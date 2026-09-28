В Казани ограничат движение из-за матча Россия — Иран

Ограничения будут действовать с 10:00 до 20:00

Фото: Артем Дергунов

29 сентября на время футбольного матча между сборными России и Ирана ограничат движение и парковку на ряде улиц. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города, передает пресс-служба мэрии Казани.

Движение транспортных средств и парковку могут ограничить с 10:00 до 20:00 29 сентября на следующих участках:

ул.Чистопольской — от ул.А.Бичурина до пр.Ямашева, при движении от ул.А.Бичурина (за исключением съезда на ул.Ф.Амирхана в направлении ул.С.Хакима);

ул.С.Хакима — на участке от ул.Ф.Амирхана до ул.Чистопольской (в обоих направлениях);

пр.Ямашева — на участке от ул.Адоратского до Сибирского тракта (в обоих направлениях);

ул.Академика Арбузова — на участке от ул.Журналистов до пр.Ямашева, при движении от ул.Журналистов;

ул.Чистопольской — на участке от пр.Ямашева до ул.Адоратского, при движении от пр.Ямашева;

по дублеру ул.Гаврилова — на участке от ул.Маршала Чуйкова до ул.Чистопольской;

по объездной дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена».

Напомним, товарищеский матч между сборными перенесли на 19:00. Игра пройдет 29 сентября на «Ак Барс Арене». Околофутбольная программа сохраняется. Территория стадиона откроется в 16:30, выступят группа «Корни» и дуэт RASA. Матч пройдет без Fan ID, для посещения достаточно электронного билета.

Алсу Сабирзанова