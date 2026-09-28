Власти Татарстана планируют выплатить до 2 млн рублей пострадавшим от атак БПЛА

Единовременная выплата предусмотрена на каждого погибшего в результате подобного ЧП

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане планируют выплатить единовременно до 2 млн рублей гражданам, пострадавшим от атак ракет и БПЛА, в качестве материальной компенсации. Проект сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, каждому члену семьи предложили выплатить 2 млн рублей на каждого погибшего в результате подобного ЧП.

Гражданам, получившим тяжкий или средний вред здоровью в результате атак, хотят выплатить в случае одобрения проекта 600 тыс., легкий вред — 300 тыс., лицам, утратившим часть имущества первой необходимости, — 78 тыс., а полностью утратившим — 156 тыс.

Источником финансирования выступят средства резервного фонда Кабмина РТ.

Ранее сообщалось, что в России могут установить выплату 200 тыс. рублей за долголетие.

Никита Егоров