Россия подала иск против Норвегии после ареста судна «Профессор Молчанов»

Решение ожидается в течение пары недель

Фото: Инна Серова

Трест «Арктикуголь» подал иск против Норвегии из-за ареста судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, передает ТАСС.

— Да, иск подали. Сейчас идет разбирательство, — сказал министр.

По словам Чекункова, решение ожидается в течение пары недель. Он отметил, что норвежская судебная система работает достаточно быстро. Министр также подчеркнул, что ущерб «Арктикугля» будет подсчитан после вынесения решения.

— Сейчас главное — вернуть судно, а оценки можно будет давать позже, — добавил он.

Норвежские власти задержали судно 2 сентября 2026 года в порту Баренцбурга по ходатайству украинского «Нафтогаза». Целью стало обеспечение исполнения арбитражного решения на сумму около $4,22 млрд.

Ранее сообщалось, что в Татарстане появится новое судно для экологического мониторинга. Оно будет работать в связке с автоматической платформой «Акваториум».

Алсу Сабирзанова