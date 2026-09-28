Казанский Кремль назвал санкции против Минниханова провокацией

Причиной санкций в Брюсселе назвали эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине

Фото: Динар Фатыхов

В пресс-службе раиса Татарстана прокомментировали сообщения ЕС о введении санкций в отношении Рустама Минниханова. Там отметили, что решение расценивают как провокацию и циничное использование детей в политических целях.

«Введение санкций в отношении раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине расцениваем как провокацию и циничное использование детей в политических целях. Да, в нынешней ситуации может быть много причин, по которым могли бы быть введены санкции, тем более учитывая вклад, который Татарстан вносит в укрепление обороноспособности страны и защиту ее рубежей. Однако именно формулировка «принудительная депортация детей» является бесстыдной попыткой Запада опорочить духовно-нравственные ценности России, направленные на защиту и заботу о детях», — говорится в сообщении.

Напомним, Евросоюз ввел санкции против раиса Татарстана Рустама Минниханова. Причиной в Брюсселе назвали эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине, которую там называют «принудительной депортацией». Решение опубликовано Советом ЕС.

Санкции включают заморозку активов и запрет на въезд. Всего в новый список вошли 10 физических лиц и 17 организаций, в том числе детские и молодежные спортивные лагеря России и КНДР.

Алсу Сабирзанова