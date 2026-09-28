Спрос на товары по «Сумеркам» резко вырос в сентябре, а фильм собрал 196 млн рублей за уик-энд

Продажи товаров по «Сумеркам» на Wildberries в сентябре выросли на 215%

Продажи товаров по вселенной «Сумерек» резко выросли на Wildberries в сентябре 2026 года. Рост совпал с возвращением первого фильма саги в российские кинотеатры. По данным маркетплейса, в сентябре покупатели приобрели на 215% больше тематических товаров, чем в августе. В деньгах продажи выросли на 194%.

Особенно быстро рос спрос на футболки. За месяц их продажи в штуках увеличились на 936%, а оборот вырос на 824%. Бижутерию покупатели стали брать на 205% чаще, а продажи в деньгах выросли на 184%. Ювелирные украшения показали рост на 33% в штуках и на 30% в деньгах.

Книги также получили дополнительный спрос. За январь — сентябрь продажи книг по «Сумеркам» на Wildberries выросли на 61% в натуральном выражении и на 108% в денежном по сравнению с тем же периодом 2025 года. Только в сентябре продажи книг увеличились на 95% относительно августа, а оборот — на 66%.

Другие категории тоже показали заметную динамику. Покупатели стали приобретать на 113% больше фигурок героев и на 276% больше кружек. Продажи постеров выросли на 173%, наклеек для творчества — на 292%. Оборот этих категорий увеличился соответственно на 60, 221, 119 и 253%. Маркетплейс фиксировал рост и до сентября. В январе — августе продажи фигурок выросли на 15% год к году в штуках и на 97% в деньгах. Постеров купили на 75% больше, а их оборот увеличился на 31%. Продажи бижутерии выросли на 6%, ювелирных украшений — на 25% в денежном выражении.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ассортимент включает не только одежду и сувениры. Покупатели могут найти ростовые фигуры Эдварда Каллена, дакимакуры, постельное белье, маски, пазлы, конструкторы, пледы, свечи и твердые духи. В сентябре продажи ростовых фигур выросли на 347%, масок — на 500%, аксессуаров для фотосессий — на 657%.

Кинотеатры также зафиксировали высокий интерес к франшизе. Перевыпуск «Сумерек» с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном занял первое место в прокате России и стран СНГ с 17 по 20 сентября. За первый уик-энд фильм собрал 196 млн рублей. Общие сборы в России достигли 209,5 млн рублей.

Первый роман Стефани Майер вышел в 2005 году. Он рассказывает о 17-летней Белле Свон, которая переезжает в Форкс и знакомится с Эдвардом Калленом. Позже девушка узнает, что ее одноклассник — вампир. Майер начала писать книгу после сна о встрече обычной девушки с вампиром и завершила роман примерно за три месяца.



Екатерина Петрова