РЖД открыли 175 станций для работы с зерном

По итогам 2025 года погрузка зерна в вагоны и контейнеры на сети РЖД сократилась на 6,7% и составила 31,9 млн тонн

Фото: Динар Фатыхов

РЖД ввели в эксплуатацию 175 дополнительных станций для работы с зерном. Об этом в интервью «Вестям» сообщил глава холдинга Олег Белозеров.

— Мы стали более удобными и расширили спектр предложения. Открыли дополнительно 175 станций, чтобы можно было работать с зерном. Урожай в этом году, нам кажется, будет рекордным. По нашим цифрам, мы идем с серьезным приростом. Благодарны аграриям, что они нашу услугу заметили и используют более активно, — сказал Белозеров.

По итогам 2025 года погрузка зерна в вагоны и контейнеры в сети РЖД сократилась на 6,7% и составила 31,9 млн тонн.

Ранее сообщалось, что восемь крупных холдингов планируют перенести часть рабочих мест в регионы, в том числе РЖД.

Алсу Сабирзанова