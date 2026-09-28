Путин освободил Козлова от должности посла в Саудовской Аравии

Козлов занимал эту должность с 2017 года

Президент России Владимир Путин освободил Сергея Козлова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Саудовской Аравии. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

— Освободить Козлова Сергея Георгиевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Королевстве Саудовская Аравия, — говорится в документе.

Козлов занимал эту должность с 2017 года. До назначения в Эр-Рияд он работал заместителем директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. С 2002 по 2005 год был советником-посланником российского посольства в королевстве, также возглавлял представительство России при Палестинской национальной администрации и был послом РФ в Йемене.

На период его работы в Саудовской Аравии пришлись визиты Владимира Путина в 2019 и 2023 годах, развитие взаимодействия в рамках ОПЕК+ и запуск прямого авиасообщения между странами. В мае 2026 года вступило в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан России и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии ситуацию на Ближнем Востоке. Стороны сошлись во мнении, что урегулирование возможно только политико-дипломатическими средствами и с учетом интересов всех участников.

Алсу Сабирзанова