных направлений для россиян в октябре

Турция заняла только третье место в рейтинге

Фото: Людмила Губаева

Минимальная стоимость тура в Египет на двоих в период с 1 по 12 октября составляет 96,3 тысячи рублей, что на 15,7% ниже, чем в конце сентября, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

— С 23 по 30 сентября минимальная цена тура составляла 114,2 тысячи рублей, а теперь, в период с 1 по 12 октября, стартует от 96,3 тысячи рублей на двоих, — говорится в сообщении.

Египет занимает первое место среди самых доступных пляжных направлений для российских туристов в начале октября.

На втором месте находятся Объединенные Арабские Эмираты, где минимальная цена тура начинается от 96,5 тысячи рублей на двоих. Турция занимает третью позицию с турами от 100,8 тысячи рублей, а Таиланд располагается на четвертом месте с ценой от 127,3 тысячи рублей на двоих, оставаясь лидером среди стран Юго-Восточной Азии.

В пятерке лидеров также находится Хайнань, где минимальная стоимость тура составляет 128,2 тысячи рублей на двоих. Как отмечает АТОР, остров является соперником Таиланда по ценовой категории, но немного уступает ему по доступности.

Ранее в РСТ допустили снижение цен на путевки в Турцию осенью.

Никита Егоров