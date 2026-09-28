ЕС ввел санкции против Минниханова

Санкции включают заморозку активов и запрет на въезд

Евросоюз ввел санкции против раиса Татарстана Рустама Минниханова. Причиной в Брюсселе назвали эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине, которую там называют «принудительной депортацией». Решение опубликовано Советом ЕС.

Санкции включают заморозку активов и запрет на въезд. Всего в новый список вошли 10 физических лиц и 17 организаций, в том числе детские и молодежные спортивные лагеря России и КНДР.

Ранее сообщалось, что Минниханов обратился с посланием к депутатам Госсовета Татарстана. В своем выступлении глава региона затронул широкий круг тем — от промышленности и инвестиций до сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровизации.

Алсу Сабирзанова