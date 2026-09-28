Россия подала иск против Норвегии после ареста судна «Профессор Молчанов»
Решение ожидается в течение пары недель
Трест «Арктикуголь» подал иск против Норвегии из-за ареста судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, передает ТАСС.
— Да, иск подали. Сейчас идет разбирательство, — сказал министр.
По словам Чекункова, решение ожидается в течение пары недель. Он отметил, что норвежская судебная система работает достаточно быстро. Министр также подчеркнул, что ущерб «Арктикугля» будет подсчитан после вынесения решения.
— Сейчас главное — вернуть судно, а оценки можно будет давать позже, — добавил он.
Норвежские власти задержали судно 2 сентября 2026 года в порту Баренцбурга по ходатайству украинского «Нафтогаза». Целью стало обеспечение исполнения арбитражного решения на сумму около $4,22 млрд.
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