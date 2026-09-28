Профзаболеваемость в Татарстане превышает среднероссийскую в три раза

В 2025 году у 226 работников выявлено 328 случаев профзаболеваний, показатель составил 2,52 на 10 тыс. работников против 0,79 по стране

Фото: Максим Платонов

В Татарстане показатель профессиональной заболеваемости выше, чем в среднем по России. В 2025 году у 226 работников выявлено 328 случаев профзаболеваний, показатель составил 2,52 на 10 тыс. работников против 0,79 по стране. Такие данные привела заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Марина Прокофьева на IV Республиканском форуме «Инвестиции в безопасность работников — фундамент будущего», передает пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана.

За последние пять лет чаще всего отклонения фиксируются по шуму (до 27%), вибрации (до 14%) и освещенности (до 8,4%). Лабораторный контроль подтверждает риск профзаболеваний от вредных производственных факторов, особенно шума и вибрации. При этом в ведомстве отмечают, что высокий показатель говорит и о развитой профпатологической помощи в регионе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ставка делается на профилактику. За первое полугодие 2026 года проведено более 500 консультаций, 94 профилактических визита и объявлено 169 предостережений. Оценка воздействия физических и химических факторов проведена почти на 2 тыс. рабочих мест. Для раннего выявления заболеваний важны своевременные медосмотры, особенно раз в пять лет в профпатологических центрах.

Ранее сообщалось, что в России за неделю заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 выросла на 33%. Интенсивность распространения респираторных инфекций усиливается.

Алсу Сабирзанова