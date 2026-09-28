В Казани появится музей СВО в парке Победы

Поручение дал раис Татарстана Рустам Минниханов во время ежегодного послания Госсовету республики

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в 2027 году планируют создать мемориальную зону и музей СВО в парке Победы. Такое поручение дал раис Татарстана Рустам Минниханов во время ежегодного послания Госсовету республики.

— В целях увековечения подвига татарстанских подразделений и демонстрации их вклада в защиту Родины поручаю правительству республики совместно с мэрией Казани завершить в будущем году работы по созданию мемориальной зоны и музея СВО в парке Победы, — сказал он.

Минниханов добавил, что главной опорой бойцов остается крепкий тыл. По его словам, важно, чтобы каждый военнослужащий был уверен, что его семья находится под надежной защитой государства. Глава республики подчеркнул, что при любой сложности ситуации долг властей — оказать всю необходимую помощь и поддержку.

Напомним, послание проходит в ГБКЗ им. Сайдашева в рамках 23-го заседания парламента. В своем обращении Минниханов докладывает о внутреннем и внешнем положении региона.

Алсу Сабирзанова