Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера РФ

Он переходит на работу депутатом Госдумы

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера. Указ об этом был опубликован 28 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

— Освободить Савельева Виталия Геннадьевича от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации в связи с его избранием депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва, — указано в документе.

Савельев занимал пост зампреда правительства с 14 мая 2024 года, отвечая за транспортный блок. Ранее, с ноября 2020 года до мая 2024 года, он возглавлял Министерство транспорта России. Также с 2009 по 2020 год Савельев был генеральным директором «Аэрофлота».

Председатель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Савельев выдвинут на должность вице-спикера Госдумы в новом созыве.

Указ президента вступил в силу с момента подписания.

Ранее Путин освободил Сергея Козлова от должности посла в Саудовской Аравии.

Никита Егоров