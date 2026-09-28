Герой России Александр Лапин назначен вице-премьером Татарстана
Он будет курировать вопросы поддержки участников СВО и их семей
В ходе ежегодного послания Государственному Совету Татарстана раис республики Рустам Минниханов анонсировал формирование отдельной структуры в составе правительства региона.
С его слов, новый вице-премьер займется вопросами поддержки участников СВО и их семей. Ответственным за это будет Александр Павлович Лапин — генерал‑полковник, Герой Российской Федерации (звание присвоено 4 июля 2022 года). Александр Лапин — опытный военачальник, чья профессиональная деятельность отмечена значительными достижениями на государственной и военной службе.
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